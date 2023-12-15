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15 грудня 2023, 14:39

МВФ вимагає збільшити доходи бюджету: як це зробити без знищення ФОПів

МВФ вирішив надати Україні наступний транш у розмірі $890 млн у рамках програми розширеного фінансування (EFF). Разом із фінансовою допомогою наша країна отримала й нові вимоги, які має виконати для продовження співпраці з Фондом. Серед головних — план зміцнення податкових надходжень. Як це зробити без додаткового навантаження на людей та малий бізнес?

МВФ вирішив надати Україні наступний транш у розмірі $890 млн у рамках програми розширеного фінансування (EFF).

Третій перегляд програми для наступного траншу за планом має відбутися у березні. Оцінювати його будуть, в тому числі, і за показниками грудня. А тому першочерговою умовою для України було висунуто обов’язкове затвердження Урядом Національної стратегії доходів. Відповідаючи на питання стосовно очікувань, голова місії Фонду в Україні Гевін Грей зазначив, що, насамперед, мова йде про комплексний план зміцнення податкових надходжень.

24 листопада під час брифінгу Міністр фінансів Сергій Марченко заявив: «Драфт стратегії вже розроблений, найближчим часом вона буде представлена уряду. Я сподіваюся, до кінця року уряд підтримає». Та, на жаль, у публічному доступні драфт навряд чи опиниться, а уряд навряд чи проводитиме публічні дискусії до затвердження документу. Однак, орієнтуючись на заяви публічних осіб, ми вже можемо зробити певні висновки стосовно цього документу.

Завдання 1: оновлення митниці та податкової

Передусім, варто відзначити, що сам МВФ просуває нові підходи з державного управління в Україні. Серед заяв пана Грея були відзначені сподівання, що Нацстратегія доходів буде «живим» документом, і з часом може змінюватися, відповідно до умов та потреб України.

Це не просто жорсткі рамки, а комплексний документ, що створює загальну візію доходів в країні і дозволяє змінювати навантаження щодо потреб держави.

Сам міністр фінансів заявляв: «Ми, фактично, змінюватимемо наші органи, і робитимемо їх відповідними до європейських стандартів. У частині законодавства ми вже багато чого зробили, тепер залишається максимально адаптувати наші фіскальні органи до практики роботи відповідних підрозділів податкової й митниці країн Європейського Союзу».

Це вселяє надію, що будуть проведені дійсно структурні реформи відповідних органів. Адже митна і податкова служби давно перебувають без очільників, хоча потреби у проведенні відкритих конкурсів лунали у Верховній Раді ще у квітні цього року.

Тільки за фахових керівників та професійних кадрів можна здійснити якісний перехід від радянської спадщини до сучасних європейських сервісів. Значну роль у цьому відіграє діджиталізація. І вже стає очевидним, що міністр цифрової трансформації не може впоратися з цим самостійно без профільних керівників.

Читайте також: Нові структурні маяки МВФ: Що повинна виконати Україна

Завдання 2: збільшити джерела надходження до бюджету

Серед вимог МВФ відзначає, що Україна має вже до кінця лютого збільшити джерела власних надходжень до бюджету у 2024 році на 0,5% ВВП. А це може означати тільки одне — збільшення податкового навантаження. Адже цілком очевидно, що корупцію ми за два місяці не викоренимо.

В цьому плані всі сподіваються на дуже обережний та збалансований підхід держави. Збільшувати податки рівномірно серед усіх зараз — це лише збільшувати прірву між бідними та багатими, ліквідовуючи середній бізнес. Наразі потрібний передовий досвід США і Європи щодо податкового навантаження, коли дійсно заможні та багаті, насамперед, олігархи, платили б більше, а переважно неплатоспроможні громадяни мали б пільги.

Хто має платити більше

Першим кроком на цьому шляху стало ухвалення Верховною Радою Закону, який запроваджує податок на надприбутки банків. Він тимчасово підвищує податок на прибуток із 18% до 50%, що створить близько 0,3% ВВП для покриття дефіциту у 2024 році. Наступними роками податок становитиме 25%.

Та необхідно розуміти наступні кроки. Вже неодноразово голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев робив натяк на ліквідацію спрощеної системи оподаткування. Основна причина — можливість великих підприємств обходити реальне оподаткування за рахунок ФОПів.

Читайте також: Українські ФОПи на польській моделі податків: вартість послуг зросте на 10−12%

Як перекрити схеми ухиляння від оподаткування через ФОП

Та це не причина ліквідовувати спрощену систему, яка, по суті, є оптимальною для малого та наближеного до середнього бізнесу. Необхідно вже зараз серйозно задумуватися над реальною революційною зміною в українському податковому законодавстві: передачі обов'язку зі сплати податків від роботодавця найманому працівнику.

Цим повністю знищуються мотиви бізнесу щодо оптимізації системи оподаткування праці. А відтак великий бізнес припинить себе поводити, як конгломерат ФОПів, і з легкістю інтегрується у нове європейське законодавство. А ФОПи продовжать виконувати свою позитивну функцію.

Такий сценарій також створить реальну основу для того, щоб запроваджувати податок на виведений капітал. Адже у такому випадку створюються реальні умови для вибору підприємцями одного з двох сценаріїв: багатіти тут і зараз самим, сплачуючи податки державі, або реінвестувати гроші у власний бізнес, збільшуючи його спроможність і створюючи реальні потужні бренди для світової конкуренції.

Автор:
Олексієнко Дмитро
віцепрезидент ICC Ukraine Олексієнко Дмитро
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
gorobezus
gorobezus
15 грудня 2023, 15:31
#
Можно поинтересоваться — когда ЕСВ снизили с 40% до 20%, какое количество работодателей перераспределило высвободившиеся средства в фонд оплаты труда?
Хотя времена меняются и рынок труда из рынка покупателя превращается в рынок продавца, да.
В результате выживут не только лишь все из работодателей. Я за них рад. И за бюджет тоже.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
15 грудня 2023, 15:33
#
Пока налоги ФОП отличают от налогов на зарплату в десятки раз, пока существует большое количество работ/услуг, которые можно маскировать без последствий под предпринимательство, неважно кто начисляет и физически перечисляет налоги в бюджет. От перемены слагаемых сумма не меняется. Возможно только уменьшатся операционные затраты бизнеса по администрированию налогов на зарплату.
+
+28
stas12345
stas12345
15 грудня 2023, 16:01
#
Лучше вообще налоги не платить и соответственно не появляется лишних вопросов
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
15 грудня 2023, 16:08
#
Та зараз нашим можновладцям ці фопи як кістка в горлі. Постійно бунтують налоги платять не напряму їм в карман. Треба ще з налоговіками ділитися.
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+15
SomeOne1999
SomeOne1999
15 грудня 2023, 18:40
#
Никто коррупцию искоренять и не стремится.
+
0
Ranet
Ranet
15 грудня 2023, 20:31
#
Предлагаю реформу налоговой и таможни забить в шаблон проекта бюджета сразу до 2030 года. Ну чтобы каждый раз не отвлекаться и не рефлексировать. Как только новый транш или дополнительные маяки, а у нас уже есть.
После 2030 можно даже ежеквартально реформировать.
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