Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила другий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован у фейсбуці.
МВФ погодив другий перегляд програми. Україна отримає транш на $900 млн — Рашкован
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Деталі
За словами Рашкована, отримані кошти підуть на покриття дефіциту держбюджету України на 2023 рік.
«Тепер будемо працювати над підготовкою до третього перегляду навесні», — зазначив Рашкован.
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«Ми дуже тісно співпрацювали з економічною командою України в останні тижні, й сьогодні ми завершили другий перегляд нашої програми», — заявила директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва на спільний пресконференції з президентом Володимиром Зеленським. Також вона відзначила «винятково сильні показники» української економіки, попри війну, яка досі триває.
Це останній транш МВФ цього року. Наступного Україна має отримати від Фонду $5,4 млрд в разі виконання умов програми.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що рада директорів МВФ розгляне питання про другий перегляд програми розширеного фінансування EFF та виділення третього траншу у розмірі SDR664 млн (близько $880 млн за поточним курсом) для України 11 грудня.
Коментарі - 7
А вот дальше — на январь — пока что похоже «всё, приехали» — будут мелкие скорее всего поступления только (гораздо меньше 1 млрд $ в месяц), если ЕС и США не согласуют на 2024 год ничего (и МВФ вполне вероятно прекратит сотрудничество, когда поймёт что дыра слишком огромная в бюджете и нечем её закрыть).