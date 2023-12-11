МВФ погодив другий перегляд програми. Україна отримає транш на $900 млн — Рашкован

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За словами Рашкована, отримані кошти підуть на покриття дефіциту держбюджету України на 2023 рік.

«Тепер будемо працювати над підготовкою до третього перегляду навесні», — зазначив Рашкован.

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«Ми дуже тісно співпрацювали з економічною командою України в останні тижні, й сьогодні ми завершили другий перегляд нашої програми», — заявила директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва на спільний пресконференції з президентом Володимиром Зеленським. Також вона відзначила «винятково сильні показники» української економіки, попри війну, яка досі триває.

Це останній транш МВФ цього року. Наступного Україна має отримати від Фонду $5,4 млрд в разі виконання умов програми.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що рада директорів МВФ розгляне питання про другий перегляд програми розширеного фінансування EFF та виділення третього траншу у розмірі SDR664 млн (близько $880 млн за поточним курсом) для України 11 грудня.