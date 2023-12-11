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11 грудня 2023, 22:26

МВФ погодив другий перегляд програми. Україна отримає транш на $900 млн — Рашкован

Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила другий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован у фейсбуці.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила другий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України.
Фото: president.gov.ua

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Деталі

За словами Рашкована, отримані кошти підуть на покриття дефіциту держбюджету України на 2023 рік.

«Тепер будемо працювати над підготовкою до третього перегляду навесні», — зазначив Рашкован.

Читайте: Україна виконала всі структурні маяки МВФ, які були потрібні для виділення нового траншу

«Ми дуже тісно співпрацювали з економічною командою України в останні тижні, й сьогодні ми завершили другий перегляд нашої програми», — заявила директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва на спільний пресконференції з президентом Володимиром Зеленським. Також вона відзначила «винятково сильні показники» української економіки, попри війну, яка досі триває.

Це останній транш МВФ цього року. Наступного Україна має отримати від Фонду $5,4 млрд в разі виконання умов програми.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що рада директорів МВФ розгляне питання про другий перегляд програми розширеного фінансування EFF та виділення третього траншу у розмірі SDR664 млн (близько $880 млн за поточним курсом) для України 11 грудня.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

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0
Vadim531
Vadim531
11 грудня 2023, 23:20
#
А что по траншу от ЕС в 1.5 лярда о котором писал Железняк на днях, или там опять мадяры заблочили!??
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
12 грудня 2023, 0:03
#
1.5 млрд евро скорее всего поступит на днях — это всё было утверждено ещё в 2022 году, поэтому очередное выделение транша не требует согласования. Думаю там проблем особо не будет. Но это последний согласованный на данный момент транш ЕС.

А вот дальше — на январь — пока что похоже «всё, приехали» — будут мелкие скорее всего поступления только (гораздо меньше 1 млрд $ в месяц), если ЕС и США не согласуют на 2024 год ничего (и МВФ вполне вероятно прекратит сотрудничество, когда поймёт что дыра слишком огромная в бюджете и нечем её закрыть).
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0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
12 грудня 2023, 7:21
#
Я ще в літку ппопонував підняти курс до реальних значень, збільшити гривневу ліквідність і врятувати єкономіку, але всі робили не знамо що, тепер будемо віддуватися…Ліквідність все одно збільшеться, і курс поповзе до гори, але тепер це буде на багато болючіше чим могло бути…
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+30
uxui
uxui
11 грудня 2023, 23:32
#
На 2 месяца щепки, даже огня не распалить
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0
Bitcoin
Bitcoin
12 грудня 2023, 3:11
#
Черная дыра ждет
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0
Kankakee
Kankakee
12 грудня 2023, 5:47
#
Небагато але все одно добре 👍 бо транш МВФ це маркер не тільки для інших країн що в Україну можна вкладати кошти, але що Україна виконує вимоги для вступу в ЄС 😉 і нехай Орбан задавиться
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0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
12 грудня 2023, 7:30
#
Орбану вообще плевать, он выбивает деньги и интересы для своей страны…
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