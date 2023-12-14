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14 грудня 2023, 11:22

Україна отримала третій транш від МВФ — близько $900 млн

​України отримала третій транш фінансування на суму близько $900 млн (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

​України отримала третій транш фінансування на суму близько $900 млн (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF).►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЗалучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою директорів МВФ.
Фото:depositphotos.com

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою директорів МВФ.

«Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС», — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Читайте: Нові структурні маяки МВФ: Що повинна виконати Україна

Нагадаємо

11 грудня Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила другий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України.

Це останній транш МВФ цього року. Наступного Україна має отримати від Фонду $5,4 млрд в разі виконання умов програми

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
14 грудня 2023, 12:01
#
Хватит, уже некуда деньги ваши ложить!
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 грудня 2023, 14:22
#
Зате знову купа умов і зобовʼязань.
+
+34
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 грудня 2023, 12:04
#
Шось кабанчіки похлюпились…©
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
14 грудня 2023, 12:08
#
Це сіль на рану тим хто купив долари по 42
+
0
KValera
KValera
14 грудня 2023, 13:18
#
Неужели будет по 8 ?
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 грудня 2023, 13:20
#
Идем на 4.97!
+
+15
mac
mac
14 грудня 2023, 13:35
#
По 3000 гривен на пенсионера заплатить хватит, вроде +/- …
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