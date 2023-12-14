Україна отримала третій транш від МВФ — близько $900 млн

​України отримала третій транш фінансування на суму близько $900 млн (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

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Що відомо

Залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою директорів МВФ.

«Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС», — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Нагадаємо

11 грудня Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила другий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України.

Це останній транш МВФ цього року. Наступного Україна має отримати від Фонду $5,4 млрд в разі виконання умов програми