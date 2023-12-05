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5 грудня 2023, 9:39

Пітер Шифф: «Крах біткоїна буде вражаючим, ніж його зростання»

Один із головних публічних критиків першої у світі криптовалюти висловився про новий рекорд вартості біткоїна. Фінансовий експерт наполягає: крах першої у світі криптовалюти неминучий. Про це він написав у соцмережі Х.

Один із головних публічних критиків першої у світі криптовалюти висловився про новий рекорд вартості біткоїна.

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«Спекулятивне безумство навколо спотових біткойн-ETF скоро закінчиться. Крах біткоїна буде вражаючим, ніж його зростання», — погрожував Пітер Шіфф.

Навпаки, зростання ціни на золото цілком реальне, вважає досвідчений інвестор. є

«Золото опустилося нижче за $2100, це послужило каталізатором для біткоїну, який підскочив майже до $41 000. Для BTC — це лебедина пісня».

Читайте: Вище $40 000: причини та перспективи зростання біткоїна

Пітер Шиффр, який отримав прізвисько «золотий жук» відданий прихильник інвестицій у головний дорогоцінний метал, постійно критикує криптовалюти, порівнюючи криптоінвесторів із сектою.

Нещодавно він заявив, що біткоїн — це дешева імітація золота. А також, що криптовалюта немає жодних цілей і завдань.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що біткоїн з початку року виріс у ціні більш ніж на 140%, досягнувши позначки майже $41 000, випередивши акції та золото, на очікуванні зниження відсоткової ставки та збільшення попиту на криптовалюту з боку біржових фондів.

Читайте: Біткоїн вперше за півтора роки пробив позначку $41 000 (оновлено)

«Мінфін» також писав, що експерти платформи Matrixport опублікували новий прогноз. Вони очікують продовження «бичачого ринку» і вважають, що ціна біткоїна досягне $63 000 навесні 2024 року.

У своєму звіті аналітики порівняли цикли зростання та падіння першої криптовалюти у період з 2014 по 2023 рік. Вони виявили певну закономірність між «ведмежими» та «бичачими» настроями ринку.

Також глава криптовалютної інвестиційної компанії Galaxy Digital Майк Новограц заявив, що ціна біткоїна може досягти свого історичного максимуму на позначці $69 000 протягом року.

ДІЗНАТИСЯ КУРС КРИПТОВАЛЮТ

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Nobleman
Nobleman
5 грудня 2023, 11:22
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«Недавно он заявил, что биткоин — это дешевая имитация золота. А также, что у криптовалют нет никаких целей и задач.» - цели и задачи очень простые, спекуляция и заработок на буратинах, вся эта история будет продолжатся вечно
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