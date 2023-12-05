Пітер Шифф: «Крах біткоїна буде вражаючим, ніж його зростання»

Один із головних публічних критиків першої у світі криптовалюти висловився про новий рекорд вартості біткоїна. Фінансовий експерт наполягає: крах першої у світі криптовалюти неминучий. Про це він написав у соцмережі Х.

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«Спекулятивне безумство навколо спотових біткойн-ETF скоро закінчиться. Крах біткоїна буде вражаючим, ніж його зростання», — погрожував Пітер Шіфф.

#Gold pulling back below $2,100 has provided a catalyst for #Bitcoin до spike близько $41K. This could be Bitcoin's swan song. The speculative frenzy around spot Bitcoin ETFs will end soon. Bitcoin's collapse will be more spectacular than its rally. In contrast gold's rally is real. — Peter Schiff (@PeterSchiff) December 4, 2023

Навпаки, зростання ціни на золото цілком реальне, вважає досвідчений інвестор. є

«Золото опустилося нижче за $2100, це послужило каталізатором для біткоїну, який підскочив майже до $41 000. Для BTC — це лебедина пісня».

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Пітер Шиффр, який отримав прізвисько «золотий жук» відданий прихильник інвестицій у головний дорогоцінний метал, постійно критикує криптовалюти, порівнюючи криптоінвесторів із сектою.

Нещодавно він заявив, що біткоїн — це дешева імітація золота. А також, що криптовалюта немає жодних цілей і завдань.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що біткоїн з початку року виріс у ціні більш ніж на 140%, досягнувши позначки майже $41 000, випередивши акції та золото, на очікуванні зниження відсоткової ставки та збільшення попиту на криптовалюту з боку біржових фондів.

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«Мінфін» також писав, що експерти платформи Matrixport опублікували новий прогноз. Вони очікують продовження «бичачого ринку» і вважають, що ціна біткоїна досягне $63 000 навесні 2024 року.

У своєму звіті аналітики порівняли цикли зростання та падіння першої криптовалюти у період з 2014 по 2023 рік. Вони виявили певну закономірність між «ведмежими» та «бичачими» настроями ринку.

Також глава криптовалютної інвестиційної компанії Galaxy Digital Майк Новограц заявив, що ціна біткоїна може досягти свого історичного максимуму на позначці $69 000 протягом року.