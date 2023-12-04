Вище $40 000: причини та перспективи зростання біткоїну

Біткоїн з початку року зріс у ціні більш ніж на 140%, досягнувши позначки майже $41 000, випередивши акції та золото, на очікуванні зниження відсоткової ставки та збільшення попиту на криптовалюту з боку біржових фондів. Про це пише Livemint.

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Що відбувається з біткоіном

Минулого року сектор криптовалют впав після краху криптобіржі FTX та арешту її голови Сема Бенкмана-Фріда за шахрайство, а також після того, як найбільша біржа Binance та її засновник Чанпен Чжао нещодавно були визнані винними у порушенні санкцій США та відмиванні грошей та оштрафовані на $4,3 млрд і $50 млн відповідно.

Однак BTC досяг 19-місячного максимуму майже $41 000, і відновлення відбулося завдяки надіям на те, що ФРС США знизить відсоткову ставку, а на криптовалюти буде більшим попитом з боку біржових фондів.

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Ще одним двигуном BTC є очікування результатів заявок від таких компаній, як BlackRock, на запуск перших спотових біткоїн-ETF в США. Можливо, що їх схвалення буде до січня.

Спотовий біткоїн-ETF схожий на будь-який інший ETF, але інвестує безпосередньо в біткоїни. На сьогодні біржові фонди в США пропонують ETF, які інвестують у ф'ючерси на біткоїни, а не в спотовий ринок активу. Запуск такого фонду означає, що інвестори мають прямий доступ до поточної ринкової ціни токена.

Також фактором, що впливає на ціну BTC, є скорочення біткоїнів удвічі, або халвінг, який має відбутися наступного року. Це процес поділу фізичної кількості токенів, які майнери отримують як винагороду за свою роботу, удвічі. Подібна подія відбувається кожні 4 роки і є частиною процесу обмеження пропозиції біткоїнів на рівні 21 млн токенів. Монета зазвичай б'є рекорди вартості після кожного з 3 останніх халвінгів.

Тому недавнє зростання біткоїна виглядає цілком оптимістично: сама крипто-галузь дорослішає і існує потенціал для ширшої бази інвестицій у цифрові активи.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що експерти платформи Matrixport опублікували новий прогноз. Вони очікують продовження «бичачого ринку» і вважають, що ціна біткоїна досягне $63 000 навесні 2024 року.

У своєму звіті аналітики порівняли цикли зростання та падіння першої криптовалюти у період з 2014 по 2023 рік. Вони виявили певну закономірність між «ведмежими» та «бичачими» настроями ринку.

Також глава криптовалютної інвестиційної компанії Galaxy Digital Майк Новограц заявив, що ціна біткоїна може досягти свого історичного максимуму на позначці $69 000 протягом року.