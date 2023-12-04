Біткоїн вперше за півтора року пробив позначку $41 000 (оновлено)

3 грудня перша криптовалюта біткоїн досягла максимуму за півтора роки, піднявшись вище за $40 тисяч. Станом на 4 грудня (09:23 за Києвом) вартість біткоїна становить $41,414. Про це пише Reuters .

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Як змінилася вартість

Перша криптовалюта піднялася до позначки $40 085, що є найвищим рівнем за майже півтора року. На момент 22:34 за Гринвічем біткоїн додав 1,55%, додавши $611 до попереднього закриття.

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Згідно з графіком біткоїн виріс на 51,1% порівняно з річним мінімумом $26 533, зафіксованим 11 жовтня. Графік показує, що максимальна вартість біткоїна досягла $40190.

Станом на ранок (06:00) 4 грудня, згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», перша криптовалюта торгується по $40,734.

Станом на 09:23 вартість біткоїна становить $41,414.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що експерти платформи Matrixport опублікували новий прогноз. Вони очікують продовження «бичачого ринку» і вважають, що ціна біткоїну досягне $63 000 навесні 2024 року.

У своєму звіті аналітики порівняли цикли зростання та падіння першої криптовалюти у період з 2014 по 2023 рік. Вони виявили певну закономірність між «ведмежими» та «бичачими» настроями ринку.

Також глава криптовалютної інвестиційної компанії Galaxy Digital Майк Новограц заявив, що ціна біткоїна може досягти свого історичного максимуму на позначці $69 000 протягом року.