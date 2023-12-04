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4 грудня 2023, 8:10

Біткоїн вперше за півтора року пробив позначку $41 000 (оновлено)

3 грудня перша криптовалюта біткоїн досягла максимуму за півтора роки, піднявшись вище за $40 тисяч. Станом на 4 грудня (09:23 за Києвом) вартість біткоїна становить $41,414. Про це пише Reuters .

3 грудня перша криптовалюта біткоїн досягла максимуму за півтора роки, піднявшись вище за $40 тисяч.
Фото: depositphotos

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Як змінилася вартість

Перша криптовалюта піднялася до позначки $40 085, що є найвищим рівнем за майже півтора року. На момент 22:34 за Гринвічем біткоїн додав 1,55%, додавши $611 до попереднього закриття.

Читайте: Біткоїн піднявся до $39 670

Згідно з графіком біткоїн виріс на 51,1% порівняно з річним мінімумом $26 533, зафіксованим 11 жовтня. Графік показує, що максимальна вартість біткоїна досягла $40190.

Станом на ранок (06:00) 4 грудня, згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», перша криптовалюта торгується по $40,734.

Станом на 09:23 вартість біткоїна становить $41,414.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що експерти платформи Matrixport опублікували новий прогноз. Вони очікують продовження «бичачого ринку» і вважають, що ціна біткоїну досягне $63 000 навесні 2024 року.

У своєму звіті аналітики порівняли цикли зростання та падіння першої криптовалюти у період з 2014 по 2023 рік. Вони виявили певну закономірність між «ведмежими» та «бичачими» настроями ринку.

Також глава криптовалютної інвестиційної компанії Galaxy Digital Майк Новограц заявив, що ціна біткоїна може досягти свого історичного максимуму на позначці $69 000 протягом року.

ДІЗНАТИСЯ КУРС КРИПТОВАЛЮТ

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 22

+
+129
Kharakternyk
Kharakternyk
4 грудня 2023, 8:11
#
А туземун ще навіть не розпочинався:)
Не публікуйте таких новин, а то в пірамідщиків та інших овгзешників може статися напад:)
+
0
Alex2006
Alex2006
4 грудня 2023, 9:07
#
Так це ж і є пірамідщики) Яке діло звичайним людям до того, що когось постригли по 40?
+
+23
Валерка Котовский
Валерка Котовский
4 грудня 2023, 10:16
#
Туземуновцы уже просрали столько)))) Биржей управляют боты) и когда они видят что какое то количество набралось, сразу же опускают биток вниз чтоб скинуть хомяков и забрать бабки) это тоже самые игровые автоматы)
+
0
Alex2006
Alex2006
4 грудня 2023, 12:36
#
Саме так) Ринок повністю маніпулятивний і заробляють там якраз організатори :) Типова піраміда
+
+59
Bischof
Bischof
4 грудня 2023, 17:08
#
А что же делать с «хомяками», которые не участвуют в маржинальной торговле и хранят свои бетховены на холодных кошельках? Как их «скинуть» и «забрать бабки»?
+
+45
arena22
arena22
4 грудня 2023, 18:57
#
To: Alex2006 — Да, киньте меня на бабки… я закупал и майнил, когда биток был по 3к. С тех пор он ждет меня на холодном. Рассказывайте почему вы не лохи и дальше.
+
0
Alex2006
Alex2006
4 грудня 2023, 19:13
#
Так він там і буде чекати доки ціна впаде до 10к :) Це ж перевірена схема) Тому ви так само у мінусах, бо лише витратили гроші на закупівлю.
+
0
Alex2006
Alex2006
4 грудня 2023, 19:17
#
Так дуже ж легко. По факту у вас нічого нема, ніхто вам не дає гарантію, що ви зможете завжди отримати фіатну валюту за них. В один момент просто біток перестане мати вагу і його ніхто не захоче купувати, і що тоді з того, що він лежить десь в гаманці?
+
+45
arena22
arena22
4 грудня 2023, 19:40
#
Должен немного Вас расстроить. фермы я продал, а также — несколько лет назад — продал и часть битка по 34к, чтобы выйти в ноль. теперь — оставшийся биток — считай «бесплатный» для меня :)
+
0
Alex2006
Alex2006
5 грудня 2023, 11:09
#
Так він-то «безкоштовний», але і гроші за нього ви не отримали, бо він так і висить на балансі. І якщо не встигнете його злити до краху — то так і залишиться нуль :)
+
+15
arena22
arena22
4 грудня 2023, 20:18
#
І да. коли біток «втратить вагу» — та «ніхто не захоче його покупати» — звертайтесь — я куплю у Вас ;)
+
+40
Bischof
Bischof
4 грудня 2023, 22:39
#
Не, ну так то конечно можно рассуждать. А вдруг в один момент золото потеряет всю ценность. А вдруг доллары превратятся в фантики. А вдруг вашу хрущевку не захотят даже на банку огурцов разменять. Так и биткоин вдруг никто не захочет покупать. Пока правда все в точности наоборот, но если вот вдруг, то вы непременно окажетесь правы =D
+
0
Alex2006
Alex2006
5 грудня 2023, 11:10
#
Золото і долари — то не піраміда, вони мають реальну цінність, підкріплену емітентами, а біток — повітря, яке в будь-який момент може втратити всю вагу.
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
4 грудня 2023, 18:01
#
«а то в пірамідщиків та інших овгзешників може статися напад»

А вы не объясните почему ОВГЗ вы считаете пирамидой ? По сути своей — между ОВГЗ и депозитом разницы нет. Так разъясните нам — почему вы эти инструменты вы считаете «пирамидой» ?
+
+53
Bookseller
Bookseller
4 грудня 2023, 10:52
#
Пару дней назад открыл счёт у интеректив брокерс, но так и не смог перевести им деньги… Рука не поднимается это сделать:). Я настолько привык держать свои активы в биткоине на холодном кошельке и в физическом золоте, что не могу уже доверять третьим лицам свои сбережения… Просто это уже стиль жизни такой, не верю им и всё тут, не верю тем, кто завтра может тебя заблочить, закрыть тебе счёт, обанкротиться, изменить условия обслуживания… Короче, я подал заявку
на закрытие счета, не мое это — доверять посредникам.
+
+23
Валерка Котовский
Валерка Котовский
4 грудня 2023, 11:30
#
Конечно, всё это чушь) завтра они сольют твои бабки и скажут ну извини)курс так пошёл)
+
+60
Dmitrik7
Dmitrik7
4 грудня 2023, 11:41
#
А ты будешь «завтра» ходить с мешками цветной нарезанной бумаги и думать, куда ж её лучше поклеить, в туалет или в баню)
+
+30
Валерка Котовский
Валерка Котовский
4 грудня 2023, 11:53
#
Не, я просто не вкладываю в проэкты, а мучу сам, зачем мне отдавать свои деньги не понятно куда
+
+30
56669450
56669450
4 грудня 2023, 12:03
#
В проэкты? 🤦🏻‍♂️
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
4 грудня 2023, 12:10
#
Проеееекты
+
0
parseval
parseval
4 грудня 2023, 11:54
#
Циклы взлетов курса и падений как насос по выкачке бабла. Такое ощущение.
+
+40
Bischof
Bischof
4 грудня 2023, 17:11
#
Бгг, сейчас даже у Сальвадора биткоин-баланс в плюсе. Хотя хуже точек входа, чем у господина Букеле, великого любителя покупать на хаях, представить себе сложно.
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