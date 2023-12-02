Tether заблокувала шість криптогаманців, прогноз зростання біткоїна до $63 000: що нового на ринку

Tether заблокувала шість криптогаманців у мережах TRON і Ethereum

Компанія Tether внесла в «чорний список» ще шість криптогаманців, пов’язаних з інцидентами у сфері кібербезпеки. Про це повідомляють експерти платформи ChainArgos.

Аналітики зазначили, що зазначені рахунки пов’язані зі зломами на «кілька мільйонів доларів» без уточнення подробиць.

Примітно, серед найбільших контрагентів, в операціях з якими брали участь гаманці з мережі TRON, є кілька централізованих бірж. При цьому Ethereum-рахунки переважно використовувалися при прямих взаєморозрахунках з іншими користувачами.

Компанія Tether блокує підозрілі гаманці на регулярній основі. Наприкінці листопада 2023 року ми повідомляли про те, що фірма заморозила адреси, на яких містилися активи на суму в $225 млн.

До цього, у жовтні, під блокування потрапили 32 гаманці з токенами на $873 млн. У компанії зазначили, що ці рахунки були залучені до відмивання коштів і фінансування тероризму.

У Matrixport спрогнозували зростання біткоїна до $63 000 навесні 2024 року

Експерти платформи Matrixport опублікували новий прогноз. Вони чекають на продовження «бичачого ринку» і вважають, що ціна біткоїна досягне $63 000 навесні 2024 року.

У своєму звіті аналітики порівняли цикли зростання і падіння першої криптовалюти в період з 2014 по 2023 рік. Вони виявили певну закономірність між «ведмежими» і «бичачими» настроями ринку.

Згідно зі звітом Matrixport, за падінням біткоїна на 58% у 2014 послідували три роки зростання. Також аналітики відзначили пік падіння у 2018 і 2022 році, коли курс першої криптовалюти знизився на 72% і 65% відповідно. Однак 2023 рік став початком відновлення крипторинку, і наступного року ця тенденція продовжиться, вважають у Matrixport.

Експерти згадали майбутній халвінг біткоїна, який очікують у 2024 році. Вони зазначили, що перед кожним скороченням винагороди майнерам удвічі вартість першої криптовалюти зростала на 200%.

Виходячи з аналізу геополітичних, монетарних і макроекономічних подій, аналітики Matrixport дійшли висновку, що до квітня 2024 року курс біткоїна може досягти $63 140. Наприкінці наступного року актив торгуватиметься на рівні $125 000, підсумували експерти.

У JPMorgan зафіксували ознаки відродження DeFi і NFT

Активність за напрямками DeFi та NFT демонструє «попередні» ознаки відновлення, оскільки очікування схвалення спотового біткоїн-ETF поліпшило настрої на крипторинку. Такого висновку дійшли аналітики JPMorgan. Про це повідомляє CoinDesk.

Зростання за цим напрямком зафіксовано після дворічного спаду, що створило «певний оптимізм з приводу того, що найгірше залишилося позаду з точки зору середньострокової перспективи».

За даними експертів, основна причина зростання DeFi-сегмента криється в зростанні торгової активності на децентралізованих біржах. Значний вплив також справив ліквідний стейкінг Lido Finance.

Що стосується NFT, вони виграли за рахунок популярності Ordinals та інших аналогів протоколу. Власні «написи» вже впровадили Avalanche, Fantom і Polygon.

FTX і Alameda Research продали криптоактиви на майже $11 мільйонів

Аналітики зафіксували рух коштів на пов’язаних із компаніями Alameda Research і FTX рахунках на суму $10,8 млн. Вісім різних криптоактивів внесли на біржі Binance, Coinbase і Wintermute, зазначають експерти Spot On Chain.

30 листопада 2023 року було продано:

10 млн GMT;

407 000 UNI;

5,23 млн SYN;

8,76 млн KLAY;

3,87 млн FTM;

77,77 млн SHIB.

Крім цього FTX і Alameda Research продали невелику кількість токенів ARB і OP. Згідно з наявною інформацією, з 24 жовтня 2023 року компанії загалом реалізовано криптоактиви на суму понад $551 млн.

Аналогічні операції аналітики зафіксували 7−8 листопада 2023 року. Тоді експерти вказали на рух коштів на суму $100,93 млн.