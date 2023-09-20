Додатково 300 мільярдів на оборону. Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада 20 вересня підтримала законопроєкт № 10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік і виділення додаткових 328,5 млрд грн видатків. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«За» проголосували 302 народні депутати.

«До другого читання будемо прибирали видатки на БЕБ (+68%) і наполягати на додаткових видатках на Міноборони», — зазначив Железняк.

Він також повідомив, що розгляд закону в цілому відбудеться в жовтні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що законопроєктом пропонується збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони. Зокрема, для:

195,7 млрд грн — ЗСУ,

39,7 млрд грн — Національної гвардії,

20,4 млрд грн — Державної прикордонної служби,

19 млрд грн — Національної поліції,

13,2 млрд грн — закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

4,4 млрд грн — Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,

4,2 млрд грн — СБУ,

2,5 млрд грн — ГУР МО,

2,1 млрд грн — Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,

570,2 млн грн — Держспецзв'язку,

500,7 млн грн — СЗР,

230,5 млн грн — УДО,

151 млн — винагород курсантам системи МВС.

Крім цього, пропонується збільшити видатки на (основні позиції):

16,5 млрд грн — допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам,

5,97 млрд грн — на «швидке відновлення» (грант Європейського Союзу),

1,2 млрд грн — МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права,

552,8 млн грн — видання шкільних підручників для 5 і 6 класу.

Також планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн).