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20 вересня 2023, 13:26 Читать на русском

Додатково 300 мільярдів на оборону. Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада 20 вересня підтримала законопроєкт № 10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік і виділення додаткових 328,5 млрд грн видатків. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада 20 вересня підтримала законопроєкт № 10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік і виділення додаткових 328,5 млрд грн видатків.
Фото: НБУ

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«За» проголосували 302 народні депутати.

«До другого читання будемо прибирали видатки на БЕБ (+68%) і наполягати на додаткових видатках на Міноборони», — зазначив Железняк.

Він також повідомив, що розгляд закону в цілому відбудеться в жовтні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що законопроєктом пропонується збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони. Зокрема, для:

  • 195,7 млрд грн — ЗСУ,
  • 39,7 млрд грн — Національної гвардії,
  • 20,4 млрд грн — Державної прикордонної служби,
  • 19 млрд грн — Національної поліції,
  • 13,2 млрд грн — закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
  • 4,4 млрд грн — Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,
  • 4,2 млрд грн — СБУ,
  • 2,5 млрд грн — ГУР МО,
  • 2,1 млрд грн — Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,
  • 570,2 млн грн — Держспецзв'язку,
  • 500,7 млн грн — СЗР,
  • 230,5 млн грн — УДО,
  • 151 млн — винагород курсантам системи МВС.

Крім цього, пропонується збільшити видатки на (основні позиції):

  • 16,5 млрд грн — допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам,
  • 5,97 млрд грн — на «швидке відновлення» (грант Європейського Союзу),
  • 1,2 млрд грн — МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права,
  • 552,8 млн грн — видання шкільних підручників для 5 і 6 класу.

Також планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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