Повернення до плаваючого курсу: НБУ обіцяє стримати валютні коливання

Нацбанк у випадку ухвалення рішення про повернення до політики гнучкого курсоутворення своїми валютними інтервенціями компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку, створюючи ситуацію, щоб курс міг коливатися як в одну, так і в іншу сторону. Про це на брифінгу розповів заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.

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Курсові коливання

«При цьому, особливо на перших стадіях курсової гнучкості, ми досить істотно обмежуватимемо ці курсові коливання», — сказав заступник голови НБУ.

Ніколайчук наголосив, що дизайн майбутньої курсової політики НБУ має забезпечувати курсову стійкість.

Своєю чергою голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що функціонування валютного ринку в умовах досить жорстких адміністративних обмежень та фіксованого курсу створює додаткові ризики та обмежує експортний потенціал.

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«З урахуванням того, що Україна все важче справляється із зовнішніми, внутрішніми викликами, які могли б набагато якісніше абсорбуватися в умовах, коли функціонували б ринкові елементи функціонування валютного ринку», — пояснив голова НБУ.