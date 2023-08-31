ООН почала нараховувати доплати українським пенсіонерам з низькими пенсіями. Хто отримає допомогу

Всесвітня продовольча програма ООН в Україні розпочала нараховувати доплати пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій і чиї пенсії не перевищують 3 000 грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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«ВПП надає грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку) та які отримують пенсійні виплати менші за 3 000 грн і не отримували інших грошових допомог (допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року», — йдеться в повідомленні.

Загалом впродовж щонайменше 4 місяців понад 260 тисяч пенсіонерів у дев'яти областях України отримуватимуть доплати до пенсій.

Розмір допомоги — це сума, якої не вистачає до 3 000 грн. При цьому вона не може бути нижчою за 100 грн.

Як отримати доплату

Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, відповідно до інформації, наявної в державних реєстрах.

Виплата грошової допомоги відбувається шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів.