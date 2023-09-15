Головне за тиждень: Проєкт бюджету-2024, зниження облікової ставки та прогноз курсу долара

Уряд затвердив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Як Arm вийшов на IPO десятиріччя та планує заробляти на ШІ

14 вересня Arm Holdings вийшла на IPO, збільшивши власну капіталізацію на 15%. Торги розпочалися о 19:08 14 вересня 2023 року. Компанія залучила $4,87 млрд — і це стало найбільшим первинним публічним розміщенням акцій 2023 року. Чи зможе вона скласти конкуренцію серйозним гравцям ринку чипів, та чи допоможе її публічне розміщення реанімувати ринок IPO — розбирався «Мінфін».

Коломойський отримав нову підозру

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

Нацбанк знизив облікову ставку до 20%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних із 15 вересня.

ВВП-варанти Яресько дорожчають: чи варто їх купувати приватному інвестору