Головне за тиждень: Проєкт бюджету-2024, зниження облікової ставки та прогноз курсу долара
Уряд затвердив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.
Як Arm вийшов на IPO десятиріччя та планує заробляти на ШІ
14 вересня Arm Holdings вийшла на IPO, збільшивши власну капіталізацію на 15%. Торги розпочалися о 19:08 14 вересня 2023 року. Компанія залучила $4,87 млрд — і це стало найбільшим первинним публічним розміщенням акцій 2023 року. Чи зможе вона скласти конкуренцію серйозним гравцям ринку чипів, та чи допоможе її публічне розміщення реанімувати ринок IPO — розбирався «Мінфін».
Коломойський отримав нову підозру
Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.
Нацбанк знизив облікову ставку до 20%
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних із 15 вересня.
ВВП-варанти Яресько дорожчають: чи варто їх купувати приватному інвестору
Вартість державних варантів України на міжнародному ринку досягла майже половини від номіналу, хоча минулого року вони оцінювались в десяту частину. Це означає, що інвестори сподіваються отримати виплати за цими паперами. Але їх обслуговування може обійтися для України у десятки мільярдів доларів. Як купити варанти приватним інвесторам та чи варто це робити, розбирався «Мінфін».
Повернення до плаваючого курсу: НБУ обіцяє стримати валютні коливання
Нацбанк у випадку ухвалення рішення про повернення до політики гнучкого курсоутворення своїми валютними інтервенціями компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку, створюючи ситуацію, щоб курс міг коливатися як в одну, так і в іншу сторону.
Депозити у великих банках: хто платить найвищі відсотки та звідки тікають вкладники
Активний перегляд депозитних ставок посилив міграцію вкладників із одних фінустанов до інших. Хто з великих банків зміг збільшити кількість приватних клієнтів, як фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн за останні два тижні відкоригували свої депозитні пропозиції та яку дохідність можуть запропонувати зараз, — у свіжому огляді «Мінфіну».
Банкам обмежили можливості вкладатися у депсертфиікати. НБУ знизив ставки
Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. Водночас ставка за депозитними сертифікатами овернайт знижена на 2 в. п. до 16%, а за кредитами рефінансування — на 2 в. п. до 22%.
Ціни на столичну нерухомість цієї осені: скільки коштує купити і орендувати за районами
Осінь та весна — традиційно найкращі періоди для ринку нерухомості. У цей час суттєво зростав попит і ціни. Чи зберігся цей тренд під час війни, де у Києві найдорожчі і найдешевші «квадрати», та як визначити справедливу вартість для житла, дізнавався «Мінфін».
Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів: список
Кабмін ввів заборону на надсилання деяких предметів поштою. У разі виявлення більшість із них вилучатимуть.
НБУ підбив чергові підсумки роботи банків: чим здивували Приват, Креді Агріколь, Укргаз
Банківська система планомірно нарощує свої доходи та інші фінансові показники. Нацбанк дозволяє непогано заробляти на депозитних сертифікатах, а бізнес та люди почали трохи краще платити за кредитами. Крім того, банки підвищують цінники на багато послуг та збільшують свої комісійні заробітки, що також грає на користь зростання їх доходів. Щоправда, далеко не всі заробляють однаково добре. А тому низка структур може опинитися на межі вильоту з ринку. «Мінфін» проаналізував свіжі звіти банків і зробив ключові висновки.
Unex bank призупинив видачу грошових переказів Western Union
Unex Bank тимчасово призупинив видачу грошових переказів Western Union. Причина — відкликання ліцензії та виключенням з реєстру платіжної інфраструктури відомостей про компанію-учасника платіжної системи Western Union, що виконував функції провайдера послуги відповідних міжнародних переказів.
Четверта компанія в агресивному портфелі «Мінфіну»: інвестуємо у безпілотні авто
Вже третій місяць «Мінфін» формує новий портфель зі швидкозростаючих акцій з метою отримання максимального прибутку (так званий, агресивний портфель). За цей час до нього додано три папери, один із яких із моменту придбання вже зростав на понад 40%. Цього разу ми звернули увагу на компанії з сектору програмного забезпечення і ось чому.
Яким буде курс долара у 2024 році: очікування Міністерства фінансів
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про стурбованість зміцненням гривні та розраховує на послаблення курсу до 41,4 грн/$1.
Бізнес спрогнозував, яким буде курс долара наступного року (інфографіка)
Керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/долар. На 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/долар, а у 2021−22 роках — 29 грн/долар. Про це йдеться у опитуванні, яке провела Європейська бізнес асоціація.
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