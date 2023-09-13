Ціни на столичну нерухомість цієї осені: скільки коштує купити і орендувати за районами

Осінь та весна — традиційно найкращі періоди для ринку нерухомості. У цей час суттєво зростав попит і ціни. Чи зберігся цей тренд під час війни, де у Києві найдорожчі і найдешевші «квадрати», та як визначити справедливу вартість для житла, дізнавався «Мінфін».

Інвесторів побільшало, власники не поспішають продавати

За даними Мін'юсту, минулого року ринок скоротився втричі: 100 тис. угод проти 300 тис., укладених у 2021 році. Офіційних даних за цей рік ще немає, але, за словами рієлторів, угод точно вже більше, ніж за весь 2022-ий.

Факторів, які працюють на відновлення ринку, декілька. Серед основних — психологічний. Люди призвичаїлися жити в умовах війни, великі надії покладають на ППО, знають, що робити у випадку блекаутів, а тому не бояться купувати житло.

Наступний чинник — державні програми доступного житла. Насамперед, це іпотека під пільгові 3 або 7%. Великих масштабів вона ще не набула, але також розширює платоспроможний попит. Надії на пожвавлення учасники ринку покладають на програми компенсацій за знищене житло.

Ще один важливий момент — на ринок повертаються інвестори, які купують квартири для того, щоб потім здавати їх в оренду.

«Українці обмежені у фінансових інструментах. Зараз вибір, фактично, між депозитами та нерухомістю. До банків великої довіри у населення немає, а тому вони вважають за краще вкладати у нерухомість», — каже Юрій Піта, президент Асоціації фахівців із нерухомості (рієлторів) України.

Як і раніше, найпопулярнішими залишаються одно- та двокімнатні квартири у хороших локаціях, із ремонтом. У цьому сегменті відчувається навіть певний дефіцит. Адже пропозиції такої нерухомості на ринку не так вже й багато.

Взагалі, за словами Юрія Піти, власники пригальмували й не поспішають продавати свої «квадрати». Можливо, вони чекають кращих цін, а можливо, не мають планів, куди витрачати гроші, а тому залишають майно у своїй власності.

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Як змінилися ціни

З початку року вартість квадратного метра столичного житла на первинному та вторинному ринку вела себе по-різному. Ціни на нове житло, після різкого стрибка у 2022-му в середньому на 40% (у гривневому еквіваленті), стабілізувалися й навіть дещо знизилися. Так, за даними ЛУН, у новий рік «первинка» увійшла з середньою ціною 48 300 грн/кв м, а у вересні подешевшала до 47 400 грн/кв м.

Трохи інша ситуація на «вторинці» — тут житло, навпаки, додало у ціні. Згідно даних порталу M2bomber, за шість місяців року квартири на «вторинці» подорожчали в середньому з 49,9 тис. грн до 52,5 тис. грн за кв м. Причому майже на 900 грн тільки за останній місяць.

Вартість житла у Києві дуже залежить від району. Найдорожче обійдеться квартира у Печерському районі. Тут середня вартість квадратного метра становить понад 85,7 тис. грн ($2,3 тис). За однокімнатну доведеться в середньому викласти понад 4,7 млн грн ($128 тис.), за двокімнатну — майже 6,9 млн грн ($185 тис.).

Бюджетніше житло можна знайти у Деснянському районі столиці, де квадратний метр в середньому коштує 30 725 грн ($833), а «однушка» обійдеться у близько 1,55 млн грн ($41,6 тис.), «двушка» — 2,12 млн грн ($57 тис).

Ціни на вторинне житло у різних районах Києва:

Район Києва Середня вартість кв м (за даними M2bomber), $ Середня вартість 1-кімнатної квартири (за даними ЛУН), $ Середня вартість 2-кімнатної квартири (за даними ЛУН), $ Деснянський 833 41 600 57 000 Дарницький 976 59 000 90 000 Святошинський 1 051 44 000 68 200 Дніпровський 1 012 59 900 79 000 Подільський 1 385 58 000 81 000 Оболонський 1 136 53 000 78 500 Солом’янський 980 54 500 75 000 Шевченківський 1 338 75 000 130 000 Голосіївський 1288 65 000 100 000 Печерський 2 325 128 000 185 000

Експерти кажуть, що на ринку нерухомості змінилися цінові орієнтири.

«Якщо до війни ціни на нерухомість визначав первинний ринок, а за ним підтягувався вторинний, то тепер — навпаки. Девелоперам доводиться конкурувати з квадратними метрами на „вторинці“. Причина — більші обсяги житла на вторинному ринку, а також впевненість власників вторинної нерухомості у можливості будь-коли її продати», — констатував Андрій Вавриш, засновник SAGA Development.

Орендатори хочуть нове житло з хорошим ремонтом

Фактор сезонності цього разу мало вплинув на продажну ціну нерухомості, а ось орендні ставки пішли вгору.

Пік вартості оренди в Києві, за словами Андрія Міми, припав на початок 2022 року — тоді однокімнатну квартиру здавали майже за $500. Після вторгнення ціна впала приблизно вдвічі — у валюті до $250, а в гривні — до 8−9 тис. Приблизно на такому ж рівні ціна протрималася увесь 2022 рік, і тільки з літа цього року почала поволі зростати.

Зараз у Києві оренда 1-кімнатних квартир збільшилася в середньому до 12,9 тис. грн, 2-кімнатних — до 16 тис. грн. Найдешевше зняти квартиру можна у Деснянському районі: 7 тис. грн коштує «однушка», 9 тис. грн — «двушка». Найдорожчою залишається нерухомість на Печерську: 27 тис. грн — 1-кімнатна і 34,7 тис. грн — 2-кімнатна.

Що цікаво — зріс попит на оренду дорожчого, нового житла, з хорошим ремонтом, меблями та усіма зручностями: холодильник, бойлер, пральна машина тощо. Раніше, як зауважив Юрій Піта, такі квартири було важче здати, зважаючи на їхню вищу вартість. Тепер вони користуються популярністю, особливо серед студентів, які, окрім навчання, мають ще й роботу.

Вартість оренди житла за районами Києва

Район Києва Середня вартість 1-кімнатної квартири Середня вартість 2-кімнатної квартири Середня вартість 3-кімнатної квартири Деснянський 7 000 9 000 10 500 Дарницький 12 000 15 000 19 000 Святошинський 10 000 12 000 16 000 Дніпровський 10 500 11 000 21 500 Подільський 12 000 15 500 23 600 Оболонський 11 000 16 000 23 900 Солом’янський 13 000 15 000 20 000 Шевченківський 17 000 25 000 38 600 Голосіївський 15 000 22 000 30 800 Печерський 27 000 34 700 57 800

Джерело: за даними ЛУН

Як визначити реальну вартість житла

У встановленні вартості квадратного метра досі не знайдено спільного знаменника. Продавці хочуть продати якнайдорожче, а покупці, звісно, — купити дешевше. Відштовхуватися від даних майданчиків для оголошень про купівлю-продаж не завжди є сенс. Адже заявлена ціна і та, за яку реально відбулася угода, можуть дуже відрізнятися.

«Ціни на „однушки“ у Києві після просідання встановилися на рівні $60 тис. Але, якщо проаналізувати оголошення, за якими квартири продані, то бачимо, що купують житло вартістю $40 тис., — те, що за $60 тис. не розходиться», — поділився спостереженнями Андрій Міма, співзасновник компанії ЛУН.

У визначенні вартості квартири Ерік Найман, керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S, практикуючий трейдер, пропонує прив’язуватися до вартості оренди.

«Я орієнтуюся на суму від 5% річних. Якщо оренда дає дохід менше, отже, це завищена ціна квартири. Якщо виходить більше, скажімо, 10% річних, отже, це занижена ціна», — пояснив експерт.

Тобто, якщо місячна оренда квартири коштує 10 тис. грн, то справедлива вартість такого житла становить 2,4 млн грн. (10000×12:5% = 2 400 000 грн, або близько $65 тис.)

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Чи дорожчатиме столична нерухомість

Експерти кажуть, якщо відштовхуватися від нинішньої ситуації, то якихось вагомих підстав для збільшення вартості житла немає.

«Курс долара стабільний, інфляція пригальмувала, ВВП зростає — інакше кажучи, все говорить про те, що, загалом, на ринку нерухомості буде така ось стабільність. Зростання можливе, але воно не буде якимось значним. У межах 5%, не більше», — прогнозує Юрій Піта.

Що стосується цін на оренду, то, за очікуваннями експерта, з другої половини жовтня зростання ставок зупиниться і зафіксується на такому рівні, найімовірніше, аж до весни.