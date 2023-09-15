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15 вересня 2023, 12:05 Читать на русском

Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік

Уряд затвердив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд затвердив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.
Фото: НБУ

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Ключовий акцент цього проєкту — оборона й безпека України. На це направлено більше половини всіх ресурсів бюджету — 1 трлн 685 млрд грн.

«Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони», — зазначив Шмигаль.

Другий пріоритет — це соціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.

Третій пріоритет — медицина та освіта. На сектор освіти виділяємо 179 млрд грн, і це на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину — 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує видатки 2023 року.

Четвертий пріоритет — підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою збільшуємо удвічі — з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у наступному.

П’ятий пріоритет — це відновлення нашої економіки. Жодного підвищення податків не передбачається.

«Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів „єРобота“, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника», — додав прем'єр.

Мінімалка та прожитковий мінімум

З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становитиме 7 100 грн, а з 1 квітня — 8 000 грн. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 920 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
15 вересня 2023, 12:13
#
Ну 1 трлн це вони собі намалювали можна викреслити бо вкрадуть.
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