Депозити у великих банках: хто платить найвищі відсотки та звідки тікають вкладники

Активний перегляд депозитних ставок посилив міграцію вкладників із одних фінустанов до інших. Хто з великих банків зміг збільшити кількість приватних клієнтів, як фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн за останні два тижні відкоригували свої депозитні пропозиції та яку дохідність можуть запропонувати зараз, — у свіжому огляді «Мінфіну».

За даними НБУ, лідером за приростом числа вкладників у липні став Приватбанк. Цього місяця його база приватних клієнтів поповнилася майже на 300 тис. нових вкладників (299 755). Друге місце з великим відривом утримує Універсал Банк, якому вдалося залучити в липні 97 278 нових приватних клієнтів. А-Банк зміг зацікавити майже вдвічі менше клієнтів, ніж Універсал (53 065 осіб).

До десятки банків із найбільшим приростом приватних вкладників у липні увійшли також:

ПУМБ — +40 150 вкладників,

Таскомбанк — +15 235,

Укрсиббанк — +10 663,

Райффайзен — +10 263,

Укргазбанк — +8 855,

Банк Восток — +6 111,

ОТП Банк — + 5 301.

У трійці тих великих банків, які в липні відчули скорочення клієнтської бази, опинилися Сенс Банк, Укрексім та банк Кредит Дніпро. Число вкладників, які залишили ці банки, можна співставити. З Сенсу пішло 1 772 вкладників, із Укрексімбанку та банку Кредит Дніпро — 1 744 та 1 143 відповідно. Решті великих банків втрати вкладників у липні вдалося уникнути.

За приростом сум вкладів у липні Приватбанк також лідирує (+4,44 млрд грн), за ним ще один держбанк — Ощадбанк (+1,38 млрд грн), та Універсал Банк (+1,37 млрд грн).

Найбільший відтік спостерігався у Сенс Банку (понад 113 млн грн), Укрсиббанку (майже 87 млн) та Правекс Банку (понад 78 млн грн).

Як банки змінювали депозитні ставки

Зниження депозитних ставок великими банками триває, щоправда, цей процес вже став менш масовим. Якщо тиждень тому дохідність гривневих вкладів зрізали 13 банків, то цього разу їх майже вдвічі менше. У гривні дохідність депозитів знизили шість банків, у доларі — лише два, один банк «зрізав» ставки вкладів у євро.

Найбільшу дохідність за вкладами у нацвалюті на 3 та 6 місяців пропонує зараз Акордбанк — 19% та 18,5% річних відповідно. На 9 та 12 місяців найкраща пропозиція у КомінБанку, який платить за такими вкладами 17,75% та 18,25% річних відповідно.

Правекс Банк зрізав дохідність гривневих депозитів на всі терміни на 1 в.п. Найбільше тут тепер можна заробити на 3-місячних вкладах — 15% річних, найнижча ставка — на вклади на 12 місяців — 12% річних.

По 1 в.п. відняв від дохідності всіх строкових вкладів у гривні й ПУМБ, встановивши однакову дохідність на них — 15% річних.

Укрексімбанк зрізав дохідність гривневих вкладів на всі терміни, окрім тримісячних. Найбільше постраждали вклади на 6 місяців (мінус 0,7 в.п.), найменше — вклади на 9 та 12 місяців (мінус 0,25 в.п.). Найменше банк, як і раніше, платить за вкладами 3 на місяці — всього 12,3% річних, найбільше — за вкладами на 9 та 12 місяців — 15,25% річних. Банк також знизив відсотки практично за усіма видами вкладів у доларі, за винятком ставок на вклади на 3 місяці. Після зниження дохідність доларових вкладів на 6 місяців тут становить 1,45% річних, на 9 та 12 місяців — 1,75% річних.

Банк Львів зберіг без змін дохідність вкладів на 3 та 6 місяців — 16% та 17% річних, проте, знизив ставки на довші вклади. Так, відсотки за 9-місячними депозитами «схудли» на 1 в.п., а на 12 місяців — на 2 в.п. Тепер за такими вкладами банк сплачує 16% річних.

Банк Південний зменшив ставку на вклади на 6 місяців у гривні на 0,5 в.п. — до 16,5% річних.

Ідея Банк залишив ставки за всіма гривневими вкладами без змін, окрім вкладів на 3 місяці. Цього разу банк знизив її на 0,25 в.п. — до 13% річних.

Акордбанк став цього разу єдиним великим банком, який зменшив ставку за вкладами у євро. Найбільше «постраждали» вклади на 12 місяців, їхня дохідність знизилася на 1,9 в.п., на 1,65 в.п. зменшилися ставки на євровклади на 6 місяців, і на 1,4 в.п. — на 3 місяці. У доларі найбільше банк зрізав доходність вкладів на 6 місяців (мінус 1,75 в.п.), на 1,5 в.п. знизилися ставки на 3 та 12 місяців.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.08.2023−11.09.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.08.2023−11.09.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.08.2023−11.09.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.