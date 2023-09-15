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15 вересня 2023, 9:36 Читать на русском

Коломойський отримав нову підозру

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.
Фото: detector.media

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За матеріалами СБУ Коломойському повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

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За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад $700 млн.

Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в суботу, 2 вересня, детективи СБУ разом з БЕБ вручили Ігорю Коломойському підозру у відмиванні понад пів мільярда гривень шляхом виводу коштів за кордон.

Зокрема, підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

  • ст. 190 — шахрайство;
  • ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Коломойському у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 500 млн грн. Проте Коломойський не планує вносити заставу. Про це заявили його адвокати.

За словами захисників олігарха, судове засідання проходило з низкою порушень, а їм не дали часу на збір матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.

Крім того, адвокати наголосили, що в Коломойського є захворювання, про які не було згадано під час розгляду справи в суді. Про які саме захворювання йде справа вони не розповіли.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
15 вересня 2023, 11:04
#
Ето тот случай, когда всё пох…
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0
lohsuper
lohsuper
15 вересня 2023, 11:11
#
Он воровал, кидал, обманывал, убивал, рейдерил, отжимал бизнесы все эти 30 лет и ни кто ничего не видел?
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+15
financialGenius
financialGenius
15 вересня 2023, 11:52
#
Коломойский = Березовский , что по национальности , образованию, достижениях в бизнессе и влиянию. Но не тех марионеток поставили во власти. Теперь результатом является — потеря всего и это не гражданам Украины пойдет, а другим людям, которые пришли к власти.
+
0
financialGenius
financialGenius
15 вересня 2023, 11:56
#
Весело наблюдать вообщем какие изменения по влиянию в бизнес среде происходят сейчас в Украине.
Фирташа дано не слышно , — Живаго, нападки на прошлого президента, что пока не увенчалось больгим успехом, отжим всего у Коломойского за чей счет пришел к власти. Более сильного президента Украина еще не видела и Кучма рядом не стоял с тем что сейчас делается Зеленским.
+
+30
Валерка Котовский
Валерка Котовский
15 вересня 2023, 12:07
#
Звонок:
Ало, дядя Игорь, а можно мы у вас обыск проведём?
Да, только смотрите чтоб ничего не пропало.
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