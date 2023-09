Як Arm вийшов на IPO десятиріччя та планує заробляти на ШІ

Акції Arm зараз торгуються на Nasdaq Global Select Market під тикером ARM. Розробник чипів, що належить SoftBank Group Corp., продав 95,5 мільйонів американських депозитарних акцій у верхній частині ринкового діапазону від $47 до $51 за кожну.

Торги розпочалися з відмітки в $56,10, а вже через 10 хвилин ціна зросла до $58,86, що дало ринкову капіталізацію Arm близько $61 млрд. Якщо додати до цього обмежені пакети акцій, повністю розбавлена ​​капіталізація Arm Holdings Plc становитиме майже $63 млрд.

На момент написання статті ARM торгується за $59,45 (приблизно дві години від початку торгів), показуючи зростання на 6%. Максимальна вартість досягала $61,98 (+11,5%).

Чому IPO ARM не таке, як в інших

Чипи Arm Holdings є майже в кожному смартфоні, але сама компанія в широких колах донедавна була майже невідомою. Її ім'я з'явилося в усіх новинах після оголошення планів із роуд-шоу та проведення IPO, яке стало наймасштабнішим за останні 10 років.

Річ у тім, що на початку 2022 року, коли ФРС стала на шлях посилення монетарної політики, вікно IPO фактично закрилося. Обсяг публічних розміщень у США впав на 95%, а у всьому світі майже наполовину — на 45%.

Обсяг капіталу, залученого в ході IPO, у період із 2020−2023 роки

Джерело: Bloomberg

У складних ринкових умовах небагато охочих купувати акції, що тільки з’явилися на біржі, проте дебют Arm Holdings дає надію на відкриття шлюзів для нових лістингів.

IPO Arm є незвичним в тому плані, бо це далеко не стартап. Компанія була створена у 1990 році, як спільне підприємство Apple, Acorn Computers та VLSI Technology. Це була публічна компанія до того часу, доки її не придбав SoftBank у 2016 році за $32 млрд.

Незвичним є й те, що комісії за андерайтинг були розподілені рівномірно між чотирма основними андерайтерами: Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. та Mizuho Financial Group Inc., які очолювали пропозицію Arm.

Раніше Arm мав на меті зібрати від $8 до $10 млрд на IPO. Ціль була знижена через те, що SoftBank вирішив купити 25% акцій, що належали Vision Fund. Ці акції не потрапили на ринок. Причому Softbank розмістив лише 10% акцій, що теж зіграло на зростання ціни паперів Arm.

Звідки такий ажіотаж

Якщо загалом поглянути на ринок чипів штучного інтелекту, то зараз там один монополіст в особі Nvidia. Компанія купається в променях слави і є найпоширенішим вибором серед інвесторів.

Цьогоріч її акції зросли на понад 200%, і їм наразі немає альтернативи. Проте, лістинг ARM Holdings Ltd. створює конкурентне середовище, і, з великою ймовірністю, забере у Nvidia частину капіталу.

Про вивід Arm на IPO Softbank говорив ще у 2020 році. Але у вересні того ж року Nvidia зробила пропозицію на $40 млрд, й інвестор погодився. Ця звістка змусила понервувати всіх гравців ринку. Не без їхніх зусиль до справи підключились регулюючі органи — зрештою, Nvidia відізвала свою пропозицію. Після цього Softbank заявив, що повертається до плану А, тобто до проведення першого напівпровідникового IPO.

Поява ще одного великого гравця на ринку чипів ШІ привертає увагу інвесторів та створює ажіотаж навколо лістингу. Аудиторія шукає аналог NVDA у сподіваннях заробити не менше.

До речі Nvidia виявилася серед стратегічних інвесторів Arm, поряд з такими гігантами як Apple, Google, Intel, AMD, Samsung, Cadence, Synopsis, та Taiwan Semiconductor. Усі разом вони викупили паперів Arm на $735 млн.

На чому компанія заробляє зараз

Бізнес Arm у розробці та виробництві напівпровідникових технологій та інших пов’язаних продуктів, таких як комп’ютерні процесори, контролери пам’яті, системи інтернет-протоколу, графічні процесори, засоби безпеки та пристрої зберігання.

Хоча технологія Arm використовується майже в кожному гаджеті, вона є не дуже відомою споживачам. Але, попри її невідомість широкому загалу, вона є ключовою частиною ланцюжка постачання мікросхем, розробляючи напівпровідники, які є у більшості смартфонів.

Arm продає креслення, необхідні для розробки мікропроцесорів, і ліцензує технологію, відому як набори інструкцій, які визначають, як програмне забезпечення спілкується з цими мікросхемами.

Енергоефективність технології Arm допомогла зробити її настільки розповсюдженою на смартфонах, де час автономної роботи є дуже важливим.

Завдяки такому позиціюванню серед її клієнтів такі відомі компанії як Apple, Google, AMD Intel та багато інших.

Які в Arm плани на майбутнє

Минулого року Рене Хаас (Rene Haas) обійняв посаду головного виконавчого директора Arm. Він сконцентрував увагу на тому, щоб вийти за межі ринку смартфонів, який останніми роками перебуває у стані стагнації.

Виторг Arm знизився приблизно на 1% — до $2,68 млрд за фінансовий рік. Чистий прибуток компанії зріс до $549 млн у 2022 році, з $388 млн у 2021 році. Цього року прибутки впали до $524 млн.

Хаас націлюється на більш передові обчислення, зокрема, на чипи для центрів обробки даних і додатків штучного інтелекту. Процесори для цього ринку є одними з найдорожчих, і найприбутковішими в галузі.

Щоб крокувати в ногу з розробками штучного інтелекту, компаніям знадобляться відповідні чипи для запуску складного програмного забезпечення. Керівництво Arm каже, що кожен процесор, який вони розробляють, прискорить ШІ та технологію машинного навчання. Їхні процесори вже працюють з цими технологіями, і компанія почала додавати нові функції, щоб алгоритми працювали ще швидше.

IPO повертається?

IPO Arm став найбільшим у США після того, як виробник електромобілів Rivian Automotive Inc. залучив $13,7 млрд у жовтні 2021 року. Ця первинна публічна пропозиція стала однією з найбільших у технологічній галузі, хоча все ще значно нижче двох рекордсменів — Alibaba Group Holding Ltd. у 2014 році залучила $25 млрд, та дебют у 2012 році компанії Meta, раніше відомої, як Facebook Inc., у $16 ​​млрд.

Можливо, первинна публічна пропозиція Arm вирішить проблему IPO. Багато чого залежатиме від ефективності ARM не тільки в перший день торгів, але й наступними днями, тижнями та місяцями. Зростання акцій може спонукати інші компанії до розміщення на біржі, що, зі свого боку, приверне інтерес інвесторів.

Поточна оціночна ринкова капіталізація ARM Holdings PLC є лише трохи нижчою за $64 млрд, за якою SoftBank купив акції минулого місяця. Але це вже набагато більше ніж $40 млрд, за які Nvidia намагалася купити компанію.

Ця оцінка не максимальна, але й не найгірша. Вона може дати певну впевненість тим, хто робить ставку на IPO, та спостерігає за ринком, ретельно обираючи ціль та момент укладання угоди. Багатьом компаніям, можливо, доведеться виставити нижчу оцінку, порівнюючи з 2021 роком.

Інші IPO, які плануються цього року, — Instacart (платформа доставки продуктів) та Klaviyo (виробник програмного забезпечення для автоматизації маркетингу). Успішний лістинг яких може надати додаткові ознаки відновлення інтересу до первинних публічних пропозицій.

Крім цього, є одна обнадійлива ознака як для інвесторів публічного ринку, які шукають «свіжу кров», так і для тих, хто фінансує приватні компанії, і які хочуть вийти з компанії, — ETF Renaissance IPO, який відстежує нові публічні компанії, цього року зріс на понад 33%.