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12 вересня 2023, 17:35 Читать на русском

Unex bank призупинив видачу грошових переказів Western Union

Unex Bank тимчасово призупинив видачу грошових переказів Western Union. Причина — відкликання ліцензії та виключенням з реєстру платіжної інфраструктури відомостей про компанію-учасника платіжної системи Western Union, що виконував функції провайдера послуги відповідних міжнародних переказів.

Unex Bank тимчасово призупинив видачу грошових переказів Western Union.

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Що з переказами

Гроші, надіслані в Україну за допомогою системи міжнародних переказів Western Union, як і раніше обліковуються в системі та не є заблокованими.

«Ми вже працюємо над вирішенням ситуації, що склалася, та найближчим часом сподіваємося повідомити про відновлення видачі грошових переказів у всіх відділеннях Unex Bank», — повідомили в банку.

Що робити клієнтам

Клієнти можуть звернутися до інших фінансових установ, що пропонують послугу видачі міжнародних переказів Western Union. Нагадаємо, що для отримання переказу вам потрібен контрольний номер переказу та паспорт.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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