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14 вересня 2023, 15:07 Читать на русском

Банкам обмежили можливості вкладатися у депсертфиікати. НБУ знизив ставки

Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. Водночас ставка за депозитними сертифікатами овернайт знижена на 2 в. п. до 16%, а за кредитами рефінансування — на 2 в. п. до 22%. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці.
Фото: depositphotos

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Контрольоване пом’якшення процентної політики додасть імпульсу економічному відновленню, не створюючи загроз для макрофінансової стійкості під час реалізації Стратегії.

Крім того, НБУ скоригує параметри операційного дизайну монетарної політики.

Зокрема, до 35% з поточних 70% знизиться частка залишків строкових депозитів фізичних осіб, що враховується під час розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати.

Це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників і нарощувати портфелі строкових депозитів. Відповідні зміни почнуть діяти з 18 вересня 2023 року.

Читайте: Нацбанк знизив облікову ставку до 20%

Надалі передбачається продовження циклу зниження облікової ставки, реалізація якого узгоджуватиметься з необхідністю підтримання привабливості гривневих активів як передумови для стійкості валютного ринку та сталого зниження інфляції.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
14 вересня 2023, 15:35
#
Вони все правильно порахували. Тепер зменшиться прибуток банків і не треба буде налог платити.
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