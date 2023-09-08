Головне за тиждень: Банки блокують рахунки, арешт Коломойського та ліквідація Укрбудінвестбанку

Блокування рахунків залишається однією з головних проблем, на яку скаржаться наші читачі. Активізувалися й шахраї, які не тільки під «нуль» обчищають картки, а й дісталися вже депозитів. Що радять фінансисти, аби зменшити подібні ризики, — розповімо у свіжому Народному рейтингу банків.

В Україні інфляція знизилась до мінімуму за два роки. Як змінились ціни

Споживчі ціни в Україні у серпні 2023 року знизилися на 1,4% після зниження на 0,6% у липні. Інфляція в країні в річному вимірі впала до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.

НАБУ і САП арештували активи Коломойського: частки в компаніях, тисяча об'єктів нерухомості та авто

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи колишнього бенефіціарного власника Приватбанку — олігарха Ігоря Коломойського.

НБУ відніс Укрбудінвестбанк до категорії неплатоспроможних

Правління Національного банку ухвалило рішення № 310-рш/БТ про віднесення Укрбудінвестбанку до категорії неплатоспроможних.

Рейтинг стійкості банків: топ-5 залишив Приват

«Мінфін» підготував рейтинг стійкості українських банків за другий квартал поточного року. Редакція визначила, яким банкам найбільше довіряють клієнти та експерти, та хто на другому році війни демонструє найкращі фінансові показники.

Коли Україна відмовиться від гривні та перейде на євро. Засідання НБУ. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: чи варто Україні відмовлятись від гривні та переходити на євро?Історичний досвід переходу на євро тих країн, хто приєднався до ЄС. Чехія та Польща не стали поспішати с переходом на євро. Ризики для гривні. Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 7 по 13 вересня. Засідання НБУ — чи відпустять курс.

Дохідність депозитів: чому вклади у гривні дешевшатимуть, а валютні — дорожчатимуть

14 вересня НБУ може оголосити про чергове зниження ключової ставки, що змусить банкірів активніше переглядати депозитні пропозиції. Які ще фактори впливатимуть на рівень дохідності вкладів, і яка стратегія допоможе максимально заробити, розповість «Мінфін».

Після історичного рекорду міжнародні резерви знизились до $40,4 мільярда. НБУ назвав причини

Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $40 387,2 млн. У серпні міжнародні резерви знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Найкращий відгук серпня: як А-Банк покарав свого клієнта, який повідомив про помилкове зарахування грошей на свою карту

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у серпні. Ним став користувач під ніком financict, який розповів, скільки можна втратити, якщо на твою банківську картку випадково надійде переказ від невідомої особи. Досвід нашого читача може бути корисним й іншим, і ось чому.

Умєров став новим міністром оборони України. Що про нього відомо

Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

Рада призначила нового очільника Антимонопольного комітету

Верховна Рада підтримала подання Кабінету міністрів про призначення Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Рада повернула електронне декларування, але засекретила декларації ще на рік

Верховна рада підтримала відновлення електронного декларування в Україні, однак нардепи провалили голосування за поправкою № 371 — про відкриття декларацій.

Нацбанк розповів «Мінфіну», коли може початися злиття та продаж банків

Після перемоги України у війні та скасування воєнного стану банківська система може почати консолідуватися. Очікуються реорганізації, продаж банків/кредитних портфелів. У Національному банку вважають, що такі сценарії, передусім, можуть зацікавити невеликі банки. «Мінфін» обговорив цю перспективу з аналітиками, представниками банків та інвестфондів.

Банки попередили, що девальвація гривні до долара може прискоритись

Якщо у старому макропрогнозі НБУ, допускалася девальвація офіційного курсу гривні у нинішніх 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$ з початку 2024 року. То вже в новому — до кінця 2023 року.

Держборг України зріс до нового історичного максимуму

Сукупний державний борг України в серпні 2023 року зріс на 3,1% до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні — на $4 млрд, до $132,92 млрд, у гривневому — на 146,2 млрд грн, до 4 трлн 860,6 млрд грн.