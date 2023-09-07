НБУ відніс Укрбудінвестбанк до категорії неплатоспроможних

Правління Національного банку ухвалило рішення № 310-рш/БТ про віднесення Укрбудінвестбанку до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Нацбанк зазначив, що частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 вересня 2023 року, отже, віднесення Укрбудінвестбанку до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України.

Причина рішення

«Рішення ухвалене у зв’язку з невиконанням АТ „Укрбудінвестбанк“ письмової вимоги Національного банку України, неврахування в повному обсязі зауважень Національного банку до Плану заходів, відсутність дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення Банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, після віднесення його до категорії проблемних, зростання ризиків щодо виконання АТ „Укрбудінвестбанк“ своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами», — заявив НБУ.

4 серпня 2023 року правління Нацбанку, керуючись статтею 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення віднести Укрбудінвестбанк до категорії проблемних.

Підставою для такого рішення стало невиконання банком без обґрунтованих причин рішення НБУ про обмеження здійснення окремих видів операцій.

З дня віднесення Укрбудінвестбанку до категорії проблемних фінансовий стан банку суттєво погіршився, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

Власник банку

Станом на 1 січня 2023 року ключовим власником Укрбудінвестбанку з часткою 74,93% акцій є громадянка України Світлана Дем'яненко.

Відшкодування вкладів

В НБУ заявили, що кожен вкладник Укрбудінвестбанку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених у частині четвертій статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам Укрбудінвестбанку станом на 1 вересня 2023 року становить 606 млн грн.