Верховна Рада підтримала подання Кабінету міністрів про призначення Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ). Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Рада призначила нового очільника Антимонопольного комітету
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За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів.
Що відомо про Кириленка
- З 5 липня 2019 року указом президента Павло Кириленко призначений на посаду голови Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації.
- З вересня 2017 року обіймав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону.
- З липня 2008 року Кириленко працював в органах прокуратури.
- У 2008 році Павло Кириленко закінчив Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що вчора, 5 вересня, голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська подала заяву про звільнення.
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що кандидатура Піщанської на посаду голови Фонду держмайна наразі не розглядається.
Джерело: Мінфін
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