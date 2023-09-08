Банки знову блокують рахунки: чому фінансисти це роблять зараз і що радять, аби цього уникнути

Блокування рахунків залишається однією з головних проблем, на яку скаржаться наші читачі. Активізувалися й шахраї, які не тільки під «нуль» обчищають картки, а й дісталися вже депозитів. Що радять фінансисти, аби зменшити подібні ризики, — розповімо у свіжому Народному рейтингу банків .

Серпень зменшив кількість тих, хто був готовий розповісти про невдалий досвід спілкування з банком. Якщо у попередні літні місяці у розділі «Відгуки» читачі залишали стабільно понад 300 повідомлень, то цього разу їх кількість склала лише 280.

Попри це, банки не збавляли темпів, що дозволило їм успішно закрити 105 заявок. Майже половину з них — 45 претензій — владнав Приватбанк. Період виявився гарячим і для monobank та ПУМБ: за липень фінустанови залагодили 17 та 13 конфліктних ситуацій, про які клієнти розповіли на нашому сайті. Також до найлояльніших потрапив sportbank, який розв’язав 10 проблемних ситуацій клієнтів.

monobank знову здав позиції

Кінець літа приніс зміни у першій трійці «народних улюбленців», а якщо точніше — то у їх розташуванні.

А-Банк залишився лідером. Нагадаємо, вперше цю сходинку банк посів у грудні минулого року, і з того часу стабільно її утримує. А ось на другому місці маємо нового учасника. monobank вдруге за історію Народного рейтингу здав позиції і з другої перемістився на третю сходинку, пропустивши вперед свого найближчого конкурента — sportbank.

Як видно з даних рейтингу, monobank у середній оцінці за відгуками втратив відразу 0,4 бали. Тепер його відставання від срібного призера складає 0,1 бал, а від золотого — 2,7 бали.

За місяць у рейтингу відбулися й інші перестановки:

Юнекс Банк поступився місцем Укргазбанку та посів 5 сходинку;

Правекс Банк покращив свою позицію, перемістившись з 12 місця на 11-те, при цьому витіснив Південний, який, в результаті, перекочував аж на 13-ту сходинку;

Універсал Банк піднявся у рейтингу з 13-го на 12-те місце;

Укрсиббанк перебрався на 24-ту сходинку, залишивши позаду ОТП Банк.

Нагадаємо, рейтинг складається на базі відгуків читачів «Мінфіну», які портал збирає з 2010 року. За цей час їх накопичилося понад 35 тисяч. Згідно чинної методики оцінювання банків — учасників Народного рейтингу, якщо скаржник протягом 30 днів не прокоментує ситуацію, його проблема вважатиметься вирішеною. Такий підхід застосовано, щоб скарги не накопичувалися, а рейтинг відображав реальний рівень лояльності фінустанов до своїх клієнтів. При цьому користувач, у разі відсутності реакції банку на його скаргу, може натиснути кнопку «проблема не вирішена» — і 30-денний термін відраховуватиметься знову.

Також кожен читач «Мінфіну» може оцінити роботу банку, розповісти про свою проблему і залишити на сайті заявку на її вирішення. Щомісяця редакція обирає найкращий відгук та нагороджує автора.

Тож, на що скаржилися читачі «Мінфіну» у серпні.

За що тепер можна залишитися без доступу до свого рахунку

Проблема блокування банківських рахунків обростає новими варіантами. Ще банківські клієнти масово скаржилися на те, що втрачають можливість користуватися своїми грошима через виконавчі провадження, які відкриваються судовими виконавцями через наявність боргів у власника рахунку.

У липні наші читачі розповідали про блокування рахунків через те, що у фінансистів викликали підозру операції з криптовалютою. У серпні чимало наших читачів розповіли про те, що банки блокували рахунки відразу після надходження на них коштів. Йдеться про разові поповнення в межах 10 тис. грн. Банки розцінювали їх, як підозрілі, і вимагали в одержувачів пред’явити документи, які пояснили б, що це за надходження, чому у такій сумі і від кого отримані. Але навіть після цього не всім клієнтам вдавалося отримати доступ до своїх грошей.

Клієнт Райффайзен банку під ніком Maksone343 розповів, що банк заблокував йому рахунок і відмовив у подальшій співпраці відразу після того, як йому надійшла невелика сума, яку через термінал переказали близькі родичі. Детальних пояснень ані на «гарячій» лінії, ані у відділенні банку, куди звернувся чоловік, йому не надали.

«Відповіді, в чому саме проблема та які питання є у фінмоніторингу до мене, мені ніхто не надав. Надалі мені запропонували закрити рахунок, на що я погодився. Але коли я закривав рахунок, мені сказали, що кошти, які в мене залишились на балансі, я зможу отримати лише через 60 днів!», — написав Maksone343.

Користувач обурюється, що банк на власний розсуд і без жодних обґрунтувань може забрати можливість на 60 днів користуватися коштами. Автор відгуку порівнює ситуацію, що склалася, з грабунком.

У схожу ситуацію потрапила клієнтка monobank Natina1303. Причиною блокування її рахунку стали €100, які дочка перерахувала з-за кордону через платіжну систему SWIFT.

«Попросили пояснення платежу, що це дійсно мої родичі. Я відправила дані, що це дійсно моя дочка, але картку так і не розблокували. Це просто цинічний грабунок», — обурюється користувачка.

Але чи не найцікавішим є випадок клієнта А-Банку financict, який отримав нагороду від «Мінфіна» за найкращий відгук серпня. Користувач повідомив, що банк ще декілька місяців тому заблокував його рахунок. Приводом послужило надходження на картку 9 500 грн від невідомої особи. За словами financict, він відразу повідомив А-Банк, що це помилковий платіж, і виявив бажання його повернути відправнику. Але це аж ніяк йому не допомогло.

Банк заблокував рахунок і тепер, щоб його розблокувати, вимагає від клієнта сплатити 30% від залишку на балансі, а це, як уточнює автор відгука, понад 30 тис. грн.

«Шантажують — не розблокують мені рахунок, поки я їм не переведу цю суму, причому офіційний запит ніякий не дають, а тільки передзвонюють з незнайомого номера і усно повідомляють про якийсь пункт договору, якого немає на офіційному сайті, але за яким я маю перерахувати 30% від залишку для розблокування», — пише financict.

У таких діях банку або окремих його співробітників користувач вбачає шахрайство. Як виявилося, з такою ж проблемою зіткнулося чимало інших наших читачів. У коментарях під відгуком financict інша користувачка Viki985 розповіла практично про аналогічний випадок.

«Моя ситуація: баланс близько 100 тис., блокування, вимога пояснити конкретну суму. Я також пропонувала повернути гроші, якщо людина помилилася, з будь-ким може трапитися. Тижні листування, ніби „перевірки“ і уточнення. Тижні ігнору. Потім дзвінок. Суть розмови: закриваємо ваш рахунок. Як бажаєте забрати залишок коштів — поверніть „підозрілий переказ“ відправнику та сплатіть комісію», — описала свою історію Viki985.

За словами користувачки, загалом їй довелося сплатити 7 800 грн.

Коментар А-Банку

Відгук financict А-Банк не залишив без уваги. У службі підтримки зауважили, що банк може блокувати картку у випадку надходження скарги.

«За підсумком розгляду скарги, Банк може запропонувати Клієнту повернути кошти заявнику, і також має право прийняти рішення про припинення ділових відносин із клієнтом, згідно з умовами та правилами банку, де у пункті 3.3.20. (сказано, — ред.): у разі припинення ділових відносин із ініціативи банку, передбачена комісія за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного залишку на балансі», — прокоментували у фінустанові.

Детальніше в А-Банку прокоментували ситуацію за запитом «Мінфіну». Так, за поясненням пресслужби фінустанови, клієнта було заблоковано не за помилковий платіж, а саме за отримання шахрайського переказу від клієнта monobank.

«Потерпілий клієнт звернувся до mono та до Кіберполіції (є заява). На підставі розбору кейсу банк ухвалив рішення розірвати стосунки + отримав від клієнта згоду на дебетування картки. Залишки в повному обсязі повернуто клієнту», — повідомили у фінустанові.

При цьому в банку зауважили, що блокування рахунку з подальшим дебетуванням проводиться виключно за наявності скарг від клієнтів, що постраждали, в т. ч. інших банків, та проведеної перевірки. Це наслідок того, що клієнт або сам брав участь, або передав картки третім особам.

«Банк при розгляді скарги та її відпрацюванні комунікує з клієнтом засобами телефонії як самостійно, так і при зверненні клієнта. При цьому, попри наявність мотивованої скарги, дебетування не проводиться без погодження з клієнтом», — підкреслили в пресслужбі.

На зауваження, що ніхто не застрахований від того, що йому на картку можуть помилково скинути гроші, а тому, як уникнути подібних неприємностей, в А-Банку прямо не відповіли. Тільки запевнили, що помилково зараховані платежі повертаються також за погодженням із клієнтом. Однак, це не є шахрайством, і банк із таким клієнтом ділові відносини не розриває.

Що радять юристи

За словами Нікіти Муренко, керуючого партнера юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери», банк може блокувати рахунок клієнта, але тільки у тому разі, якщо у нього виникають підозри на:

злочинну діяльність,

фінансування тероризму,

порушення валютного законодавства.

Однак, при цьому банк повинен дотримуватись встановлених законом процедур.

«Якщо банк провів відповідно до вимог законодавства належну перевірку операції та клієнта, офіційно запитавши в нього документи й відомості, та підтвердив, що операція виявилася підозрілою, надалі повідомляє про це відповідні органи та може розірвати ділові відносини. Однак, якщо банком належної перевірки не було здійснено та він безпідставно вирішив розірвати договір, ще й з комісією за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного залишку на балансі, то такі дії можна вважати незаконними», — пояснює юрист.

Водночас, він зауважує, що після розірвання ділових відносин залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові, або за його вказівкою, чи в порядку, встановленому законом, перераховується на інший рахунок в терміни і в порядку, встановленими банківськими правилами.

Якщо ж все-таки сталося так, що на рахунок людини надійшли кошти невідомо від кого і невідомо за що, то юристи радять відразу звернутися до банку та надати пояснення щодо причин помилкового переказу.

«Банк також для підтвердження даних може запитати документи та відомості, які це можуть підтвердити. Однак, це має бути в офіційній формі, а клієнт обов’язково на вимогу має надати всі документи. Якщо клієнт зможе довести, що переказ був помилковим і не пов'язаний з протиправною діяльністю, банк може розблокувати рахунок», — підкреслює Олександр Курявий, керуючий партнер юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери».

Однак, якщо клієнт надав всі пояснення, документи і відомості, а банк не надає офіційну відповідь про необхідність у блокуванні, й, відповідно, не розблоковує рахунок, а відразу розриває договір, юрист радить звертатися зі скаргою до Національного банку з вимогою про проведення перевірки на законність дій банку.

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Як шахраї «чистять» картки клієнтів Ощаду

Про часті випадки несанкціонованого списання коштів із банківських рахунків повідомляли клієнти Ощадбанку.

Користувач Сергій Ольховський розповів, що 4 серпня отримав на рахунок пенсію, і того ж дня без його відома, без сповіщення в мобільний додаток Ощад24/7, без жодного попередження про операцію на велику суму гроші були виведені шахраями. Але про це чоловік дізнався тільки згодом, коли вирішив зняти кошти в банкоматі, а рахунок виявився порожнім. За словами користувача, він відразу звернувся до представників Ощадбанку.

«Мені повідомили, що було несанкціоноване списання коштів шахраями на картку іншого банку, після чого оператор заблокував мої картки, оскільки шахраї якимось чином заволоділи моїми даними входу в особистий кабінет банку, та оформив звернення щодо шахрайства», — пише автор відгуку.

Іншій клієнтці Ощаду Margo2023 не пощастило ще більше. Шахраї мало того, що зняли кошти з її пенсійного рахунку, так ще й обчистили депозитний.

«28.06.2023 із депозитного рахунку без мого відома було знято за шахрайською схемою депозит. 1 серпня 2023 року без мого відома за шахрайською схемою були зняті кошти з пенсійного рахунку», — пише Margo2023.

Це далеко не весь перелік подібних ситуацій. Всі автори відгуків наполягають, що не розголошували свої персональні дані та не надавали дані карток третім особам. Що їх дивує найбільше — те, що жодного підтвердження транзакції, попередження про зняття коштів чи повідомлення про переказ їм не надходило.

«Чому система безпеки банку дозволила без погодження здійснити переказ коштів на невідомий і, напевне, сумнівний рахунок», — запитують постраждалі.

Позиція банку

В Ощадбанку «Мінфіну» підтвердили, що останнім часом кількість випадків онлайн-шахрайства справді суттєво збільшилась, причому у всій банківській системі. Це зворотна сторона того, що клієнти все частіше переходять на дистанційне користування фінансовими послугами. Банк робить усе можливе, щоб протидіяти таким злочинам.

«Банк проводить інформаційну кампанію для клієнтів щодо загроз із боку онлайн-шахраїв. Також ми продовжуємо запроваджувати технології, які роблять користування дистанційними послугами безпечнішим», — прокоментували в Ощаді.

Проте, у фінустанові кажуть, що переважна більшість шахрайств, як свідчить практика, базується не на технологічних маніпуляціях, а на психологічних прийомах — жертви злочинів самі передають свої фінансові дані зловмисникам.

Якщо особа виявила несанкціоноване списання коштів із рахунку, в Ощаді радять негайно заблокувати його, і після цього звернутись до кіберполіції та банку з заявами про вчинення злочину.

«Ощадбанк уважно розглядає кожен випадок і ухвалює рішення, відповідно до чинного законодавства», — запевнили у пресслужбі фінустанови.

У банку звертають увагу, що для того, аби мінімізувати ризики шахрайських дій, треба уважно ставитись до інформації щодо своїх фінансів, яку клієнт надає третім особам. Наприклад, у жодному разі не можна нікому повідомляти CVV-код картки, пін-код, коди, які надходять від обслуговуючого банку тощо. Під час онлайн-шопінгу варто користуватись лише перевіреними сайтами. При використанні чат-ботів краще переконатись, що ви взаємодієте саме зі справжнім ботом фінустанови, а не шахрайським клоном.

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Банки позбуваються зношених купюр

У проблемі прийому іноземної валюти, схоже, так і не вдалося поставити остаточної крапки. Але якщо на початку літа банки відмовлялися приймати купюри через неналежний їх вигляд, то тепер вже перебірливими стали клієнти.

Споживачі скаржаться, що при видачі коштів із валютних або депозитних рахунків банки підсовують їм не нові банкноти, а, так би мовити, непотріб, який ще місяць-півтора тому самі погоджувалися приймати тільки на інкасо і з великими комісіями. Найбільше таких відгуків прилетіло на адресу державного Приватбанку.

«Банк фактично обмежив можливість використання власних коштів після закінчення валютного депозиту (створює неприйнятні умови з видачі готівкового долара), а саме вчора після закінчення терміну доларового вкладу звернувся до каси відділення зі зняттям 1 000$. У касі відмовили, сказали подати заявку на видачу готівкової валюти на другий день (дорога, черга, час втрачено, ну та гаразд). Подав цю заявку, прийшов по повідомленню за грошима наступного дня, у касі запропонували банкноти-мотлох 1996 року (тільки кому вони такі потрібні??? Потім їх обмінювати за незрозумілі %, якщо ще обміняє хтось)», — пише клієнт Приватбанку Vitaly84.

З аналогічною неприємністю зіткнулися й інші користувачі. Так, споживач під ніком streamy повідомив, що не може забрати свої кошти з Приватбанку, оскільки фінустанова продовжує видавати доларові купюри старого зразка до 2006 року.

«Однак, на валютному ринку України реалії такі, що білі долари в обмінниках приймають за значно нижчим курсом, ніж нові купюри зразка після 2006 р.», — наголошує streamy.

Це підтвердив ще один клієнт Ueubxvzjjwsju. Він розповів, що зняв $400 в касі Приватбанку, при цьому працівники банку запевнили його, що приймуть їх назад. Але насправді виявилося все не так.

«Пішов спеціально перевірити в інше відділення, з 4 купюр 2 прийняли, а 2 сказали лише інкасо, але його зараз у них немає. Навіть якщо є, це ж не безкоштовно», — зауважив автор відгуку.

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Коментар банку

До усіх гнівних коментарів про незадовільний вигляд доларових банкнот служба підтримки банку залишає стандартну відповідь. Мовляв, у відділенні видаються як купюри, прийняті й перевірені касиром при проведенні операцій, так і купюри, котрі надані інкасацією в банк, які також попередньо пройшли додаткову перевірку.

«Під час видачі пропонуються платіжні купюри. Усі банки працюють з доларами нового та старого зразків», — підкреслюють у Приваті.

Крім того, у фінустанові зауважують, що банкноти доларів США, які були емітовані з 1996 до 2013 року, знаходяться в обігу в Україні і виведення з обігу таких банкнот не заплановано найближчим часом.

Для споживачів, яких не задовольняє стан тієї чи іншої купюри, у Приватбанку дуже проста порада — можна відмовитись її приймати.