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6 вересня 2023, 12:35 Читать на русском

Після історичного рекорду міжнародні резерви знизились до $40,4 мільярда. НБУ назвав причини

Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $40 387,2 млн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $40 387,2 млн.
Фото: pixabay.com

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Регулятор зазначив, що у серпні міжнародні резерви знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Загалом упродовж серпня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Операції НБУ на валютному ринку України

У серпні 2023 року Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 453,8 млн та викупив до резервів — $4,5 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив $2 449,3 млн.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення держборгу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1 664,4 млн. З цієї суми:

  • $1 632,9 млн — макрофінансова допомога від ЄС;
  • $21,9 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $306,5 млн, з яких:

  • $169,1 млн — боргу перед Світовим банком,
  • $63,7 млн — за обслуговування та погашення валютних ОВДП,
  • решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $379,6 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У серпні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $120,5 млн.

Регулятор зазначив, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України становили $41,718 млрд. У липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України.

Нацбанк прогнозує, що на кінець 2025 року міжнародні резерви сягнуть $44,1 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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