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8 вересня 2023, 16:46 Читать на русском

В Україні інфляція знизилась до мінімуму за два роки. Як змінились ціни

Споживчі ціни в Україні у серпні 2023 року знизилися на 1,4% після зниження на 0,6% у липні. Інфляція в країні в річному вимірі впала до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Споживчі ціни в Україні у серпні 2023 року знизилися на 1,4% після зниження на 0,6% у липні.
Фото: pixabay.com

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Для порівняння, у липні 2023 року інфляція становила 11,3%, у червні — 12,8%.

Крім цього, Держстат у серпні другий місяць поспіль зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні.

З урахуванням того, що в серпні 2022 року базова інфляція становила 2,1%, у річному вимірі за підсумками серпня 2023 року вона також знизилася до 10,0% з 12,3% за підсумками липня.

З початку 2023 року інфляція в країні становила 2,5%, базова — 3,2%, уточнив Держстат.

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування у серпні подешевшали на 3,9%. Найбільше за місяць подешевшали овочі — на 37,6%, які в середньому коштують на 25,7% дешевше ніж рік тому.

Фрукти за місяць подешевшали на 4,2%, однак у порівнянні зі серпнем 2022 року вони подорожчали на 14,3%.

Яйця подешевшали на 0,1%, але вони дорожчі на 35,4%, ніж у серпні минулого року.

Соняшникова олія подешевшала на 0,5% до липня та на 6,4% до серпня минулого року.

З інших товарів суттєво подорожчало пальне — на 7,4%. Варто зазначити, що ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабного вторгнення рф.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Поликлин Поликлинич
Поликлин Поликлинич
8 вересня 2023, 17:04
#
Государственной службы статистики
+
+55
Поликлин Поликлинич
Поликлин Поликлинич
8 вересня 2023, 17:12
#
Всё это враньё!Я хожу в магазины, аптеки и вижу как цены растут и называетесь вы Государственная служба статистики
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 вересня 2023, 18:48
#
У них с ценами, индексацией, покупательной способгостью все хорошо!
+
+27
TAN72
TAN72
8 вересня 2023, 17:37
#
Сказочники.
+
0
Валерій Антюхов
Валерій Антюхов
8 вересня 2023, 18:59
#
Чиновники їдять м’ясо, а народ капусту. В середньому всі ми їмо голубці.
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