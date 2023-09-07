У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке:
Коли Україна відмовиться від гривні та перейде на євро. Засідання НБУ. Прогноз курсу (відео)
- Чи варто Україні відмовлятись від гривні та переходити на євро?
- Історичний досвід переходу на євро тих країн, хто приєднався до ЄС
- Чехія та Польща не стали поспішати с переходом на євро
- Ризики для гривні
- Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 7 по 13 вересня
- Засідання НБУ — чи відпустять курс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11
сейрьезно ?
а вы хоть знаете как работают криптокошельки ? Там вся история всех ваших транзакций . Купили вы что-то чего стесняетесь — а это доступно для просмотра . А так вы налом отдали .