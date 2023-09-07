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7 вересня 2023, 13:02 Читать на русском

Коли Україна відмовиться від гривні та перейде на євро. Засідання НБУ. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке:

  • Чи варто Україні відмовлятись від гривні та переходити на євро?
  • Історичний досвід переходу на євро тих країн, хто приєднався до ЄС
  • Чехія та Польща не стали поспішати с переходом на євро
  • Ризики для гривні
  • Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 7 по 13 вересня
  • Засідання НБУ — чи відпустять курс

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+153
Genna Smatko
Genna Smatko
7 вересня 2023, 13:10
#
Чим раніше тим краще, а то буде як в Турції. Наші бариги завжди будуть гратися на курсі гривні. Таким чином ще можна знищити мінял які на вулицях стоять і вже всіх задовбали.
+
+30
ZiDion
ZiDion
7 вересня 2023, 13:34
#
Как будто от Украины что-то зависит, государство давно под контролем кредиторов, что-то не так сделал и дефолт + гиперинфляция как в Аргентине.
+
0
mphet26
mphet26
7 вересня 2023, 14:48
#
Менялы на улице в одной с вами ситуации, они ворочат макулатурой как способом оболванивать государство с его фейковоми реформами и официальными инфляциями
+
0
UpL1fTinG
UpL1fTinG
7 вересня 2023, 15:08
#
Чем они задобали? Тем, что дают мне заработать на разнице? возле банка сидит меняла и принимает баксы по 38.3, через пару минут я их же купил по 37, кощунство=)
+
0
jakiro
jakiro
7 вересня 2023, 13:43
#
А чо не на долар?
+
+56
ZiDion
ZiDion
7 вересня 2023, 14:00
#
Потому что с нами рядом страны ЄС и у них валюта євро
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
7 вересня 2023, 14:38
#
Україна відмовиться від гривні лише на користь є-гривні.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
7 вересня 2023, 14:52
#
А вы хотите е гривны ?

сейрьезно ?

а вы хоть знаете как работают криптокошельки ? Там вся история всех ваших транзакций . Купили вы что-то чего стесняетесь — а это доступно для просмотра . А так вы налом отдали .
+
+23
viicore
viicore
7 вересня 2023, 14:41
#
Та нехай вже раз зростуть ціни при переході на евро, а не так що вони зростають кожного разу, як хтось десь всрався і вронив вчергове ту нещасну гривню, або «надрукував» черговий контейнер тисячних купюр під якусь виплату популістичну чи втримання цін на комуналку чи ще якусь чорну діру замість вирішення проблем.
+
0
Kaleso
Kaleso
7 вересня 2023, 14:57
#
Яке євро з якого дива
+
0
kadaad1988
kadaad1988
7 вересня 2023, 15:36
#
А кто нам это позволит сделать?! Человек обсуждает пустопорожнюю тему.
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