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5 вересня 2023, 11:00 Читать на русском

Держборг України зріс до нового історичного максимуму

Сукупний державний борг України в серпні 2023 року зріс на 3,1% до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні — на $4 млрд, до $132,92 млрд, у гривневому — на 146,2 млрд грн, до 4 трлн 860,6 млрд грн. Про це свідчать дані на сайті Міністерства фінансів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сукупний державний борг України в серпні 2023 року зріс на 3,1% до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні — на $4 млрд, до $132,92 млрд, у гривневому — на 146,2 млрд грн, до 4 трлн 860,6 млрд грн.
Фото: finclub.net

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Прямий держборг збільшився на 3,3% — до $123,63 млрд, або до 4 трлн 521,1 млрд грн, і становив 93,0% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Зовнішній прямий борг у серпні зріс на 4,4%, або $3,52 млрд — до $83,41 млрд, тоді як внутрішній прямий — на 1,1%, або 15,8 млрд грн, до 1 трлн 470,75 млрд грн (еквівалент $40,22 млрд).

Сукупний зовнішній держборг України в серпні-2023 збільшився на 4,1%, або на $3,58 млрд, — до $90,77 млрд, тоді як сукупний внутрішній — на 1,0%, або на 15,2 млрд грн, до 1 трлн 541,4 млрд грн.

У результаті частка сукупного зовнішнього держборгу зросла до 68,3%.

Частка зобов'язань у євро на кінець серпня зросла до 28,36%, в американських доларах — до 26,66%, тоді як у гривні знизилася до 28,87%, у СПЗ — до 12,89%, у канадських доларах — до 2,48%, а в єні та британських фунтах залишилася на рівні 0,72% і 0,02% відповідно.

Відомство також уточнило, що 64,86% держборгу має фіксовану процентну ставку, тоді як 12,89% прив'язано до ставки МВФ, 7,85% — до SOFR, 3,88% — до EURIBOR, 0,72% — до TORF.

Ставка ще за 2,99% держборгу прив'язана до індексу споживчих цін, а 6,49% — до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП з портфеля Нацбанку. Найновішими з них стали папери з прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповував у рамках емісійного фінансування бюджету.

0,31% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, що використовується в програмах портфельних гарантій.

Як повідомлялося, державний і гарантований державою борг України 2022 року збільшився на $13,4 млрд — до $111,45 млрд. За вісім місяців цього року держборг збільшився на $21,47 млрд, або на 19,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+25
Kharakternyk
Kharakternyk
5 вересня 2023, 11:18
#
Та не страшно — заберуть землею.
+
0
zzel
zzel
5 вересня 2023, 11:42
#
И земля все равно не нужна — все уже выехали в Европу и Канаду
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
5 вересня 2023, 12:48
#
Нікому наша замінована земля не потрібна окрім рашистів
+
+24
AleksandrBank
AleksandrBank
5 вересня 2023, 11:41
#
Не страшно — просто можно не отдать, главное в резервы побольше набрать. Шутка…
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