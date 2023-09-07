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7 вересня 2023, 10:00 Читать на русском

Найкращий відгук серпня: як А-Банк покарав свого клієнта, який повідомив про помилкове зарахування грошей на свою карту

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у серпні. Ним став користувач під ніком financict, який розповів, скільки можна втратити, якщо на твою банківську картку випадково надійде переказ від невідомої особи. Досвід нашого читача може бути корисним й іншим, і ось чому.

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у серпні.

Плата в чотирикратному розмірі

Автор повідомив, що декілька місяців його рахунок в А-Банку разом із 100 тис. грн залишається заблокованим. Приводом для блокування послужило надходження на карту 9500 грн від невідомої особи. За словами financict, він відразу повідомив А-Банк про помилковий платіж і виявив бажання повернути його відправнику. Але це аж ніяк йому не допомогло: банк заблокував рахунок і тепер, щоб його розблокувати, вимагає від власника рахунку сплатити 30% від залишку на балансі, а це, як підкреслює автор відгука, понад 30 тис. грн.

«Шантажують — не розблокують мені рахунок, поки я їм не переведу цю суму, причому офіційний запит ніякий не дають, а тільки передзвонюють з незнайомого номера і усно повідомляють про якийсь пункт договору, якого немає на офіційному сайті, але за яким я маю перерахувати 30% від залишку для розблокування», — пише financict.

У таких діях банку або окремих його співробітників користувач підозрює шахрайство, мовляв, таким чином у нього хочуть видурити гроші. А тому, якщо банк і далі наполягатиме на такому варіанті вирішення питання, має намір звертатися в НБУ та поліцію.

Як коментує ситуацію банк

У службі підтримки зауважили, що банк може блокувати картку у випадку надходження скарги.

«За підсумком розгляду скарги, Банк може запропонувати Клієнту повернути кошти заявнику і також має право прийняти рішення про припинення ділових відносин з Клієнтом, згідно з Умовами та Правилами Банку, де у пункті 3.3.20. (сказано, — ред.) У разі припинення ділових відносин з ініціативи Банку, передбачена комісія за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного залишку на балансі», — прокоментували у фінустанові.

Більш детально в А-Банку прокоментували ситуацію за запитом «Мінфіну». Так, за поясненням пресслужби фінустанови, клієнта було заблоковано не за помилковий платіж, а саме за отримання шахрайського переказу від клієнта Монобанку.

«Потерпілий клієнт звернувся до Моно і до Кіберполіції (є заява). На підставі розбору кейсу банк ухвалив рішення розірвати стосунки + отримав від клієнта згоду на дебетування картки. Залишки в повному обсязі повернуто клієнту», — повідомили у фінустанові.

При цьому в банку зауважили, що блокування рахунку з подальшим дебетуванням проводиться виключно за наявності скарг від клієнтів, що постраждали, в т. ч. інших банків, та проведеної перевірки. Це наслідок того, що клієнт або сам брав участь або передав карти третім особам

«Банк при розгляді скарги та її відпрацюванні комунікує з клієнтом засобами телефонії, як самостійно, так і при зверненні клієнта. При цьому, попри наявність мотивованої скарги, дебетування не проводиться без погодження з клієнтом», — підкреслили в пресслужбі.

На зауваження, що ніхто не застрахований від того, що йому на карту можуть помилково скинути гроші, а тому, як уникнути подібних неприємностей, в А-Банку прямо не відповіли. Тільки запевнили, що помилково зараховані платежі повертаються також за погодженням із клієнтом. Однак це не є шахрайством, і банк із таким клієнтом ділові відносини не розриває.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

  • Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
  • Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.
  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.
  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
grioleg
grioleg
7 вересня 2023, 11:00
#
Що це за ліва контора А-Банк?
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
7 вересня 2023, 11:22
#
Суркіс-Коломойський
+
0
laa1999
laa1999
7 вересня 2023, 11:22
#
Все туманно — в банке говорят про шахрайство, ясно, что не могут уточнить какое, но есть заявление потерпевшего и задействована полиция, и что банк предложил вернуть платеж, а не клиент.
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