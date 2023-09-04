Якщо у старому макропрогнозі НБУ, допускалася девальвація офіційного курсу гривні у нинішніх 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$ з початку 2024 року. То вже в новому — до кінця 2023 року.
Банки попередили, що девальвація гривні до долара може прискоритись
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Девальвація зрушена й надалі: у 2024 році з 41,2 грн/$ до 41,9 грн/$. А у 2025-му — з 41,9 грн/$ до 42,3 грн/$.
При цьому НБУ, як і раніше, підкреслив, що не розраховує конценсус-прогноз самостійно, а спирається на оцінку Focus Economics. Проте запропонував банкам відштовхуватись саме від нього.
«Наголошуємо, що базовий сценарій, хоч і побудований на основі макроекономічного прогнозу НБУ, але відображає орієнтири або ж припущення саме для цілей оцінки стійкості. Зокрема, наведені показники курсу гривні до долара США отримані зі звіту „CIS Plus Countries − May 2023“ компанії „Focus Economics“, це не прогноз Національного банку», — заявив регулятор.
Коментарі - 14
и вешать лапшу на уши лохторату…
Это прогноз частной американской фирмы
Focus Economics, а не официальная позиция НБУ…
Так что не стоит в очередной раз выносить неправдивую информацию в заголовок публикации и нагнетать панику на наличном валютном рынке…
казалось бы, при чём здесь Лужков? (c)️
И что тебе собственно не так в моем тексте с обращением к редакции, если сам в 9:28 написал почти дословно то же самое, что и я…
И зачем лепить Гонтареву или Лужкова, неужели без их упоминания нельзя обсуждать бредовые заголовки редакционного коллектива.
они всего-лишь нагло врут.
Є лише заперечення Нацбанком (який і банком не є бо це просто державна установа з такою назвою),. і це заперечення як раз каже що заголовок це тотальна брехня від небанку з назвою «Focus Economics».
«Зокрема, наведені показники курсу гривні до долара США отримані зі звіту „CIS Plus Countries − May 2023″ компанії „Focus Economics“, це не прогноз Національного банку“, — заявив регулятор.»
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