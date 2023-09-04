«Банки попередили, що девальвація гривні до долара може прискоритись»

Якщо у старому макропрогнозі НБУ, допускалася девальвація офіційного курсу гривні у нинішніх 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$ з початку 2024 року. То вже в новому — до кінця 2023 року.

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Девальвація зрушена й надалі: у 2024 році з 41,2 грн/$ до 41,9 грн/$. А у 2025-му — з 41,9 грн/$ до 42,3 грн/$.

При цьому НБУ, як і раніше, підкреслив, що не розраховує конценсус-прогноз самостійно, а спирається на оцінку Focus Economics. Проте запропонував банкам відштовхуватись саме від нього.

«Наголошуємо, що базовий сценарій, хоч і побудований на основі макроекономічного прогнозу НБУ, але відображає орієнтири або ж припущення саме для цілей оцінки стійкості. Зокрема, наведені показники курсу гривні до долара США отримані зі звіту „CIS Plus Countries − May 2023“ компанії „Focus Economics“, це не прогноз Національного банку», — заявив регулятор.