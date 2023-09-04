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4 вересня 2023, 8:01 Читать на русском

Банки попередили, що девальвація гривні до долара може прискоритись

Якщо у старому макропрогнозі НБУ, допускалася девальвація офіційного курсу гривні у нинішніх 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$ з початку 2024 року. То вже в новому — до кінця 2023 року.

Якщо у старому макропрогнозі НБУ, допускалася девальвація офіційного курсу гривні у нинішніх 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$ з початку 2024 року.
Фото: flickr.com/НБУ

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Девальвація зрушена й надалі: у 2024 році з 41,2 грн/$ до 41,9 грн/$. А у 2025-му — з 41,9 грн/$ до 42,3 грн/$.

При цьому НБУ, як і раніше, підкреслив, що не розраховує конценсус-прогноз самостійно, а спирається на оцінку Focus Economics. Проте запропонував банкам відштовхуватись саме від нього.

«Наголошуємо, що базовий сценарій, хоч і побудований на основі макроекономічного прогнозу НБУ, але відображає орієнтири або ж припущення саме для цілей оцінки стійкості. Зокрема, наведені показники курсу гривні до долара США отримані зі звіту „CIS Plus Countries − May 2023“ компанії „Focus Economics“, це не прогноз Національного банку», — заявив регулятор.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+64
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 вересня 2023, 8:08
#
А нічого, що між кінцем 2023 і початком 2024 року одна новорічна ніч???
+
+166
Qwerty1999
Qwerty1999
4 вересня 2023, 8:47
#
Уважаемый Минфин — хватит мутить воду
и вешать лапшу на уши лохторату…

Это прогноз частной американской фирмы
Focus Economics, а не официальная позиция НБУ…

Так что не стоит в очередной раз выносить неправдивую информацию в заголовок публикации и нагнетать панику на наличном валютном рынке…
+
+34
alexkush
alexkush
4 вересня 2023, 9:32
#
Никто ничего не нагнетает. объемы продажи валюты НБУ с каждым днем увеличиваются. поэтому уже до конца ноября увидим более 40. вы я так понял сторонник Гонтаревой, кто купит доллар по 10 грн, тот пожалеет?
+
+15
Три літри
Три літри
4 вересня 2023, 9:43
#
вы я так понял сторонник Гонтаревой

казалось бы, при чём здесь Лужков? (c)️
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 вересня 2023, 10:03
#
Три літри

И что тебе собственно не так в моем тексте с обращением к редакции, если сам в 9:28 написал почти дословно то же самое, что и я…

И зачем лепить Гонтареву или Лужкова, неужели без их упоминания нельзя обсуждать бредовые заголовки редакционного коллектива.
+
0
gsv
gsv
4 вересня 2023, 10:03
#
А ви я так розумію спеціаліст по писанню, але не читанню. Ознайомтесь з квітневим меморандумом з МВФ та програмою НБУ по стабілізації економіки. Тоді цю дурню читати не захочеться.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 вересня 2023, 10:06
#
Конечно не нагнетают,
они всего-лишь нагло врут.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 вересня 2023, 8:52
#
Прям очі відкрили:)
+
+15
Vadossssss
Vadossssss
4 вересня 2023, 9:26
#
Заказуха!
+
+60
Три літри
Три літри
4 вересня 2023, 9:28
#
В заголовку «Банки попередили», в тексті немає жодної заяви чи коментаря від якого-небудь банку.

Є лише заперечення Нацбанком (який і банком не є бо це просто державна установа з такою назвою),. і це заперечення як раз каже що заголовок це тотальна брехня від небанку з назвою «Focus Economics».
+
+69
AleksandrBank
AleksandrBank
4 вересня 2023, 9:30
#
«Банки попередили, що девальвація гривні до долара може прискоритись»

«Зокрема, наведені показники курсу гривні до долара США отримані зі звіту „CIS Plus Countries − May 2023″ компанії „Focus Economics“, це не прогноз Національного банку“, — заявив регулятор.»

Головне ЗАГОЛОВОК ГУЧНИЙ!
+
+15
Bitcoin
Bitcoin
4 вересня 2023, 9:35
#
Исправьте с 2015 на 2025.
+
0
nitrolog
nitrolog
4 вересня 2023, 10:14
#
Клікбейтненько
+
+8
APREL1982
APREL1982
4 вересня 2023, 11:01
#
Наблюдаешь со стороны за комментариями и сразу видно кто в чём сидит
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