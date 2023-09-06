Умєров став новим міністром оборони України. Що про нього відомо

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

6 вересня 2023, 15:01 Читать на русском

Умєров став новим міністром оборони України. Що про нього відомо

Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів.

«Для мене велика честь бути представленим Президентом України Володимиром Зеленським очолити Міністерство оборони України. Вдячний колегам з парламенту за надану довіру», — написав Умєров у Facebook.

Що цьому передувало

Чутки про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони ходили вже давно. Вони посилились після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції для українських військових за завищеними цінами.

В понеділок, 4 вересня, Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради.

Своєю чергою в той же день Умєров подав заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна (ФДМУ).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 7 вересня 2022 року, Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова від партії «Голос» на посаду голови Фонду державного майна.

Що відомо про Умєрова

  • Умєров був членом української делегації на переговорах із росією.
  • 2019 року був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії «Голос» номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції.
  • Секретар Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.
  • Делегат Курултаю кримськотатарського народу, радник Лідера кримськотатарського народу Мустафі Джемілєва, а потім був його помічником-консультантом.
  • 2016 року надавши допомогу у створенні Фонду Культурної Спадщини, з 2014 року — співзасновник благодійного фонду Євкаф. У 2013 році заснував фонд ASTEM Foundation та працював керуючим директором міжнародної інвестиційної компанії ASTEM.
  • У 2012 році став співзасновником та членом правління Кримської Міжнародної Бізнес Асоціації, також був довіреною особою кандидата у народні депутати по 10 округу (АР Крим) Ахтема Чійгоза.
  • З 2011 до 2013 року був співзасновником Фонду Розвитку Криму.
  • У 2011—2013 роках обіймав таку посаду в компанії iCapital, а у 2010—2011 роках — у компанії ICG Investments.
  • У 2007 році був співзасновником міжнародної організації Bizin Qirim та О Земляцтво кримських татар.
  • З 2003 по 2010 рік працював у компанії lifecell, де пройшов шлях від начальника управління до начальника департаменту.
  • Закінчив Національну Академію управління зі спеціальностей економіка та фінанси.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
lohsuper
lohsuper
6 вересня 2023, 15:12
#
Продолжим дело Резникова, схемы те же люди и лица Новые. Фонда Развития Крыма звучит многообещающе интересно сколько отмыли денег. Не стыдна такую БИО выкладывать? смех смешной
+
+15
Oligarh
Oligarh
6 вересня 2023, 15:25
#
Я вот даже не знаю… после такого порнографического слива и видимо это только часть подобных видео, как не стыдно вообще на такой пост ставить такого человека, как ему самому не стыдно?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Vadim531 и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами