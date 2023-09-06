Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Умєров став новим міністром оборони України. Що про нього відомо
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За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів.
«Для мене велика честь бути представленим Президентом України Володимиром Зеленським очолити Міністерство оборони України. Вдячний колегам з парламенту за надану довіру», — написав Умєров у Facebook.
Що цьому передувало
Чутки про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони ходили вже давно. Вони посилились після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції для українських військових за завищеними цінами.
В понеділок, 4 вересня, Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради.
Своєю чергою в той же день Умєров подав заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна (ФДМУ).
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 7 вересня 2022 року, Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова від партії «Голос» на посаду голови Фонду державного майна.
Що відомо про Умєрова
- Умєров був членом української делегації на переговорах із росією.
- 2019 року був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії «Голос» номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції.
- Секретар Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.
- Делегат Курултаю кримськотатарського народу, радник Лідера кримськотатарського народу Мустафі Джемілєва, а потім був його помічником-консультантом.
- 2016 року надавши допомогу у створенні Фонду Культурної Спадщини, з 2014 року — співзасновник благодійного фонду Євкаф. У 2013 році заснував фонд ASTEM Foundation та працював керуючим директором міжнародної інвестиційної компанії ASTEM.
- У 2012 році став співзасновником та членом правління Кримської Міжнародної Бізнес Асоціації, також був довіреною особою кандидата у народні депутати по 10 округу (АР Крим) Ахтема Чійгоза.
- З 2011 до 2013 року був співзасновником Фонду Розвитку Криму.
- У 2011—2013 роках обіймав таку посаду в компанії iCapital, а у 2010—2011 роках — у компанії ICG Investments.
- У 2007 році був співзасновником міжнародної організації Bizin Qirim та О Земляцтво кримських татар.
- З 2003 по 2010 рік працював у компанії lifecell, де пройшов шлях від начальника управління до начальника департаменту.
- Закінчив Національну Академію управління зі спеціальностей економіка та фінанси.
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