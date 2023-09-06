Умєров став новим міністром оборони України. Що про нього відомо

Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів.

«Для мене велика честь бути представленим Президентом України Володимиром Зеленським очолити Міністерство оборони України. Вдячний колегам з парламенту за надану довіру», — написав Умєров у Facebook.

Що цьому передувало

Чутки про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони ходили вже давно. Вони посилились після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції для українських військових за завищеними цінами.

В понеділок, 4 вересня, Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради.

Своєю чергою в той же день Умєров подав заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна (ФДМУ).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 7 вересня 2022 року, Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова від партії «Голос» на посаду голови Фонду державного майна.

Що відомо про Умєрова