НАБУ і САП арештували активи Коломойського: частки в компаніях, тисяча об’єктів нерухомості та авто

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи колишнього бенефіціарного власника Приватбанку — олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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«Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою», — йдеться в повідомленні.

На підставі постанови Директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на:

частки у статутному капіталі товариств, якими Коломойський володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, на понад 3 млрд грн;

майже 1 тис об'єктів нерухомості;

понад 1,6 тис транспортних засобів та суден.

Зазначається, що правоохоронці спрямували клопотання про накладення арешту на це майно до Вищого антикорупційного суду.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НАБУ повідомило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику Приватбанку — олігарху Ігорю Коломойському — та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

В лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат.

Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему.

А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам Приватбанку злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.