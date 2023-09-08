Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи колишнього бенефіціарного власника Приватбанку — олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
НАБУ і САП арештували активи Коломойського: частки в компаніях, тисяча об’єктів нерухомості та авто
►Читайтетелеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою», — йдеться в повідомленні.
На підставі постанови Директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на:
- частки у статутному капіталі товариств, якими Коломойський володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, на понад 3 млрд грн;
- майже 1 тис об'єктів нерухомості;
- понад 1,6 тис транспортних засобів та суден.
Зазначається, що правоохоронці спрямували клопотання про накладення арешту на це майно до Вищого антикорупційного суду.
Читайте також: Коломойському обрали запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю застави у 500 мільйонів
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що НАБУ повідомило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику Приватбанку — олігарху Ігорю Коломойському — та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
В лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат.
Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему.
А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам Приватбанку злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.
Коментарі