Головне за тиждень: Коли НБУ відпустить курс, втеча вкладників з Привату та падіння криптовалют

Син найуспішнішого інвестора світу Говард Баффет ніколи не проявляв себе в інвестиціях. Він самостійно обробляє землю та допомагає перемогти голод в Африці. Після початку повномасштабної війни він став найбільшим приватним донором України. «Мінфін» розповідає про філософію одного з найвпливовіших філантропів світу.

Біткоїн та інші криптовалюти сильно впали в ціні. Експерти назвали причини

Вночі 18 серпня основні криптовалюти одночасно обвалилися. Ціна біткоїна різко впала з $28 000 до $25 000, трохи відновившись до поточного моменту. За добу біткоїн подешевшав на 7,34%, ефір — на 5,90%, Litecoin — 13,25% XRP — на 13,92%, Bitcoin Cash — на 11,85%.

Коли НБУ відпустить курс і скільки після цього коштуватиме долар

Уповільнення інфляції, рекордно високі ЗВР та відносна стабільність на валютному ринку змусили експертів знову заговорити про можливість відпустити курс у вільне плавання. Тим паче, що така перспектива відображена у зобов'язаннях України перед МВФ. «Мінфін» розбирався, коли і в якому вигляді Нацбанк може зважитися на такий крок.

Нацбанк назвав 20 найкращих ризикових страховиків України

Національний банк визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за I півріччя 2023 року.

Як купити житло в Чехії: в яких районах живуть українці і скільки платять за квадрат

Чехія прийняла понад 325 тис. біженців із України, частина з яких тепер розглядає можливість залишитися у країні назавжди. Актуальності набирає питання придбання власного житла. Чи легко українцям купити «чеські квадрати» та на які бюджети їм варто розраховувати, дізнавався «Мінфін».

Найман та Козирев: До чого призведе плаваючий курс. Курс валют восени. Депозитні сертифікати. Гроші військових (відео)

Олексій Козирев поговорив з Еріком Найманом — українським економістом, співзасновником компанії HUG'S та інвестиційної компанії Capital Times — про плаваючий курс та інфляцію, про валютні резерви НБУ, вимоги МВФ, депозитні сертифікати, курс валют восени та багато іншого.

Кращі дні для купівлі валюти: чи правда, що 1 та 15 числа долар і євро в обмінниках дорожчі

«Не варто купувати готівкову валюту 1 та 15 числа», — якось порадив журналісту «Мінфіну» один із фінансистів. Мовляв, саме цими днями обмінники виставляють вищі цінники. Редакція вирішила перевірити, чи варто дотримуватися цієї поради, аби закупитися ВКВ дешевше.

Цього року зросла кількість заявок на реєстрацію нових небанківських фінустанов — НБУ

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну різко скоротилася кількість заявок на реєстрацію нових фінансових та лізингових компаній. Про це йдеться в офіційній відповіді Національного банку на запит «Мінфіну».

НБУ розповів, які банки залишали та куди несли свої гроші приватні клієнти у червні

Зниження ключової ставки НБУ змусило банки активніше переглядати свої депозитні пропозиції. А це означає, що найближчим часом посилиться і міграція вкладників, які шукатимуть кращого сервісу та вищої дохідності своїх заощаджень. Як за останні два тижні змінилися ставки за депозитами у великих банках і як гроші приватних клієнтів перетікають із одних фінустанов до інших, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Агресивний портфель «Мінфіну»: як ми купили цілий сектор компаній блокчейну

Ми вже купили до нашого агресивного портфелю акції двох перспективних компаній з сектору аерокосмічної та оборонної галузі (SPCE) і «зеленої» енергетики (RUN). Минулого тижня додали третю акцію, і, як і в попередньому випадку, з іншої галузі — для покращення диверсифікації портфеля. Розповідаємо, що обрали і чому.

Кредити для МСБ: як дрібні компанії отримують позики під 0% і за що платять додаткові комісії

Малий та середній бізнес дедалі активніше запитує банківські кредити. Найбільша кількість заявок надходить на участь у держпрограмах із пільговими ставками, на кшталт «5−7−9%». При цьому фінансисти почали активніше підключати до них ще місцеву владу й іноземні лінії, та заробляти на додаткових послугах. Хтось пропонує позичальникам швидше оформити кредит, хтось готовий швидко переглядати умови позики, а хтось — переоформлювати застави. Скільки це коштує клієнтам, розповість «Мінфін».

Приватбанк звітує про рекордні прибутки у першому півріччі (інфографіка)

У першому півріччі 2023 року державний Приватбанк отримав прибуток у розмірі 29,7 млрд грн, побивши свій попередній рекорд.

Вкладники другий місяць поспіль закривають рахунки в Приватбанку — дані НБУ

Населення поступово залишає Приватбанк. Кількість приватних вкладників цієї держструктури у червні 2023 року скоротилася на 14,9 тис. осіб — з 23 909 145 до 23 894 209 фізосіб.

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 15 листопада

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Гетманцев про блокування податкових накладних: Повністю розв’язати проблему неможливо