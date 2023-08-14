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14 серпня 2023, 14:12 Читать на русском

Приватбанк звітує про рекордні прибутки у першому півріччі (інфографіка)

У першому півріччі 2023 року державний Приватбанк отримав прибуток у розмірі 29,7 млрд грн, побивши свій попередній рекорд. Про це повідомила пресслужба банку.

У першому півріччі 2023 року державний Приватбанк отримав прибуток у розмірі 29,7 млрд грн, побивши свій попередній рекорд.
Фото: delo.ua

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Фінансові результати

Залишки на строкових депозитних рахунках фізосіб у гривні зросли на 18% (на 6,9 млрд грн). В цілому залишки на рахунках клієнтів збільшилися на3,5% (на 16,1 млрд грн).

Читайте: Вкладники другий місяць поспіль закривають рахунки в Приватбанку — дані НБУ

Кредитний портфель фізичних осіб зріс на 14% або на 6 млрд грн — до 49,2 млрд грн. З початку року банк збільшив частку ринку кредитів фізичним особам до 36%.

Загалом депозитний портфель фізосіб досяг 354 млрд грн, завдяки чому частка ринку збільшилась до 35,6%.

Приватбанк профінансував 10,3 тис. підприємств, надавши нових кредитів на 15,6 млрд грн. З початку року кредитний портфель бізнес-клієнтів зріс на 11%, що дозволило банку увійти у трійку лідерів у агрокредитуванні.

Читайте: Українські банки отримали рекордні прибутки за останні п’ять років

Нагадаємо

За п’ять місяців 2023 року українські банки заробили 53,59 млрд грн. Це у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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0
jakiro
jakiro
14 серпня 2023, 14:17
#
Паразити, поки вся країна лежве дише вони ше знущаються. Я б оштрафував за такі заявочки
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0
yarg
yarg
14 серпня 2023, 15:07
#
За які? за те, що державне підприємство приносить бюджету прибуток, а не збитки? Ви що — *** росіянин?
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0
zevs1
zevs1
14 серпня 2023, 15:12
#
Приват всегда приносил прибыль вне зависимости кто его владелец.
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0
yarg
yarg
14 серпня 2023, 15:15
#
Те кто не приносит прибыль — идут на ликвидацию.
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0
Vadim531
Vadim531
14 серпня 2023, 14:44
#
Один из самых *** банков в стране
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