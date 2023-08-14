У першому півріччі 2023 року державний Приватбанк отримав прибуток у розмірі 29,7 млрд грн, побивши свій попередній рекорд. Про це повідомила пресслужба банку.
Приватбанк звітує про рекордні прибутки у першому півріччі (інфографіка)
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Фінансові результати
Залишки на строкових депозитних рахунках фізосіб у гривні зросли на 18% (на 6,9 млрд грн). В цілому залишки на рахунках клієнтів збільшилися на3,5% (на 16,1 млрд грн).
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Кредитний портфель фізичних осіб зріс на 14% або на 6 млрд грн — до 49,2 млрд грн. З початку року банк збільшив частку ринку кредитів фізичним особам до 36%.
Загалом депозитний портфель фізосіб досяг 354 млрд грн, завдяки чому частка ринку збільшилась до 35,6%.
Приватбанк профінансував 10,3 тис. підприємств, надавши нових кредитів на 15,6 млрд грн. З початку року кредитний портфель бізнес-клієнтів зріс на 11%, що дозволило банку увійти у трійку лідерів у агрокредитуванні.
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Нагадаємо
За п’ять місяців 2023 року українські банки заробили 53,59 млрд грн. Це у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021 року.
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