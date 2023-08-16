Зниження ключової ставки НБУ змусило банки активніше переглядати свої депозитні пропозиції. А це означає, що найближчим часом посилиться і міграція вкладників, які шукатимуть кращого сервісу та вищої дохідності своїх заощаджень.
НБУ розповів, які банки залишали та куди несли свої гроші приватні клієнти у червні
Як за останні два тижні змінилися ставки за депозитами у великих банках і як гроші приватних клієнтів перетікають із одних фінустанов до інших, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Де українці закривали рахунки та куди переказували свої гроші
За
останніми даними Нацбанку, у червні 2023 року вкладники-фізособи найчастіше закривали рахунки в ОТП Банк, Приватбанку та Сенс Банку (колишній Альфа-Банк). Про це повідомляється у щомісячному звіті на сайті Національного банку України.
З нього видно, що на 1 липня 2023-го відтоки вкладників (закриття рахунків) зафіксовано у 22 українських банків із 65 тих, що діяли на той момент. Найбільші скорочення приватних вкладників у цих 10 структур:
- ОТП Банк — на 23,9 тис. осіб — до 1,45 млн;
- Приватбанк — на 14,9 тис. осіб — до 23,89 млн;
- Сенс Банк — на 5,1 тис. осіб — до 2,88 млн;
- Індустріалбанк — на 2,4 тис. осіб — до 72,4 тис.;
- Кристалбанк — на 1,2 тис. осіб — до 39,3 тис.;
- Комінвестбанк — на 951 особу — до 21,2 тис.;
- Міжнародний інвестиційний банк — на 950 осіб — до 12,6 тис.;
- Банк інвестицій та заощаджень — на 700 осіб — до 54,3 тис.;
- Банк Альянс — на 535 осіб — до 37 тис.
- Радабанк — на 400 осіб — до 28,3 тис.
За той же період 39 українських банків зафіксували збільшення кількості вкладників-фізособ. ТОП-10 приросту цієї клієнтської бази виглядає так:
- Універсал Банк (monobank) — на 87,3 тис. осіб — до 7,4 млн;
- А-Банк — на 50,1 тис. осіб — до 3,1 млн;
- ПУМБ — на 39,9 тис. осіб — до 2,5 млн;
- Ощадбанк — на 33,9 тис. осіб — до 12,7 млн;
- Таскомбанк — на 11,6 тис. осіб — до 845,7 тис.;
- Райффайзен Банк — на 11,3 тис. осіб — до 2,98 млн;
- Укргазбанк — на 10,97 тис. осіб — до 1,48 млн;
- Укрсиббанк — на 10,8 тис. осіб — до 2 млн;
- Укрексімбанк — на 6,96 тис. осіб — до 622,8 тис.;
- Конкорд Банк — на 3,8 тис. осіб — до 272,8 тис.
Ще у 4-х банках кількість вкладників-фізособ не змінилася.
За даними НБУ, грошові відтоки на рахунках фізосіб у червні 2023 року зафіксовано у 15 банків. До 5 найбільших за скороченнями увійшли:
- Банк Альянс — на 163,1 млн грн (до 1,99 млрд грн);
- Банк Авангард — на 51,7 млн грн (до 39,1 млн грн);
- Мотор Банк — на 34 млн грн (до 679,5 млн грн);
- Банк ¾ — на 10,6 млн грн (до 140,9 млн грн);
- Полікомбанк — на 7,3 млн грн (до 311,7 млн грн).
Прирости коштів на рахунках фізосіб показали 48 банків, а на найбільші обсяги вийшли такі установи:
- Приватбанк — на 13,1 млрд грн (до 409,9 млрд грн);
- Ощадбанк — на 4,5 млрд грн (до 177,7 млрд грн);
- Універсал Банк (monobank) — на 2,1 млрд грн (до 69,2 млрд грн);
- Райффайзен Банк — на 2 млрд грн (до 64 млрд грн);
- Укрсиббанк — на 1,7 млрд грн (до 52,9 млрд грн).
Два банки не показали за приватними вкладниками жодних приростів і зберегли нульові депозитні портфелі — це ІНГ Банк Україна та Дойче Банк ДБУ.
Як банки цього разу змінювали ставки
Депозити у гривні:
Ідея банк зрізав ставку за вкладами на рік на 1,09 в.п. — до 17,66% річних, дохідність 9-місячних депозитів зменшено на 1 в.п., а 6-місячних — на 0,5 в.п. — до 17,25% річних.
Банк Кредит Дніпро зрізав дохідність депозитів на 12 місяців на 1 в.п. — до 16% річних, на 1,5 в.п. — до 16,5% річних — знижено дохідність депозитів на 6 місяців. За 3-місячними депозитами банк сплачує 18,5% річних після зниження їхньої дохідності на 1,5 в.п.
МТБ Банк зрізав дохідність вкладів на 12 місяців на 1,5 в.п. — до 15% річних, на 9 і 6 місяців — на 1,7 в.п. — до 15,5% та 15,8% річних відповідно, дохідність вкладів на 3 місяці знижено на 0,5 в.п. — до 16% річних.
Укргазбанк відняв від дохідності вкладів на 12, 9 та 6 місяців 1,5 в.п. і тепер платить за ними 15%, 15,5% та 16% річних відповідно. Натомість, вклади на 3 місяці подорожчали тут відразу на 6 в.п. — до 16,5% річних.
monobank зрізав дохідність всіх депозитів у нацвалюті на 1 в.п. Тепер його вкладники можуть заробити на вкладеннях на 12 місяців 15% річних, на 9 місяців — 14% річних, на 6 місяців — 13% річних та на 3 місяці - 12% річних.
Райффайзен Банк додав до дохідності 3- та 6-місячних депозитів по 1,5 в.п. і платить тепер за ними 12,5% та 13,5% річних відповідно. Заробити 13,5% річних клієнти банку можуть на вкладах на 12 місяців після підвищення ставки за ними на 1 в.п.
Ощадбанк підвищив на 2,75 в.п. — до 15% річних — дохідність депозитів на 6 місяців.
Депозити у доларі:
МТБ Банк підвищив дохідність вкладів на 12 місяців на 0,3 в.п. — до 2% річних, на 9 і 6 місяців — на 0,5 в.п. — до 2,15% та 2,1% річних відповідно. На вкладах на 3 місяці тут тепер можна заробити 1,9% річних після підвищення їхньої дохідності на 0,65 в.п.
Ощадбанк додав 1,7 в.п. до дохідності вкладів на 6 місяців і тепер сплачує за ними приватним клієнтам 2% річних.
Дохідність вкладів у євровалюті не переглядав жоден із великих банків, депозитні пропозиції яких відстежує «Мінфін».
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КомінБанк*
|18,75%
|-
|18,25%
|-
|18,25%
|-
|17,75%
|-
|-
|-
|Банк Львів
|18,00%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Ідея Банк
|17,66%
|1,09%
|17,25%
|1,00%
|17,25%
|0,50%
|13,25%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|17,50%
|-
|-
|-
|17,50%
|-
|17,25%
|-
|5,00%
|-
|Сенс Банк
|17,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|4,00%
|-
|А-Банк
|16,75%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Восток Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|16,00%
|1,00%
|-
|-
|16,50%
|1,50%
|18,50%
|1,50%
|-
|-
|Прокредит Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|17,00%
|-
|12,30%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|15,00%
|1,50%
|15,50%
|1,70%
|15,80%
|1,70%
|16,00%
|0,50%
|-
|-
|Укргазбанк
|15,00%
|1,50%
|15,50%
|1,50%
|16,00%
|1,50%
|16,50%
|6,00%
|-
|-
|monobank
|15,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|13,00%
|1,00%
|12,00%
|1,00%
|-
|-
|Альянс Банк
|14,00%
|-
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|8,00%
|-
|Кредобанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|15,50%
|-
|15,25%
|-
|4,00%
|-
|Райффайзен Банк
|13,50%
|1,00%
|-
|-
|13,50%
|1,50%
|12,50%
|1,50%
|-
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|15,00%
|2,75%
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Креді Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,00%
|-
|6,00%
|-
|12,00%
|-
|9,00%
|-
|3,00%
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|4,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|10,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 1.08.2023−14.08.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
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Долар США
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КомінБанк*
|3,55%
|-
|2,55%
|-
|2,55%
|-
|2,05%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Банк Львів
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|0,10%
|-
|МТБ Банк
|2,00%
|0,30%
|2,15%
|0,50%
|2,10%
|0,50%
|1,90%
|0,65%
|-
|-
|Укрексімбанк
|1,85%
|-
|1,85%
|-
|1,50%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,50%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|2,00%
|1,70%
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 1.08.2023−14.08.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Банк Львів
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,10%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|Універсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,55%
|-
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 1.08.2023−14.08.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
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