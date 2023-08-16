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16 серпня 2023, 14:30 Читать на русском

НБУ розповів, які банки залишали та куди несли свої гроші приватні клієнти у червні

Зниження ключової ставки НБУ змусило банки активніше переглядати свої депозитні пропозиції. А це означає, що найближчим часом посилиться і міграція вкладників, які шукатимуть кращого сервісу та вищої дохідності своїх заощаджень.

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Як за останні два тижні змінилися ставки за депозитами у великих банках і як гроші приватних клієнтів перетікають із одних фінустанов до інших, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Де українці закривали рахунки та куди переказували свої гроші

За останніми даними Нацбанку, у червні 2023 року вкладники-фізособи найчастіше закривали рахунки в ОТП Банк, Приватбанку та Сенс Банку (колишній Альфа-Банк). Про це повідомляється у щомісячному звіті на сайті Національного банку України.

З нього видно, що на 1 липня 2023-го відтоки вкладників (закриття рахунків) зафіксовано у 22 українських банків із 65 тих, що діяли на той момент. Найбільші скорочення приватних вкладників у цих 10 структур:

  1. ОТП Банк — на 23,9 тис. осіб — до 1,45 млн;
  2. Приватбанк — на 14,9 тис. осіб — до 23,89 млн;
  3. Сенс Банк — на 5,1 тис. осіб — до 2,88 млн;
  4. Індустріалбанк — на 2,4 тис. осіб — до 72,4 тис.;
  5. Кристалбанк — на 1,2 тис. осіб — до 39,3 тис.;
  6. Комінвестбанк — на 951 особу — до 21,2 тис.;
  7. Міжнародний інвестиційний банк — на 950 осіб — до 12,6 тис.;
  8. Банк інвестицій та заощаджень — на 700 осіб — до 54,3 тис.;
  9. Банк Альянс — на 535 осіб — до 37 тис.
  10. Радабанк — на 400 осіб — до 28,3 тис.

За той же період 39 українських банків зафіксували збільшення кількості вкладників-фізособ. ТОП-10 приросту цієї клієнтської бази виглядає так:

  1. Універсал Банк (monobank) — на 87,3 тис. осіб — до 7,4 млн;
  2. А-Банк — на 50,1 тис. осіб — до 3,1 млн;
  3. ПУМБ — на 39,9 тис. осіб — до 2,5 млн;
  4. Ощадбанк — на 33,9 тис. осіб — до 12,7 млн;
  5. Таскомбанк — на 11,6 тис. осіб — до 845,7 тис.;
  6. Райффайзен Банк — на 11,3 тис. осіб — до 2,98 млн;
  7. Укргазбанк — на 10,97 тис. осіб — до 1,48 млн;
  8. Укрсиббанк — на 10,8 тис. осіб — до 2 млн;
  9. Укрексімбанк — на 6,96 тис. осіб — до 622,8 тис.;
  10. Конкорд Банк — на 3,8 тис. осіб — до 272,8 тис.

Ще у 4-х банках кількість вкладників-фізособ не змінилася.

За даними НБУ, грошові відтоки на рахунках фізосіб у червні 2023 року зафіксовано у 15 банків. До 5 найбільших за скороченнями увійшли:

  1. Банк Альянс — на 163,1 млн грн (до 1,99 млрд грн);
  2. Банк Авангард — на 51,7 млн грн (до 39,1 млн грн);
  3. Мотор Банк — на 34 млн грн (до 679,5 млн грн);
  4. Банк ¾ — на 10,6 млн грн (до 140,9 млн грн);
  5. Полікомбанк — на 7,3 млн грн (до 311,7 млн грн).

Прирости коштів на рахунках фізосіб показали 48 банків, а на найбільші обсяги вийшли такі установи:

  1. Приватбанк — на 13,1 млрд грн (до 409,9 млрд грн);
  2. Ощадбанк — на 4,5 млрд грн (до 177,7 млрд грн);
  3. Універсал Банк (monobank) — на 2,1 млрд грн (до 69,2 млрд грн);
  4. Райффайзен Банк — на 2 млрд грн (до 64 млрд грн);
  5. Укрсиббанк — на 1,7 млрд грн (до 52,9 млрд грн).

Два банки не показали за приватними вкладниками жодних приростів і зберегли нульові депозитні портфелі — це ІНГ Банк Україна та Дойче Банк ДБУ.

Як банки цього разу змінювали ставки

Депозити у гривні:

Ідея банк зрізав ставку за вкладами на рік на 1,09 в.п. — до 17,66% річних, дохідність 9-місячних депозитів зменшено на 1 в.п., а 6-місячних — на 0,5 в.п. — до 17,25% річних.

Банк Кредит Дніпро зрізав дохідність депозитів на 12 місяців на 1 в.п. — до 16% річних, на 1,5 в.п. — до 16,5% річних — знижено дохідність депозитів на 6 місяців. За 3-місячними депозитами банк сплачує 18,5% річних після зниження їхньої дохідності на 1,5 в.п.

МТБ Банк зрізав дохідність вкладів на 12 місяців на 1,5 в.п. — до 15% річних, на 9 і 6 місяців — на 1,7 в.п. — до 15,5% та 15,8% річних відповідно, дохідність вкладів на 3 місяці знижено на 0,5 в.п. — до 16% річних.

Укргазбанк відняв від дохідності вкладів на 12, 9 та 6 місяців 1,5 в.п. і тепер платить за ними 15%, 15,5% та 16% річних відповідно. Натомість, вклади на 3 місяці подорожчали тут відразу на 6 в.п. — до 16,5% річних.

monobank зрізав дохідність всіх депозитів у нацвалюті на 1 в.п. Тепер його вкладники можуть заробити на вкладеннях на 12 місяців 15% річних, на 9 місяців — 14% річних, на 6 місяців — 13% річних та на 3 місяці - 12% річних.

Райффайзен Банк додав до дохідності 3- та 6-місячних депозитів по 1,5 в.п. і платить тепер за ними 12,5% та 13,5% річних відповідно. Заробити 13,5% річних клієнти банку можуть на вкладах на 12 місяців після підвищення ставки за ними на 1 в.п.

Ощадбанк підвищив на 2,75 в.п. — до 15% річних — дохідність депозитів на 6 місяців.

Депозити у доларі:

МТБ Банк підвищив дохідність вкладів на 12 місяців на 0,3 в.п. — до 2% річних, на 9 і 6 місяців — на 0,5 в.п. — до 2,15% та 2,1% річних відповідно. На вкладах на 3 місяці тут тепер можна заробити 1,9% річних після підвищення їхньої дохідності на 0,65 в.п.

Ощадбанк додав 1,7 в.п. до дохідності вкладів на 6 місяців і тепер сплачує за ними приватним клієнтам 2% річних.

Дохідність вкладів у євровалюті не переглядав жоден із великих банків, депозитні пропозиції яких відстежує «Мінфін».

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КомінБанк* 18,75% - 18,25% - 18,25% - 17,75% - - -
Банк Львів 18,00% - 17,00% - 17,00% - 16,00% - 5,00% -
Ідея Банк 17,66% 1,09% 17,25% 1,00% 17,25% 0,50% 13,25% - - -
Акордбанк 17,50% - - - 17,50% - 17,25% - 5,00% -
Сенс Банк 17,00% - - - 17,00% - 16,00% - 4,00% -
А-Банк 16,75% - - - 16,50% - 15,00% - 0,01% -
Восток Банк 16,00% - - - 16,00% - 15,00% - - -
Кредит Дніпро Банк 16,00% 1,00% - - 16,50% 1,50% 18,50% 1,50% - -
Прокредит Банк 16,00% - - - 17,00% - 17,00% - 5,00% -
ПУМБ 16,00% - 16,00% - 16,00% - 16,00% - - -
Універсал Банк 16,00% - - - 14,00% - 13,00% - - -
Укрексімбанк 15,50% - 15,50% - 17,00% - 12,30% - - -
МТБ Банк 15,00% 1,50% 15,50% 1,70% 15,80% 1,70% 16,00% 0,50% - -
Укргазбанк 15,00% 1,50% 15,50% 1,50% 16,00% 1,50% 16,50% 6,00% - -
monobank 15,00% 1,00% 14,00% 1,00% 13,00% 1,00% 12,00% 1,00% - -
Альянс Банк 14,00% - 16,00% - 15,50% - 14,50% - 8,00% -
Кредобанк 14,00% - - - 15,50% - - - - -
Правекс Банк 14,00% - 15,00% - 15,00% - 17,00% - - -
Таскомбанк 14,00% - 14,50% - 15,50% - 15,25% - 4,00% -
Райффайзен Банк 13,50% 1,00% - - 13,50% 1,50% 12,50% 1,50% - -
Ощадбанк 13,25% - - - 15,00% 2,75% - - - -
Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% -
Креді Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,00% - 6,00% - 12,00% - 9,00% - 3,00% -
Південний - - - - 17,00% - 16,50% - 4,00% -
Укрсиббанк - - - - 10,50% - 10,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 1.08.2023−14.08.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КомінБанк* 3,55% - 2,55% - 2,55% - 2,05% - - -
Сенс Банк 3,00% - - - 2,50% - 2,50% - 0,01% -
Таскомбанк 3,00% - 2,50% - 2,25% - 2,00% - - -
Банк Львів 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк*
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Універсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Акордбанк 2,00% - - - 2,00% - 2,00% - 0,10% -
МТБ Банк 2,00% 0,30% 2,15% 0,50% 2,10% 0,50% 1,90% 0,65% - -
Укрексімбанк 1,85% - 1,85% - 1,50% - 0,60% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,50% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 1,00% - 1,25% - 0,01% -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,15% - 0,10% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 2,00% 1,70% - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - - - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 2,25% - 1,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 1.08.2023−14.08.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 0,70% - - -
Банк Львів 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Сенс Банк 1,75% - - - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Акордбанк 1,75% - - - 1,25% - 0,75% - 0,10% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,25% -
Універсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,30% - 1,10% - 0,10% - - -
КомінБанк* 1,55% - 1,30% - 1,30% - 1,05% - - -
МТБ Банк 1,50% - 1,45% - 1,40% - 1,15% - - -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрексімбанк 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,75% - 0,01% -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,40% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк* 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - - - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 1.08.2023−14.08.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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