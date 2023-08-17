Національний банк визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за I півріччя 2023 року. Про це повідомляє«Інтерфакс-Україна» з посиланням оприлюднені НБУ основні показники діяльності страхових компаній України за перші шість місяців 2023 року.
Нацбанк назвав 20 найкращих ризикових страховиків України
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Лідерами страхового ринку Україниза зібраними чистими страховими преміями у січні-червні 2023 року стали страхові компанії:
Лідерами зі страхових виплат у цьому періоді стали:
- «УСГ» — 702,5 млн грн,
- «УНІКА» — 672,7 млн грн,
- АРКС- 625,7 млн грн.
Джерело: Мінфін
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