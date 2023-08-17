Нацбанк назвав 20 найкращих ризикових страховиків України

Національний банк визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за I півріччя 2023 року. Про це повідомляє«Інтерфакс-Україна» з посиланням оприлюднені НБУ основні показники діяльності страхових компаній України за перші шість місяців 2023 року.