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17 серпня 2023, 17:01 Читать на русском

Нацбанк назвав 20 найкращих ризикових страховиків України

Національний банк визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за I півріччя 2023 року. Про це повідомляє«Інтерфакс-Україна» з посиланням оприлюднені НБУ основні показники діяльності страхових компаній України за перші шість місяців 2023 року.

Національний банк визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за I півріччя 2023 року.
Фото: depositphotos.com

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Лідерами страхового ринку Україниза зібраними чистими страховими преміями у січні-червні 2023 року стали страхові компанії:

Лідерами зі страхових виплат у цьому періоді стали:

  • «УСГ» — 702,5 млн грн,
  • «УНІКА» — 672,7 млн грн,
  • АРКС- 625,7 млн грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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sysmitsu
sysmitsu
17 серпня 2023, 18:57
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Це тiльки показник наскiльки добре працює відділ продажу та реклами. З точки зору клієнта набагато важливiше %% виплат до отриманих премій. І ось тут виявиться що у більшості не дотягує навіть до 50%, в кращому випадку будет 40%.
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