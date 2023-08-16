Кращі дні для купівлі валюти: чи правда, що 1 та 15 числа доллар і євро в обмінниках дорожчі

«Не варто купувати готівкову валюту 1 та 15 числа», — якось порадив журналісту «Мінфіну» один із фінансистів. Мовляв, саме цими днями обмінники виставляють вищі цінники. Редакція вирішила перевірити, чи варто дотримуватися цієї поради, аби закупитися ВКВ дешевше.

Секрет цих двох дат простий: саме 1 та 15 числа кожного місяця держслужбовці та більшість працівників приватних компаній отримують зарплати. Чимало з них відразу біжать до обмінок купувати долари чи євро. Цим користуються власники обмінок, аби на ажіотажі підвищити курс.

Фінансисти, з якими поспілкувався «Мінфін», аби перевірити цю теорію, підтвердили зростання попиту на валюту 1 та 15-го, яке може дійсно тиснути на ціну валюти. Але вони уточнили, що підвищений попит — це лише один із факторів, які вливають на курс. І, наприклад, ситуативно інші фактори можуть змінювати цей тренд. Тому однозначно сказати, що у вказані числа курс буде вищим, ніж у попередні чи наступні, не можна. Але ми, маючи доступ до статистики зміни готівкового курсу, все ж таки вирішили перевірити магію 1 та 15 числа.

Формальний підхід

На сайті «Мінфіну» містяться дані про готівкові курси валют, тому у редакції не виникло проблем зі збором даних про середню денну ціну продажу долара в обмінниках із початку року.

Ми вивели середній готівковий курс за кожен місяць і порівняли його з ціною долара 1 та 15 числа.

За результатами такого підрахунку виявилося, що 1 числа долар був дорожчий за середній курс у п’яти із семи місяців. Лише в липні долар коштував на початку місяця стільки ж, як і в середньому у цьому місяці, а в квітні — трохи дешевше. Середній курс в обмінниках впродовж року становив 38,45 грн/$, а в середньому на 1 число — 38,66 грн/$, тобто на 0,55% більше.

Подібний тренд проявився і при порівнянні середного місячного курсу та курсу 15 числа. На цю дату курс долара був вищим за середньомісячний чотири місяці із семи. Двічі курс був нижчим і один раз таким самим. Середній курс на 15 число становив 38,47 грн/$ — це лише на 0,05%, але все ж більше, ніж у середньому впродовж року.

Зміна готівкового курсу гривні до долара на 1 та 15 число

Таким чином, начебто, висновок напрошується сам собою: 1 та 15 числа курс все ж таки вищий. Водночас, якщо поглянути на ситуацію глибше, то картина вийде не такою однозначною.

Що відбувається насправді

Аналізуючи зміни курсу на різні дати, не варто забувати про загальну динаміку його руху. Цього року готівковий курс гривні суттєво зміцнився: якщо на початку січня 1 долар коштував 40,9 грн, то 31 липня — лише 37,55.

Серед ключових причин, які сприяли зміцненню гривні:

стабільне надходження фінансової допомоги від союзників;

зростання валютних резервів України;

пожвавлення економіки;

функціонування зернового коридору;

можливість придбання валюти з розміщенням на депозиті за курсом, близьким до офіційного;

висока дохідність гривневих депозитів та ОВДП.

Динаміка зміни курсу гривні до долара на готівковому ринку

Як видно з графіка, вартість долара знижувалась практично впродовж усього року. Тому очевидно, що у більшості випадків на початку місяця валюта коштувала дорожче, ніж наприкінці. Саме тому і середній курс на 1 число вищий, ніж загалом за місяць. Для прикладу, курси за 5 чи 6 число так само виявились вищими за середні місячні показники, хоча з отриманням зарплати ці дати аж ніяк не пов'язані. Натомість, середні курси долара за 27 чи 28 число (38,37 та 38,31 грн/$ відповідно) нижчі, ніж були впродовж місяця.

Також, якщо порівняти курси за 1 число з 28 числом попереднього місяця (обрали його, оскільки це останній день у лютому цього року), то виявиться, що, зазвичай, саме 28-го валюта коштувала дорожче.

Якщо ж говорити про 15 число, то тут дійсно можна помітити незначні ознаки впливу підвищеного попиту на валюту. Цього дня долар у середньому коштує дорожче, ніж 13 чи 14 числа. Однак, відмінності в курсах тут доволі символічні: 1−2 копійки, тобто 0,03−0,05% від ціни долара.

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Висновок «Мінфіну»: валюту можна купувати у будь-який день, а при ухваленні рішення брати до уваги більше факторів, які мають значний вплив на формування курсу.

Коментар аналітика «Мінфіну» Олексія Козирева:

Готівковий валютний ринок завжди був «складним» для Нацбанку і самих фінансистів щодо «управління» ним. Особливо в період будь-яких економічних, а тим паче військових катаклізмів. Занадто багато різноспрямованих факторів одночасно впливають на попит-пропозицію і поведінку населення.

Згадайте, наприклад, на початку пандемії зліт курсу готівкового долара та євро. І це не було пов'язано з датами календаря. Причина була не в тому, що в банках щось було погано, а просто в зриві логістичних поставок готівкової валюти в Україну, що і викликало додатковий ажіотаж, який спекулянти роздмухали на декілька тижнів.

Потім НБУ вжив заходів — завіз сам та підкріпив банки валютним кешем, що досить швидко заспокоїло ринок. Хто програв — ті, хто тоді купив на паніці долар по 40 грн. Аналогічне штучне роздмухування ажіотажу зараз — історія навколо великої кількості курсів «білих» і «синіх» доларів. Той же надуманий ажіотаж, який виник через зрив логістики постачання «нових» доларів, та спроба на цьому додатково заробити.

Що стосується дат покупок валюти 1 та 15 числа, то тут є лише одна логіка — справді отримання нашими чиновниками та бізнесом авансів та зарплат у ці періоди. Хоча не всі вони отримують саме в ці дати гроші, адже хтось і в період з 1 до 5-го числа, а також у період з 15-го до 20-го числа. Але враховуючи відтік біженців (до 6−8 млн поза межами країни), збільшується частка виплат у держсекторі (у тому числі чиновникам, військовим, медпрацівникам тощо). Оскільки зарплати окремих груп цього чиновницького та управлінського апарату досить значні, вони своїми покупками валюти у дні отримання авансу та зарплати справді збільшують попит на валюту. Не критично, але збільшують, чим і намагаються користуватися обмінки, завищуючи курс цими днями.

Але закономірності в цьому зараз немає, це пов'язано з ситуацією, що швидко змінюється в умовах війни. Той самий період блекаутів серйозно вплинув на обсяги валютних операцій, оскільки без світла пункти валютообміну не завжди могли нормально працювати. Або ті ж часті прильоти та обстріли у різних регіонах країни також не дають цьому ринку повноцінно працювати у такий період, без прив'язки до дат.

Тому зараз при рішеннях про купівлю/продаж валюти я б більше прив'язувався не до конкретної дати, а до сукупності факторів: що відбувається з парою євро/долар на зовнішніх ринках, чи вистачає вам гривні на підтримку своїх зростаючих в умовах інфляції поточних витрат тощо.