Біткоїн та інші криптовалюти сильно впали в ціні. Експерти назвали причини

Вночі 18 серпня основні криптовалюти одночасно обвалилися. Ціна біткоїна різко впала з $28 000 до $25 000, трохи відновившись до поточного моменту. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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Наразі перша криптовалюта коштує біля $26 480, хоча ще недавно довгий час вона була на рівні $29 000.

За добу біткоїн подешевшав на 7,34%, ефір — на 5,90%, Litecoin — 13,25% XRP — на 13,92%, Bitcoin Cash — на 11,85%.

Причини падіння крипти

Аналітик EToro Джош Гілберт припустив, що падіння може бути пов'язане з продажем частини або всіх біткоїнів компанією SpaceX Ілона Маска на $373 млн.

«Кожного разу, коли є гучне ім'я в галузі, що продає біткоїн, особливо хтось такий впливовий, на зразок Ілона Маска, це чинитиме тиск на ціну», — написав експерт.

На його думку, іншою причиною зниження ціни першої криптовалюти може бути швидка зміна настроїв ринку на тлі зниження ключової ставки ФРС США.

Аналітик CoinMarketCap Тіна Тенг вважає основною причиною розпродажу біткоїну недавнє зростання прибутковості державних облігацій. Зміцнення показників цінних паперів зазвичай свідчить про зниження ліквідності на ширшому ринку, вважає вона.

Крім того, Тенг додала, що на курс активу могла опосередковано вплинути криза китайського забудовника Evergrande, який подав заяву про банкрутство.

Трейдер TheFlowHorse припустив великий розпродаж одного з найбільших учасників ринку. Експерт назвав ситуацію «чистою спекуляцією». Він вважає, що учасник ринку міг продати свої запаси активів після того, як Valkyrie подала заявку на ф'ючерсний Ethereum-ETF.