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18 серпня 2023, 11:39 Читать на русском

Біткоїн та інші криптовалюти сильно впали в ціні. Експерти назвали причини

Вночі 18 серпня основні криптовалюти одночасно обвалилися. Ціна біткоїна різко впала з $28 000 до $25 000, трохи відновившись до поточного моменту. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Вночі 18 серпня основні криптовалюти одночасно обвалилися.
Фото: pixabay.com

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Наразі перша криптовалюта коштує біля $26 480, хоча ще недавно довгий час вона була на рівні $29 000.

За добу біткоїн подешевшав на 7,34%, ефір — на 5,90%, Litecoin — 13,25% XRP — на 13,92%, Bitcoin Cash — на 11,85%.

Причини падіння крипти

Аналітик EToro Джош Гілберт припустив, що падіння може бути пов'язане з продажем частини або всіх біткоїнів компанією SpaceX Ілона Маска на $373 млн.

«Кожного разу, коли є гучне ім'я в галузі, що продає біткоїн, особливо хтось такий впливовий, на зразок Ілона Маска, це чинитиме тиск на ціну», — написав експерт.

На його думку, іншою причиною зниження ціни першої криптовалюти може бути швидка зміна настроїв ринку на тлі зниження ключової ставки ФРС США.

Аналітик CoinMarketCap Тіна Тенг вважає основною причиною розпродажу біткоїну недавнє зростання прибутковості державних облігацій. Зміцнення показників цінних паперів зазвичай свідчить про зниження ліквідності на ширшому ринку, вважає вона.

Крім того, Тенг додала, що на курс активу могла опосередковано вплинути криза китайського забудовника Evergrande, який подав заяву про банкрутство.

Трейдер TheFlowHorse припустив великий розпродаж одного з найбільших учасників ринку. Експерт назвав ситуацію «чистою спекуляцією». Він вважає, що учасник ринку міг продати свої запаси активів після того, як Valkyrie подала заявку на ф'ючерсний Ethereum-ETF.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+43
Abramon
Abramon
18 серпня 2023, 11:47
#
Це «серйозний» актив. Відоме ім'я засвітилось при продажі ціна вниз, при купівлі вверх, але на рахунок «вверх» — може не спрацювати. Цифрове недорозуміння.
+
+83
Злий Інвестор
Злий Інвестор
18 серпня 2023, 12:02
#
Думаю, що Treasure Bond yields тут грає дуже опосередковану роль. Головне питання, чому не дивлячись на майбутній халвінг та майбутнє погодження bitcoin ETF Маск його злив? Мабуть все-таки через те, що компанії потрібен кєш, а кредитуватися зараз дорого. Думаю, таких бізнесів буде ще багато і ми побачимо значний відтік капіталів з крипти і кризу ліквідності на інших ринках капіталів.
+
+43
Strangers
Strangers
18 серпня 2023, 12:16
#
Непонятно почему крипта должна расти?
давайте я выпущу мешок крипты и буду говорить что это цифровое золото, но на солнце она точна не засверкает…
Мошенники!
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
18 серпня 2023, 12:42
#
«я выпущу мешок крипты» — каждое государство выпускает свои мешки цветных бумажек и заставляет тебя верить в их.
+
0
Три літри
Три літри
18 серпня 2023, 12:59
#
Це не пояснює чому криптомани вважають ьентховент цифровим золотом.

Це скоріш натякає що бентховент тримається лише на вірі криптомантів
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
18 серпня 2023, 12:52
#
Ха-ха-ха. Я ж казав що це івно обвалиться. А маск він не продав, а поміняв на доги или флопи.
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0
Три літри
Три літри
18 серпня 2023, 12:58
#
Причини? 🤣
+
0
xsw341
xsw341
18 серпня 2023, 13:26
#
Он обвалился, а люди закупились, потому как вскоре будет рост как ни крути
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