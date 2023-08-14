Населення поступово залишає Приватбанк. Кількість приватних вкладників цієї держструктури у червні 2023 року скоротилася на 14,9 тис. осіб — з 23 909 145 до 23 894 209 фізосіб. Про це повідомляється у щомісячному звіті на сайті Національного банку України.
Вкладники другий місяць поспіль закривають рахунки в Приватбанку — дані НБУ
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Скорочення кількості рахунків Привату
З нього також видно, що скорочення кількості рахунків фізосіб у Приватбанку триває другий місяць поспіль. У травні кількість його вкладників зменшилась на 19,2 тис. осіб.
Незважаючи на це, Приват з великим відривом залишається першим банком у країні щодо заощаджень населення.
За даними НБУ, на 1 липня 2023 року п'ятірка банків-лідерів за кількістю вкладників-фізосіб, що обслуговуються, виглядала так:
- Приватбанк — 23,89 млн осіб;
- Ощадбанк — 12,7 млн осіб;
- Універсалбанк (monobank) — 7,4 млн осіб;
- А — Банк — 3,1 млн осіб;
- Райффайзен Банк — 2,98 млн осіб.
Продовжує збільшуватись у Приватбанку та обсяг вкладів населення. У червні загальний приріст коштів на рахунках становив 13,1 млрд грн (на 3,3%), і досяг 409,9 млрд грн. Це 37,3% усіх вкладень фізосіб у банківську систему на 1 липня 2023 року.
В решті держбанків у червні 2023 року відбулося збільшення числа вкладників фізосіб та залишків коштів на рахунках:
- Ощадбанк: +33,9 тис. вкладників (до 12,7 млн осіб), +4,5 млрд грн (до 177,7 млрд грн);
- Укргазбанк: +11 тис. вкладників (до 1,48 млн осіб), +693 тис. грн (до 32,4 млрд грн);
- Укрексімбанк: +7 тис. вкладників (до 622,7 тис. осіб), +666 тис. грн (до 34,8 млрд грн).
Коментарі - 8
«Населення поступово залишає Приватбанк. Кількість приватних вкладників цієї держструктури у червні 2023 року скоротилася на 14,9 тис. осіб — з 23 909 145 до 23 894 209 фізосіб. «
Население отказывается от мобильной связи! Количество абонентов снизилось с 69 546 734 до 69 545 896!
Как по мне одна из причин это то, что айтишники закрывают счета ФОП так как компании перешли на ГИГ контракты Дия Сити.
Вот в моей компании не айтишной 50 человек благополучно перешли.
Но если вы ходите в обычное — ну само собой толпа пенсионеров с 7 утра ждет открытие отделения к 9ти.
МоноБанк (УніверсалБанк) + ПУМБ = мене влаштовують!