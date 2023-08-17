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17 серпня 2023, 14:13 Читать на русском

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 15 листопада

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. ► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоВоєнний стан — це особливий правовий режим, який діє в Україні з 24 лютого 2022 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Воєнний стан — це особливий правовий режим, який діє в Україні з 24 лютого 2022 року. Він передбачає надання відповідним органам державної влади та військовому командуванню повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки.

Ці режими ввели в Україні 24 лютого, після того, як росія почала повномасштабний напад на Україну.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 25

+
+15
TAN72
TAN72
17 серпня 2023, 14:26
#
В положении может быть женщина, но не страна, почему в стране за это время не объявлена ​​война раше?
+
0
Barmaley33
Barmaley33
17 серпня 2023, 14:30
#
Бо війна вже давно не оголошується, ще з часів після WWII, є офіційне положення ООН про агресію, і ВР визнала її ще в 2014 році. А в країні може бути воєнний стан у зв’язку з агресією, тому ваше твердження не має сучасного трактування.
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
17 серпня 2023, 15:32
#
Якщо в нас не можно оголосити війну тоді що це таке? Може досить тоді дурити людей, коли одні тусять і відкуповуються, а інших викрадають і тягнуть на фронт…
+
+45
Vlad UKR
Vlad UKR
17 серпня 2023, 15:39
#
Це треба було питати ще у 2019р коли віддавали 73% голоси за Коломийських брехунів. Тепер Україна платить високу ціну Життям! Було вам Безвіз, був вам Томас, була вам Армія, захотілося посміятися — тепер смійтеся!
+
0
kievpol
kievpol
17 серпня 2023, 15:40
#
Все вірно, тоді навіщо по вухам їздять з якимись виплатами, репараціями, контрибуціями? В законодавстві прямо зазначено, що при агресії Президент вносить до парламенту подання ПРО СТАН ВІЙНИ!!! Це роблять лиш для того, щоб в подальному їх не наздогнали, типу ви ж самі підписуєте контракт і т.д., а далі забудуть «наших героїв»
P/S. «Гірше ніж московські воші можуть бути тільки українські гниди» © С. Петлюра
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
17 серпня 2023, 15:42
#
P/S. «Гірше ніж московські воші можуть бути тільки українські гниди» © С. Петлюра +++100%!!!
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
17 серпня 2023, 15:50
#
Кому Війна, а кому Рейтинги та бабло та вся Влада в одніх руках. І знищити все навколо … Кому та Україна потрібна, коли Монако та Іспанія чекає, бодай у Владі не втриматися вже чекає інший світ, а останні на фронт захищати тих хто грабує останне!
+
0
yarg
yarg
17 серпня 2023, 16:07
#
Точно. нужно срочно прекращать войну.
ну или наоборот (как вы требуете) — написать закон о процедуре обьявления войны — и обьявить ее россии. А вдруг испугается и убежит !
я вас тогда зауважаю сразу…
+
0
TAN72
TAN72
17 серпня 2023, 15:37
#
Кто такой ООН – мы видели на Каховской ГЭС.
+
0
yarg
yarg
17 серпня 2023, 15:40
#
А вы думали что прибегут толстенькие и веселые тетки из ООН и отгонят российскую армию от ГЕС ? или что они сделают ? путина забодают ?
+
+15
yarg
yarg
17 серпня 2023, 14:48
#
Я бы тоже хотел обьявления войны…
Зеленский , на белом коне , выезжает перед войском , кидает копье в сторону Москвы и говорит торжественно — «Иду на вы!»
круто. А с той стороны путин от удивления падает с кресла-каталки и убивается *** …
и война заканчивается.


+
+30
Rubi0
Rubi0
17 серпня 2023, 15:39
#
Именно так народ и хочет. Раньше ж все лорды графья князья и дворяне обязаны были идти на войну, их жены медсестрами были в полевых госпиталях, а сейчас что? вся элита сидит в тылу жены с детьми в Монако, а крепостные воюют.
+
0
yarg
yarg
17 серпня 2023, 15:47
#
Увы. графьев и элиты нынче нет. Равенство же.
В монако , которое так всех задело (дада , я читал то расследование) — сидят 85-летний Кучма и 65-летний Суркис. Я конечно тоже поддерживаю чтобы они шли на фронт и воевали (а не молодой и мордатый журналист Ткач , который их нашел. Хотя вопрос как выехал за границу Ткач и чем он занимается кроме поездок в Монако и на мальдивы — довольно любопытен) .
Так что народ уже свой выбор сделал в 1917 году.
+
0
Rubi0
Rubi0
17 серпня 2023, 15:51
#
К слову английский принц Гарри воевал в афгане, до этого его дядя герцог на Фолклендских островах, оба были пилотами, а где воевали сыновья нашей элиты?
+
0
yarg
yarg
17 серпня 2023, 16:07
#
Давайте создадим «Партию украинских монархистов» . ну , после войны…
+
+72
Dafxf4300
Dafxf4300
17 серпня 2023, 15:02
#
За полтора года можно было решить проблему с мобилизацией и выездом за рубеж, но все время только решали как прокрутить новую схему, как вывести деньги, упереть гуманитарку, собирать дань за выезд, поупку недвижимости в Испаниях и т. д. Продление не решает ничего в военном плане,ни в экономическом.Но дает возможность посидеть подольше власти без выборов. Они во вкус уже вошли, и продлять будут еще очень долго…
+
+15
yarg
yarg
17 серпня 2023, 15:07
#
Новые теории…
а причем здесь выборы-то ?
выборов нет пока идет война. И не будет до конца войны.
закончится война , отменят указ о военном положении — и будут вам выборы. Сможете смело голосовать за зеленского , или дарта вейдера или за кого там хотите…
+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
17 серпня 2023, 15:08
#
Ок, если война будет 20 лет, то выборов не будет 20 лет?
+
0
yarg
yarg
17 серпня 2023, 15:17
#
Да. а что вас смущает ?
ну или депутатов станет настолько мало , что они не смогут принимать решений.
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
17 серпня 2023, 15:34
#
У нас нет войны есть только военное положение и всё, а если война не обьявлена и нет войны то на основании чего вообще ппоисходит то что происходит в нашей стране?
+
0
yarg
yarg
17 серпня 2023, 15:39
#
Войну не обьявили потому , что просто для зеленского подходящего белого коня не нашли. А без него — война не обьявляется.
+
0
Riojas
Riojas
17 серпня 2023, 15:21
#
Они не будут решать эту проблему. Для них это вообще не проблема, для существенного числа наших сограждан — тоже, а дальше включается теория ведра с крабами.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
17 серпня 2023, 15:46
#
Любой запрет лишь поднимает цену обилечивания какбы Граждан. Сыну Стефанчука можно выехать, а другому 20-летнему студенту нельзя. Это как понять? В моем понимании, если запрет то тупо всем или никому. Всем. Сколько ещё тысяч лет должно пройти, чтобы понять, что запреты в этой стране просто монетизируются? Ещё пару тысяч лет наверное. Лозунг, что мы свободная страна это как рашка 2-я армия мира.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
17 серпня 2023, 15:56
#
Скільки коментів, не розумію чого дивуєтесь, що війна закінчена і продовжують дію воєн.стану?
+
0
Vorlock
Vorlock
17 серпня 2023, 16:26
#
Один відомий нєлох шашличник вже ж сказав — в моїй голові війна закінчена.
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