Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.
В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 15 листопада
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Що відомо
Воєнний стан — це особливий правовий режим, який діє в Україні з 24 лютого 2022 року. Він передбачає надання відповідним органам державної влади та військовому командуванню повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки.
Ці режими ввели в Україні 24 лютого, після того, як росія почала повномасштабний напад на Україну.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 25
P/S. «Гірше ніж московські воші можуть бути тільки українські гниди» © С. Петлюра
ну или наоборот (как вы требуете) — написать закон о процедуре обьявления войны — и обьявить ее россии. А вдруг испугается и убежит !
я вас тогда зауважаю сразу…
Зеленский , на белом коне , выезжает перед войском , кидает копье в сторону Москвы и говорит торжественно — «Иду на вы!»
круто. А с той стороны путин от удивления падает с кресла-каталки и убивается *** …
и война заканчивается.
В монако , которое так всех задело (дада , я читал то расследование) — сидят 85-летний Кучма и 65-летний Суркис. Я конечно тоже поддерживаю чтобы они шли на фронт и воевали (а не молодой и мордатый журналист Ткач , который их нашел. Хотя вопрос как выехал за границу Ткач и чем он занимается кроме поездок в Монако и на мальдивы — довольно любопытен) .
Так что народ уже свой выбор сделал в 1917 году.
а причем здесь выборы-то ?
выборов нет пока идет война. И не будет до конца войны.
закончится война , отменят указ о военном положении — и будут вам выборы. Сможете смело голосовать за зеленского , или дарта вейдера или за кого там хотите…
ну или депутатов станет настолько мало , что они не смогут принимать решений.