В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 15 листопада

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

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Що відомо

Воєнний стан — це особливий правовий режим, який діє в Україні з 24 лютого 2022 року. Він передбачає надання відповідним органам державної влади та військовому командуванню повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки.

Ці режими ввели в Україні 24 лютого, після того, як росія почала повномасштабний напад на Україну.