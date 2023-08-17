Олексій Козирев поговорив з Еріком Найманом — українським економістом, співзасновником компанії HUG'S та інвестиційної компанії Capital Times — про плаваючий курс та інфляцію, про валютні резерви НБУ, вимоги МВФ, депозитні сертифікати, курс валют восени та багато іншого.
Найман та Козирев: До чого призведе плаваючий курс. Курс валют восени. Депозитні сертифікати. Гроші військових (відео)
- Що буде з курсом валют восени. Валютні резерви НБУ
- Чи не відбудеться в Україні відтік капіталу. МВФ та Україна
- Про плаваючий курс та інфляцію
- Які наслідки встановлення плаваючого курсу
- Вплив заробітчан та біженців на курс та торговий баланс
- Що буде з депозитними сертифікатами НБУ та наскільки ефективний цей механізм
- Коли буде зниження ставок по депозитам
- Навіщо тримати національну валюту на депозитах при знижених депозитних ставках
- Про заощадження військових
- Курс долара восени
- Прогноз по парі євро/долар до кінця 2023 року.
Джерело: Мінфін
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