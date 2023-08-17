Найман та Козирев: До чого призведе плаваючий курс. Курс валют восени. Депозитні сертифікати. Гроші військових (відео)

Олексій Козирев поговорив з Еріком Найманом — українським економістом, співзасновником компанії HUG'S та інвестиційної компанії Capital Times — про плаваючий курс та інфляцію, про валютні резерви НБУ, вимоги МВФ, депозитні сертифікати, курс валют восени та багато іншого.