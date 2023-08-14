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14 серпня 2023, 16:02 Читать на русском

Гетманцев про блокування податкових накладних: Повністю розв’язати проблему неможливо

Повністю розв’язати проблему блокування податкових накладних «білого» бізнесу неможливо. Про це сказав в інтервʼю Forbes народний депутат, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Повністю розв’язати проблему блокування податкових накладних «білого» бізнесу неможливо.
Фото: comments.ua

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Ключові факти

«Я не вважаю, що ці питання взагалі можна закрити. Їх можна зменшити, над чим ми працюємо», — сказав він.

За словами Гетманцева, коефіцієнт блокування податкових накладних тримається на рівні 0,8% від загальної кількості зареєстрованих податкових накладних вже три-чотири місяці.

«За результатами серпня очікуємо зменшення. Зараз підготовлені чергові, вже треті, зміни до постанови Кабміну № 1165, які повинні зменшити цей відсоток удвічі. Це шлях, яким ми вирішуємо проблему блокування податкових накладних. Я хочу, щоб ми дійшли до 0,2%. З незрозумілих причин вже два тижні зазначені зміни лежать на погодженні в Міністерстві фінансів», — пояснив нардеп.

Гетманцев зауважив, що Мінфін намагається уникнути можливих помилок, що можуть призвести до відкриття схем шахрайства з ПДВ. «Однак це точно не підстава для блокування позитивних і опрацьованих змін», — додав він.

За словами Гетманцева, прийти до того, щоб серед заблокованих буде 100% шахраїв, неможливо, адже деякі «білі» операції за зовнішніми ознаками можуть бути схожі на фіктивні.

«Але блокування — це ж не вирок. Це просто необхідність подати документи для розблокування. Так, це певне навантаження на бухгалтера, але, на мій погляд, це допустимі втрати, коли ми говоримо про фінансування армії у війну», — вважає Гетманцев.

Нагадаємо

Блокування податкових накладних — одна з найбільших проблем бізнесу в Україні. У жовтні минулого року Кабмін прийняв постанову № 1154 та запровадив більш ретельну перевірку податкових накладних.

Нові правила призвели до блокування понад 1 млн податкових накладних. Бізнес і досі скаржиться, що під блокування потрапляє не тільки схемний, а й «білий» бізнес.

Джерело: Мінфін
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