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16 серпня 2023, 11:00 Читать на русском

Цього року зросла кількість заявок на реєстрацію нових небанківських фінустанов — НБУ

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну різко скоротилася кількість заявок на реєстрацію нових фінансових та лізингових компаній. Про це йдеться в офіційній відповіді Національного банку на запит «Мінфіну».

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну різко скоротилася кількість заявок на реєстрацію нових фінансових та лізингових компаній.

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НБУ уточнив, що після 24 лютого 2022 року і дотепер було лише 27 таких заявок та пакетів документів.

Національний банк показав таку динаміку щодо подання заявок/пакетів документів для створення фінансових та лізингових компаній, а також їх реєстрації у держреєстрах:

  • з 1 липня 2020 року до 31 грудня 2020 року — 38;
  • 2021 рік — 194;
  • 2022 рік — 14;
  • 2023 рік — 13.

«Суттєве зменшення кількості запитів та пакетів документів про відкриття нових небанківських фінансових установ у 2022 році порівняно з 2021 роком насамперед пов'язане із запровадженням на території України військового стану через збройну агресію російської федерації проти України та запровадження Національним банком України з 01.01 .2022 нових порядку та умов реєстрації нових фінансових компаній та лізингових компаній та ліцензування їх діяльності», — пояснили нам у НБУ.

Однак чиновники вважають, що інтерес до нових небанківських фінустанов може відновитися і оптимістично налаштовані.

«Виходячи з кількості запитів та пакетів документів про відкриття нових небанківських фінансових установ, отриманих НБУ з початку 2023 року порівняно з 2022 роком, незважаючи на військовий стан в Україні, спостерігається тенденція до їхнього зростання», — відповів «Мінфіну» регулятор.

У Нацбанку нагадали, що взяли на себе функцію з держрегулювання фінансових ринків з 1 липня 2020 року, відповідно до закону № 79-IX («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функцій державного регулювання ринків фінансових послуг») від 12 вересня 2019 року. Почали регулювати роботу небанківських фінустанов, якими раніше займалася Нацкомфінпослуг: страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та ін.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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