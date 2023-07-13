Найкращий відгук червня: Як Сенс Банк заблокував рахунок через «незручну» валюту

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків. У червні ним стала клієнтка Сенс Банку під ніком WladimirSM . Вона розповіла, як здійснила SWIFT-переказ швейцарських франків на рахунок у Сенс Банку і втратила можливість користуватися своїми коштами. Її досвід може бути корисний іншим читачам «Мінфіну».

Послухатись порад банку і залишитись без грошей

Автор відгуку розповіла, що у жовтні 2022 року направила міжнародний переказ у швейцарських франках зі свого рахунку на свій же рахунок у Сенс-банку. Рахунок у Сенсі був в євро, але відправниця сподівалася, що банк автоматично конвертує за своїм курсом франки в євро.

«Проте вийшло цікавіше. Після звернень на підтримку мені порекомендували відкрити віртуальний рахунок у франках, що й було зроблено», — пише WladimirSM.

За словами клієнтки, 50 франків було зараховано. Але користуватись ними вона не може: ні зняти, ні перевести в гривню — нічого.

Вирішити проблему дистанційно не вдалося, довелося їхати у відділення.

«Окей, приїхали до відділення — грудень 2022 року — написали заяву (треба обміняти на міжбанку). Запевняли, що все вирішать. Підсумків немає досі», — констатує авторка відгуку.

Віднедавна, за словами WladimirSM, банк почав знімати комісію за обслуговування рахунку.

«Панове, за що я плачу комісію, якщо я не можу користуватися рахунком? Вже 10 франків банк собі експропріював», — обурюється клієнтка.

Позиція банку: назустріч клієнту

У відповідь на офіційний запит «Мінфіну» у банку підтвердили, що такий випадок дійсно мав місце. У жовтні 2022 року клієнтка здійснила SWIFT-переказ 50 швейцарських франків на свій гривневий рахунок. Оскільки зарахування переказу можливе лише у відповідній валюті рахунку (долар, євро та гривня), їй рекомендували відкрити поточний рахунок у франках через застосунок Sense SuperApp, щоб мати змогу продати ці кошти на Міжбанківському валютному ринку України (МВРУ).

«Для цього необхідно написати відповідну заяву у відділенні банку. Клієнтка звернулася до відділення, де був оформлений запит на продаж валюти, але валюта не була продана через технічну помилку. Співробітники відділення намагались зв`язатися з клієнткою, однак контактний номер неактивний до сьогодні», — відповіли у пресслужбі Сенс Банку.

Щодо комісії, то у Сенс Банку повідомили, що вона застосована згідно з тарифами поточного рахунку і становить 5 у.о. на місяць. За рахунком понад пів року не було здійснено жодної операцій, тому банк списав кошти.

«Банк не обмежує клієнта у користуванні рахунком. Умови застосування комісії публічні та універсальні для всіх клієнтів банку. Списання комісії є коректним, але, враховуючи ситуацію, банк погодив компенсацію цієї комісії», — повідомила пресслужба банку.

Питання і з коштами клієнта вирішено: банком погоджено, що авторці відгука на гривневий рахунок буде зарахована сума еквівалентна 50 франкам.

«Для здійснення цієї операції співробітники банку намагаються зв’язатися з клієнткою для урегулювання питань з оформлення необхідних документів», — зауважили у пресслужбі.

Для уникнення таких ситуацій, у Сенсі наголошують, що банк зараз працює лише з готівкою гривні, долара та євро. Тож найоптимальніший варіант на сьогодні — це перераховувати долар США або євро на рахунок, відкритий у відповідній валюті (обмінявши попередньо у країні відправника їх валюту (наприклад, франки) на долар чи євро).

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.