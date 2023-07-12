Як Китай скуповує світові автобренди і виробництво

Китай нарощує свою присутність у світовому автопромі. За 20 років Піднебесна інвестувала у власних виробників понад $120 млрд і активно скуповує світові бренди. Які відомі автовиробники мають у власниках китайців, дослідила Liga.Tech. «Мінфін» вибрав головне.

Geely

Компанія Geely володіє декількома брендами, включаючи британського виробника спортивних автомобілів Lotus, Zeekr (електромобілі преміумкласу), Volvo Cars (на всі 100%) і Polestar, через спільне підприємство з Volvo.

У Geely вивчали можливість купівлі частки в Aston Martin з 2020 року, але реалізувати задум змогли тільки в 2022 році. У травні 2023 року Geely збільшила частку в Aston Martin до 17%, ставши третім найбільшим акціонером. Це дозволило ввести свого представника в раду директорів Aston Martin.

Раніше Geely придбала 10% акцій Mercedes-Benz Group AG та 34% акцій корейського підрозділу Renault SA і 50% акцій Smart. Geely Holding Group включає найбільшого приватного автовиробника Китаю Geely Auto, компанії Volvo, Proton і Lotus.

У 2017 році Geely Holding Group придбав 49,9% акцій національного автовиробника Малайзії Proton. А вже згодом Geely також придбала 51% акцій компанії Lotus, яка є дочірньою компанією Proton. Інша китайська компанія, Alibaba Investment, також має частку в автовиробнику Proton.

Також до складу холдингу входять бренди Lynk & Co та Geometry, виробник електричних лондонських таксі та фургонів London Electric Vehicle Company, а також розробник летючих автомобілів Terrafugia.

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Volvo Trucks

У 2018 році китайська компанія Zhejiang Geely Holding Group також придбала 8,2% акцій Volvo Trucks, незалежного підрозділу Volvo Cars, що спеціалізується на комерційних автомобілях.

Китайський автовиробник Zhejiang Geely Holding Group також володіє 9,69% акцій Daimler AG (Mercedes-Benz). Це той самий Daimler AG, який є материнською компанією для Mercedes-Benz.

SAIC

У 1994 році китайська компанія Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) придбала 50% акцій спільного підприємства з південнокорейським автовиробником SsangYong Motor Company.

Хоча SsangYong є південнокорейською компанією, це придбання часто вважають значним, оскільки воно стало першим випадком придбання китайським автовиробником частки в некитайській автомобільній компанії. Це не допомогло SsangYong і він врешті-решт збанкрутував, правда вже не під управлінням SAIC.

General Motors (GM)

SAIC Motor Corporation, китайський автовиробник з 1998 року, має спільне підприємство з General Motors у Китаї під назвою SAIC-GM. Хоча SAIC-GM є окремим підприємством, SAIC Motor Corporation опосередковано володіє значною часткою в GM через це партнерство. Спільне підприємство навпіл розділене між американською та китайською компаніями.

Також SAIC має спільне підприємство з Volkswagen в Шанхаї (SVAC). Частки SAIC і Volkswagen складають по 50%. Саме звідси Volkswagen ID.4 (найпопулярніший електромобіль українського ринку минулого року) потрапляє на наш ринок.

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Rover Group і MG

У 2005 році британську марку MG (Morris Garages) купила за 78 млн євро китайська компанія Nanjing Automobile (яка у 2007 році увійшла до складу SAIC).

Наразі право власності на оригінальні марки Rover Group розділене між BMW (Німеччина), SAIC (Китай) і Tata Motors (Індія), причому остання володіє самою маркою Rover, а її дочірня компанія Jaguar Land Rover володіє більшою частиною активів історичної компанії Rover.

Dongfeng і група PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel/Vauxhall)

Китайський автовиробник Dongfeng Motor Corporation володів 12,23% акцій Групи PSA. Ця частка була придбана 2014 року в межах стратегічного партнерства.

Після створення мультинаціональної автомобільної корпорації китайці конвертували свої акції в нову структуру і тепер володіють 3,16% акцій Stellantis, транснаціональної корпорації зі штаб-квартирою в Амстердамі.

Pininfarina

Одна з найвідоміших італійських фірм, що займається будівництвом кузовів і дизайном автомобілів. У 2015 році китайський виробник електромобілів Hybrid Kinetic Group придбав контрольний пакет (51% акцій) Pininfarina.

Rimac Automobili

Китайський виробник авто та акумуляторів Camel Group придбав 10% акцій Rimac Automobili, хорватського виробника електричних гіперкарів, у 2019 році. У листопаді 2021 року компанія стала частиною Bugatti Rimac, спільного підприємства Rimac Group та Porsche AG.

Faraday Future

У 2018 році китайська група компаній з нерухомості Evergrande Health Industry Group придбала 45% акцій Faraday Future, американського стартапу з виробництва преміальних електромобілів.

Влітку 2023 року Faraday Future нарешті почали постачання перших серійних екземплярів електромобіля FF 91. Машина вражає своїми характеристиками, але шокує цінником. $309 000 — саме стільки коштує топова версія FF 91 2.0 Futurist Alliance, яка першою вийшла на ринок.

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Чому в США немає китайських авто

Піднебесна вже не перший рік намагається потрапити на американський ринок, але поки що безрезультатно. На це є кілька причин.

Перша — авторитет, а точніше, його відсутність. Китайських автовиробників немає у списку 100 кращих брендів, опублікованому американськими дослідницькими інститутами. Звідси виникає думка про низьку якість і ненадійність продукції.

Друга причина — безпека авто. Методику C-NCAP, за якою проводяться краш-тести у Китаї, критикували навіть у самому Китаї та вважали її необ'єктивною.

І, звісно, санкції. Деякі компанії, вже потрапили під санкції Сполучених Штатів і ЄС, які обмежують доступ до американських та європейських технологій.

Остання причина — екологічні норми. Раніше Уряд КНР не надто переймався кількістю викидів, які виробляють їх машини. Однак з липня 2023 року, за даними Reuters, Китай запровадив суворіші за Євро-6 стандарти викидів транспортних засобів.

У США норми викидів транспортних засобів регулює Агентство з охорони навколишнього середовища. Саме ця організація визначає суворі правила та вимоги, а також контролює їх виконання.

Китайські компанії не готові до жорсткої конкуренції, бо зародилися і розвивалися в «тепличних умовах» своєї економіки, що стрімко зростала. Вони не вважають за потрібне вкладати значні кошти в рекламу та просувати свій товар на постійній основі. А ще, крім витрат на маркетинг, їм доведеться створювати з нуля дилерську та сервісну мережу.

Усі ці фактори свідчать не на користь Китаю. Цілком очевидно, що на їх авто в Америці не чекають і в найближчому майбутньому вони навряд чи з'являться на їх ринку.

Та китайські автовиробники активно інвестують у західні автомобільні компанії, що сприяє їхній міжнародній присутності та технологічному прогресу.