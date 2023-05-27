Вперше електрокар став найбільш продаваним автомобілем у світі

Tesla Model Y перевершила колишніх лідерів Toyota RAV4 та Corolla та посіла перше місце у світовому рейтингу продажів автомобілів у першому кварталі 2023 року. Таким чином вперше повністю електричний автомобіль став найбільш продаваним авто у світі. Про це повідомляє motor1.

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Це особливо вражає з огляду на те, що ціна на Model Y 2023 року в США починається з $47 490, що значно вище, ніж $21 550 за Corolla і $27 575 за RAV4.

Продажі Model Y зросли на 69% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Tesla Model Y продалася в першому кварталі цього року в кількості 267 200 екземплярів, поставивши світовий рекорд і випередивши Corolla з 256 400 одиницями та RAV4 з 211 000 автомобілями, проданими за той же період.

Ілон Маск раніше передбачав, що Model Y займе перше місце з продажу.

«Ми думаємо, що Model Y стане автомобілем, що найбільше продається, або транспортним засобом будь-якого типу у світі. Ймовірно, наступного року», — заявив він інвесторам у 2021 році, пише The Verge.

Тоді Model Y не досягла цієї мети, але посіла третє місце в загальному глобальному рейтингу за 2022 рік, посівши шосте місце в списку 10 автомобілів, що найбільше продаються в Америці, попри жорстку конкуренцію з боку пікапів і повнорозмірних позашляховиків.

Минулого року Model Y також стала автомобілем, що найбільше продається в Європі та Каліфорнії, і посіла четверте місце з продажу в Китаї, піднявшись на 15 позицій в порівнянні з попереднім роком.

Слід зазначити, що, хоча Tesla Model Y зараз стала автомобілем у світі, що найбільше продається, компанія Tesla, безумовно, не є найбільшим світовим автовиробником.

Volkswagen, Toyota, General Motors і Ford повідомляють про більш високі доходи та обсяги продажів. Tesla навіть не входить до десятки найбільших світових виробників автомобілів, посівши 19-е місце у 2022 році.