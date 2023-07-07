В червні українці придбали найбільшу за останні 10 місяців кількість вживаних легковиків

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 13%.

До того ж червневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 10 місяців.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку

Бензинові авто — 43%.

Дизельні авто — 35%;

Електромобілі - 14%;

Авто з ГБО — 5%;

Гібриди — 3%.

Найпопулярніші моделі місяця

До ТОП — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf — 1461 од.;

Renault Megane — 1238 од.;

Skoda Octavia — 880 од.;

Volkswagen Passat — 716 од.;

Nissan Leaf — 514 од.;

Ford Focus — 407 од.;

Nissan Qashqai — 384 од.;

Volkswagen Touran — 380 од.;

Volkswagen Tiguan — 304 од.;

Audi A4 — 292 од.

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Середній вік авто

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери становить 10,5 років.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 87,2 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.