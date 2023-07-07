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7 липня 2023, 12:29 Читать на русском

В червні українці придбали найбільшу за останні 10 місяців кількість вживаних легковиків

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 17,3 тис.
Фото: pixabay.com

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У порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 13%.

До того ж червневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 10 місяців.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку

  • Бензинові авто — 43%.
  • Дизельні авто — 35%;
  • Електромобілі - 14%;
  • Авто з ГБО — 5%;
  • Гібриди — 3%.

Найпопулярніші моделі місяця

До ТОП — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf — 1461 од.;
  • Renault Megane — 1238 од.;
  • Skoda Octavia — 880 од.;
  • Volkswagen Passat — 716 од.;
  • Nissan Leaf — 514 од.;
  • Ford Focus — 407 од.;
  • Nissan Qashqai — 384 од.;
  • Volkswagen Touran — 380 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 304 од.;
  • Audi A4 — 292 од.

Читайте також: Автовласникам дозволили обирати номери при реєстрації автомобіля

Середній вік авто

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери становить 10,5 років.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 87,2 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
bonv
bonv
7 липня 2023, 12:49
#
І ціни ростуть на все, і продовжують купляти.
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0
bonv
bonv
7 липня 2023, 12:55
#
Українські автосалони не сплачують податок на прибуток під час перепродажу вживаних авто через вимоги законодавства. В результаті держбюджет нічого не отримує від таких угод, а 100% вторинного ринку перебуває в тіні. Про це повідомляє генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.
«В Україні автосалони хочуть сплачувати податки під час реалізації вживаних авто, але українське законодавство не дає… Тобто ринок вживаних автомобілів на 100% перебуває в тіні та надходжень до бюджету — зеро», — повідомив Назаренко.
Він пояснив, що викуп авто салоном називається процедурою trade in — коли власник віддає автомобіль та бере більш новий з доплатою. Однак законодавство забороняє дилерам викуповувати авто як товар, тож доводиться оформляти викуп транспортного засобу. Це передбачає постановку на облік у кількох організаціях, а після появи покупця — зняття.
«Але всі ці обліки в РВК та СЦ (територіальні центри комплектування та сервісні центри, — ред.) — титанічна робота: часові та фінансові затрати, тому автосалони офіційно авто в продавців не викуповують, а викуповують за генеральним дорученням, як це роблять «перекупи «, а потім продають без жодних постановок на облік в РВК та СЦ», — розповідає Назаренко.
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0
bonv
bonv
7 липня 2023, 12:55
#
Він закликав Верховну Раду внести зміни до законодавства, аби дозволити викуповувати автомобілі з пробігом як товар та забезпечити додаткові надходження податку на прибуток з таких операцій. Крім того, це дасть змогу уникнути ризиків, пов’язаних з купівлею авто за генеральним дорученням.
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