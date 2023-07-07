Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.
В червні українці придбали найбільшу за останні 10 місяців кількість вживаних легковиків
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У порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 13%.
До того ж червневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 10 місяців.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку
- Бензинові авто — 43%.
- Дизельні авто — 35%;
- Електромобілі - 14%;
- Авто з ГБО — 5%;
- Гібриди — 3%.
Найпопулярніші моделі місяця
До ТОП — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf — 1461 од.;
- Renault Megane — 1238 од.;
- Skoda Octavia — 880 од.;
- Volkswagen Passat — 716 од.;
- Nissan Leaf — 514 од.;
- Ford Focus — 407 од.;
- Nissan Qashqai — 384 од.;
- Volkswagen Touran — 380 од.;
- Volkswagen Tiguan — 304 од.;
- Audi A4 — 292 од.
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Середній вік авто
Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери становить 10,5 років.
Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 87,2 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
«В Україні автосалони хочуть сплачувати податки під час реалізації вживаних авто, але українське законодавство не дає… Тобто ринок вживаних автомобілів на 100% перебуває в тіні та надходжень до бюджету — зеро», — повідомив Назаренко.
Він пояснив, що викуп авто салоном називається процедурою trade in — коли власник віддає автомобіль та бере більш новий з доплатою. Однак законодавство забороняє дилерам викуповувати авто як товар, тож доводиться оформляти викуп транспортного засобу. Це передбачає постановку на облік у кількох організаціях, а після появи покупця — зняття.
«Але всі ці обліки в РВК та СЦ (територіальні центри комплектування та сервісні центри, — ред.) — титанічна робота: часові та фінансові затрати, тому автосалони офіційно авто в продавців не викуповують, а викуповують за генеральним дорученням, як це роблять «перекупи «, а потім продають без жодних постановок на облік в РВК та СЦ», — розповідає Назаренко.