Куди інвестувати військовим: 6 простих та дохідних інструментів

Наприкінці червня парламент ухвалив загалом законопроєкт, що визначає нову систему виплат військовим. Нині наші захисники виправданно стають однією з найплатоспроможніших верств населення. «Мінфін» розпитав у професіоналів про надійні варіанти збереження і примноження заробленого ратною працею.

Скільки заробляють військовослужбовці

Кошти, які отримують військовослужбовці, складаються з двох частин. Перша — це грошове забезпечення, яке залежить від посади, військового звання, умов служби, секретності тощо. Наприклад, для солдата-контрактника сума мінімального грошового забезпечення становить 20 тис. грн.

Друга складова — додаткова грошова винагорода. Наразі доплату — 100 тис. грн на місяць — отримують військовослужбовці, які беруть участь в активних бойових діях, а також деякі категорії військових під час виконання бойових завдань. Зокрема, представники ракетних військ і артилерії, льотчики, військові медики тощо.

З 1 лютого з'явилася ще одна додаткова виплата — 50 тис. грн, — її отримуватимуть ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Перелік таких органів затверджується головнокомандувачем або Генштабом.

Минулого року доплату 30 тис. грн на місяць отримували також військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій, а також строковики та курсанти військових вишів та офіцери управлінь і штабів. Однак, ці виплати взимку були скасовані.

Також новим законом, який ухвалила Верховна Рада 28 червня, передбачається, що доплати військовим становитимуть від 30 до 100 тис. грн. на місяць, однак, порядок нарахувань визначатиме Кабмін. Фактично, таким чином закріплено нинішні правила.

Незважаючи на те, що уряд відмовився від деяких виплат військовослужбовцям, вони залишаються одними з найплатоспроможніших категорій суспільства. Лише за перші два місяці цього року на зарплати військовим було спрямовано з бюджету 148,7 млрд грн.

Значні виплати військовослужбовцям вплинули навіть на ювелірний ринок. «Якщо говорити про масовий сегмент, то тут ювелірний бізнес отримав нового цільового покупця — це військовослужбовці, особливо у прифронтових зонах. Наші захисники часто купують ювелірні вироби, щоб підтримати, порадувати кохану, матір чи сестру», — розповідає фундатор ювелірного будинку «Кімберлі» Ігор Ільчишен.

Водночас, багато військовослужбовців намагаються відкласти кошти. «Захищаючи державу, військовослужбовець отримує відповідну оплату, а витрати у цей час, зазвичай, невеликі. Дуже багато людей вирішили накопичувати гроші до Перемоги, а там купити квартиру, авто чи іншу давно бажану річ. Інші ж розуміють, що втрачають гроші навіть зараз, і бажають вкласти їх, аби вони працювали», — розповіла «Мінфіну» співзасновниця компанії з управління фінансами SMART Аліна Шух.

Особливості інвестицій

Поради, які фахівці дають військовим для збереження своїх коштів, суттєво відрізняються від «традиційних» портфелів. «Військовослужбовці ціною свого життя боронять нашу країну від російських загарбників. Відповідно, до класичних ризиків треба додати, а, радше, поставити на перше місце втрату життя, повної або часткової працездатності», — пояснює співзасновник телеграм-каналу «INVEST-KAVA» Сергій Гончаренко.

Тому, за його словами, інвестиційні накопичення військовослужбовців мають бути максимально ліквідними, для їх виведення при необхідності на непередбачувані потреби. Також варто подумати над доступом до інвестиційних активів рідних чи спеціально призначених осіб.

Співзасновниця компанії з управління фінансами SMART Аліна Шух порівнює військових із професійними спортсменами.

«Пікові заробітки припадають на короткий проміжок часу (у спортсменів спортивна карʼєра закінчується до 35 років, а військовослужбовці мають контракт до завершення війни). І це, наче, і очевидно, але часто не береться до уваги. Спортсмени, завершуючи карʼєру, часто стикаються з падінням доходів у рази і непристосованістю до нового життя.

У військовослужбовців може виникнути схожа ситуація. Саме тому, перш ніж інвестувати, варто зрозуміти перспективи власних доходів та спланувати відповідний рівень фінансової подушки, частину грошей відкласти на лікування та адаптацію до цивільного життя, роботу з психологом та відпустку", — зазначає вона.

Фінансовий радник iPlan.ua Семен Наркевич пропонує військовим розділити портфель на три частини. Першу — тримати під рукою для непередбачуваних витрат, друга — це заощадження на поточні цілі, наприклад, автомобіль чи житло, і третя — гроші на фінансову свободу в майбутньому.

Щодо того, які саме інвестиції обирати, експерти назвали низку варіантів. Розглянемо їх детальніше.

Депозити

Банківський депозит — це найпростіший і знайомий більшості спосіб інвестувати кошти. Головна його перевага — легкість оформлення, адже вже це можна зробити дистанційно, навіть не відвідуючи банк.

Сергій Гончаренко радить до 10% своїх заощаджень тримати на депозиті з можливістю достроково забрати кошти. Так само і Семен Наркевич вважає такий депозит найкращим способом зберігати гроші, які мають бути під рукою на непередбачувані витрати.

«Під час вибору банку необхідно орієнтуватися як на найвищі відсоткові ставки, так і на стабільність роботи конкретної установи. Важливо переконатися, що банк має гарну репутацію та довгострокові перспективи. Також варто врахувати можливість форс-мажору, такого як закриття банку з різних причин. Щоб зменшити ризики, краще відкривати накопичувальні рахунки чи депозити у різних банках», — радить аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Перевірити ж, який банк вважається надійним, можна у рейтингу стійкості від «Мінфіну».

Низка найбільших банків пропонують для військовослужбовців спеціальні умови розміщення коштів на депозити. Про них «Мінфін» вже розповідав в окремій статті.

Найвища ставка за цими спецальними депозитами становить 18% при розміщенні коштів на термін до 2 років. Такі умови пропонує Укргазбанк. Але нескладно знайти банки з такою ж, і навіть вищою, ставкою для всіх клієнтів, а не лише військових.

Серед експертів, із якими спілкувався «Мінфін», жоден не порадив строковий депозит, як спосіб зберігання заощаджень військовими. Причина в тому, що він повністю програє іншому інструменту — ОВДП.

Читайте також: Бюджет витратить на зарплати військовим майже трильйон: як банки борються за гроші захисників

ОВДП

Дохідність за довгостроковими військовими облігаціями (орієнтовно на 1,5 роки, залежно від часу купівлі) зараз вже перевищує 20%. А на вторинному ринку можна знайти ОВДП із дохідністю на декілька відсотків вище. Це суттєво перевищує ставки за депозитами. Про найпопулярніші серед інвесторів випуски ОВДП за останні три тижні ми розповідали тут.

Крім цього, дохід від облігацій не оподатковується. Натомість, із доходу від депозитів варто заплатити 18% податку та 1,5% військового збору.

Декілька років тому перевагою депозитів була складність купівлі облігацій та комісії за їх придбання. Однак, зараз банки і брокери або повністю скасували, або суттєво знизили комісії, а купити ОВДП тепер так само просто, як відкрити депозит (редакція перевіряла це на практиці).

Не дивно, що придбання ОВДП стало однією з найпопулярніших порад, які давали експерти.

Сергій Гончаренко радить 60% заощаджень тримати у гривневих облігаціях і ще 30% — у валютних. Керуючий активами Михайло Пацан вважає, що в цей інструмент варто спрямувати 50% заощаджень. Інвестиційний аналітик Володимир Стойко радить по 20% спрямувати в гривневі і валютні ОВДП.

Читайте також: «Маріуполь» погасили: топ-5 випусків ОВДП, які купують інвестори зараз

Фондовий ринок

Придбання акцій або облігацій інших держав — екзотичніший напрям інвестицій. Зараз виникають труднощі з переказом коштів на рахунки брокерів, однак, як зазначав «Мінфін», деякі можливості для цього все ще залишаються.

Перевага цих інвестицій у гарній дохідності в довгостроковій перспективі. Наприклад, за останні 10 років ключовий індекс американського ринку S&P 500 в середньому зростав на 10,4%. Але інвестиції на фондовому ринку ризиковані і не передбачають гарантованих прибутків. Наприклад, минулого року той-таки S&P 500 обвалився на 19,5%.

Новачкам на фондовому ринку краще інвестувати на довгий термін і купувати індексні ETF, які розділяють кошти між великою кількістю компаній, а не самостійно підбирати компанії.

Володимир Стойко радить 20% портфелю спрямувати в SPDR S&P 500 ETF Trust, який орієнтується на індекс S&P 500. Таку ж частку, на його думку, варто спрямувати до фонду iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF, що купує американські боргові папери, і стільки ж — у орієнтований на золото SPDR Gold Trust.

Подібним чином із індексних фондів та облігацій США формувати портфель для довгострокових інвестицій радить Семен Наркевич.

Нерухомість

Інвестиції в житло традиційно вважаються одними з найнадійніших. Але це один із найдорожчих інструментів. Наприклад, у Києві ціна найдешевших квартир стартує в межах $20−25 тис. Тому придбання житла впирається, передусім, у фінансові можливості.

Водночас, для військовослужбовців існує пільгова програма іпотеки, а також чимало забудовників пропонують спеціальні умови. Експерти ж кажуть, що «квадрати» дорожчатимуть.

«Зі зростанням собівартості та збільшенням попиту, а саме це зараз відбувається на ринку первинної нерухомості, зростання вартості квадратного метру є неминучим. Ціни на матеріали, оплату праці, логістику зростають майже кожен квартал. Девелоперам нічого не залишається, як збільшувати вартість метрів», — пояснили «Мінфіну» в компанії SENSAR Development.

Ця компанія реалізує декілька проєктів у Запоріжжі, а також вийшла на ринок заходу України, зводячи нові ЖК у Львові та Яремче.

Як зазначають представники компанії, у Запоріжжі люди продовжують купувати і вторинну, і первинну нерухомість, хоча, порівнюючи з довоєнними продажами, обсяги знизились. «За нашими даними, 70% ВПО з сусідніх областей, які зупинилися у Запоріжжі, далі їхати не бажають. Тож залишаються жити у місті і купують житло», — говорять у SENSAR Development.

Зростає, за даними компанії, попит на житло і на заході України, адже багато переселенців вже встигли облаштуватися на новому місці.

SENSAR Development не лише зводить житло, а й за домовленістю з інвестором може зробити ремонт, а також займатися його здачею в оренду. Це спрощує інвестиції для тих, хто не має часу або можливості самостійно вирішувати ці питання.

В умовах попиту на житло засновник SENSAR Development Марк Марченко радить спрямувати на інвестиції в нерухомість до половини портфелю.

Земля

Після відкриття ринку сільськогосподарської землі цей напрям набуває популярності в Україні. Основна причина цього — очікування подальшого подорожчання ділянок.

Як розповіли «Мінфіну» у компанії, що допомагає з придбанням землі, Твоє коло, попри війну, земля не тільки не втратила у вартості у доларовому еквіваленті, але в деяких регіонах подорожчала на 15−20%.

«Якщо ж орієнтуватися на досвід найближчих європейських країн-сусідок, то, в середньому, вартість землі з моменту відкриття ринку у них збільшувалась зі швидкістю 20−25% на рік і продовжує зростати зараз. Так, у них не було війни. Але і Україна має багато переваг: це і велика площа чорноземів, сприятливі кліматичні умови і високий рівень розвитку сільського господарства, про що свідчать 93% земель в обробітку, а також одне з лідируючих місць української агропродукції в забезпеченні світової продовольчої безпеки. У нас вже сьогодні є велика кількість як потужних агрохолдингів, так і різного типу малих та середніх фермерських господарств, які заробляють із землі. Висока конкуренція серед орендарів на старті дає потужний трамплін для майбутнього зростання вартості. А ще маємо хороше технічне підґрунтя: працюють онлайн-реєстри, менше спірних ситуацій щодо прав власності, бо процеси приватизації відбувались досить давно, наявність офіційних договорів оренди, — всі ці фактори дозволяють рухати ринок землі ще швидше», — кажуть експерти Твоє коло.

Поріг входження в інвестицію в землю визначається вартістю одного паю, який складає приблизно $4−6 тис., залежно від регіону. Більші суми дозволяють диверсифікувати інвестиції і купити ділянки в різних регіонах.

Як пояснюють у Твоє коло, у разі співпраці з керуючою компанією, можна купувати земельні ділянки без особистої присутності на підписанні договору. «Все, що потрібно на старті, — це окреслити свої побажання менеджеру щодо стратегії і підбору ділянки, і оформити нотаріальну довіреність. Всі подальші кроки з підбору, перевірки ділянки, оформлення угоди купівлі-продажу, а також подальше управління, включаючи взаємодію з орендарем, бере на себе керуюча компанія», — пояснює комерційний директор «Твоє коло» Єгор Лісничий.

«Частка військових серед наших інвесторів на сьогодні складає вже понад 10%, і щотижня ми отримуємо нові запити від представників цієї категорії», — продовжує Єгор.

Тому придбання землі можна розглядати як пасивну інвестицію, адже залученість нового власника ділянки до всіх процесів буде мінімальною.

Криптовалюти

Особливість криптовалютного ринку — у його динамічності та високій волатильності. Інвестори, які купують на ньому активи, зазвичай, уважно слідкують за змінами. Водночас, у військовослужбовців, очевидно, такої можливості немає. Крім цього, крипторинок хоча і може принести значні прибутки, але так само може і впасти у декілька разів. Тому експерти вкрай рідко пропонують спрямовувати в цей напрям значну частину своїх заощаджень.

На думку Михайла Пацана, криптовалюту можна купити на суму до 5% портфелю. Також, як варіант, — витрачати на біткоїн чи ефіріум прибутки, отримані від ОВДП.

Читайте також: Біткоїн і не тільки: 17 монет із нового криптопортфелю «Мінфіну»

Варіанти портфелів

Для того, щоб військовослужбовцям було простіше визначитись, як зручніше тримати заощадження, «Мінфін» склав варіанти портфелів, які запропонували експерти.

Це не інвестиційна порада, а лише приклад розподілення наявних коштів.

Сергій Гончаренко, співзасновник телеграм-каналу «INVEST-KAVA»:

60% — гривневі ОВДП;

30% — валютні ОВДП;

10% — гривневий банківський депозит на вимогу або термін до місяця.

Михайло Пацан, керуючий активами:

50% — ОВДП;

45% — нерухомість;

5% — криптовалюти.

Володимир Стойко, інвестиційний аналітик: