Страхування військових ризиків. Брокер Marsh McLennan оголосив про співпрацю з урядом України

Міжнародний страховий брокер — компанія Marsh McLennan — оголосила про співпрацю з урядом України, щоб допомогти відкрити доступ до світового страхового ринку, йдеться у пресрелізі компанії, пише Forbes.ua.

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Деталі співпраці

Marsh McLennan безплатно надаватиме послуги з розробки та надання платформи даних про військові ризики.

Своєю чергою в рамках співпраці український уряд зобов’язався ділитися детальною інформацією зі страховою галуззю, щоб забезпечити ефективне моделювання ризиків для відновлення ринку комерційного страхування.

У Marsh McLennan пояснили, що це буде багатонаціональне державно-приватне партнерство, засноване на існуючих пулах страхування від тероризму, які в цей час діють у декількох країнах G7.

«Ця підтримка з боку Marsh McLennan є вирішальним кроком, що допомагає нам залучити інвестиції, необхідні нам для відновлення і зміцнення», — наголосив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Читайте: MIGA почало страхувати воєнні ризики в Україні

Нагадаємо

21 червня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на відкритті Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023) у Лондоні анонсував нову систему страхування воєнних ризиків, яка покликана допомогти глобальним компаніям інвестувати в Україну.

Своєю чергою, голова МЗС Франції Катрін Колонна оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, повʼязаних із війною, через Французький державний інвестиційний банк.

Читайте: У Лондоні анонсували нову систему страхування воєнних ризиків для інвестування в Україну

Раніше Мінекономіки повідомило, що Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні. Страхування відбуватиметься з Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE).