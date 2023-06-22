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22 червня 2023, 8:31 Читать на русском

MIGA почало страхувати воєнні ризики в Україні

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Це перший подібний проєкт.

«Програма страхування воєнних ризиків для інвестицій в українську економіку від MIGA дасть зелене світло тим бізнесменам, які чекають на можливість розпочати роботу над відновленням нашої країни. Адже саме приватні інвестори стануть основою післявоєнного відновлення України», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлії Свириденко.

Страхування воєнних ризиків в Україні відбуватиметься з Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE).

Угоду про збільшення гарантії з 17,1 до 40,85 млн євро між MIGA та німецьким банківським холдингом ProCredit було підписано у присутності першого віцепрем'єр-міністра — міністра економіки України Юлії Свириденко в Лондоні під час проведення Конференції з відновлення України-2023 (URC-2023)".

Читайте: У Лондоні анонсували нову систему страхування воєнних ризиків для інвестування в Україну

Збільшення гарантії від MIGA поширюється на інвестиції ProCredit у капітал української дочірньої компанії АТ «ПроКредит Банк» для підтримки українського малого та середнього бізнесу.

Відповідна програма діятиме до грудня 2025 року.

Що отримає малий та середній бізнес

За словами виконавчого віцепрезидента MIGA Хіроші Матано, малий і середній бізнес отримає доступ до вкрай необхідних обігових коштів.

Аграрний сектор отримує фінансування, щоб продовжувати експорт зерна на світові ринки.

Крім того, українці зможуть розраховувати на необхідні банківські послуги.

ProCredit Holding AG&Co. KGaA, розташована у Франкфурті-на-Майні (Німеччина), є материнською компанією, орієнтованою на розвиток групи ProCredit, що складається з комерційних банків для малих і середніх підприємств. В Україні компанія володіє фінустановою «ПроКредит Банк».

MIGA створено 1988 року як член групи Світового банку для просування прямих іноземних інвестицій у країни з економікою, що розвивається, допомагаючи знизити ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріації, війни та громадянських заворушень.

Від моменту свого створення MIGA надало гарантії майже на $70 млрд у 122 країнах, що розвиваються, на підтримку майже 1000 проєктів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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