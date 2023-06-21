У Лондоні анонсували нову систему страхування воєнних ризиків для інвестування в Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на відкритті Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023) у Лондоні анонсував нову систему страхування воєнних ризиків, яка покликана допомогти глобальним компаніям інвестувати в Україну, пише Forbs.ua.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Це величезний крок вперед у напрямі допомоги страховикам гарантувати інвестиції в Україну», — наголосив Сунак, якого цитує Reuters.

За його словами, це допоможе усунути одну з найбільших перешкод і додасть інвесторам впевненості. Деталей нової ініціативи Сунак не розкрив.

Голова МЗС Франції Катрін Колонна оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, повʼязаних із війною, через Французький державний інвестиційний банк.

«Це повністю відповідає запропонованому Великою Британією та Україною механізму воєнного страхування, який ми підтримуємо», — сказала Колонна під час виступу на URC 2023.

Читайте: Рада підтримала страхування інвестицій від воєнних ризиків

Нагадаємо

9 червня Ріші Сунак, анонсуючи URC 2023, закликав глобальних інвесторів і британський бізнес посилити свою підтримку України, впроваджуючи швидкі інновації для відновлення країни. Він наголосив, що економічне відновлення України так само важливе, як і її воєнна стратегія.

Велика Британія планує запустити низку цифрових інструментів у межах URC 2023, щоб допомогти Україні швидко залучити зарубіжні інвестиції.

У своєму виступі на відкритті URC 2023 Сунак також оголосив про пакет фінансової допомоги для України, який включатиме $3 млрд кредитних гарантій.