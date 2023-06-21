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21 червня 2023, 16:34 Читать на русском

У Лондоні анонсували нову систему страхування воєнних ризиків для інвестування в Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на відкритті Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023) у Лондоні анонсував нову систему страхування воєнних ризиків, яка покликана допомогти глобальним компаніям інвестувати в Україну, пише Forbs.ua.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на відкритті Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023) у Лондоні анонсував нову систему страхування воєнних ризиків, яка покликана допомогти глобальним компаніям інвестувати в Україну, пише Forbs.ua.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси«Це величезний крок вперед у напрямі допомоги страховикам гарантувати інвестиції в Україну», — наголосив Сунак, якого цитує Reuters.
Фото: reuters.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Це величезний крок вперед у напрямі допомоги страховикам гарантувати інвестиції в Україну», — наголосив Сунак, якого цитує Reuters.

За його словами, це допоможе усунути одну з найбільших перешкод і додасть інвесторам впевненості. Деталей нової ініціативи Сунак не розкрив.

Голова МЗС Франції Катрін Колонна оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, повʼязаних із війною, через Французький державний інвестиційний банк.

«Це повністю відповідає запропонованому Великою Британією та Україною механізму воєнного страхування, який ми підтримуємо», — сказала Колонна під час виступу на URC 2023.

Читайте: Рада підтримала страхування інвестицій від воєнних ризиків

Нагадаємо

9 червня Ріші Сунак, анонсуючи URC 2023, закликав глобальних інвесторів і британський бізнес посилити свою підтримку України, впроваджуючи швидкі інновації для відновлення країни. Він наголосив, що економічне відновлення України так само важливе, як і її воєнна стратегія.

Велика Британія планує запустити низку цифрових інструментів у межах URC 2023, щоб допомогти Україні швидко залучити зарубіжні інвестиції.

У своєму виступі на відкритті URC 2023 Сунак також оголосив про пакет фінансової допомоги для України, який включатиме $3 млрд кредитних гарантій.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
21 червня 2023, 17:30
#
Великобританія надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 3 млрд доларів протягом наступних трьох років. Респект за підтримку! Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час Конференції з питань відновлення України. За словами Сунака, ми започатковуємо «український бізнес-компакт». «Впродовж трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 миллиарди доларів, ми також запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і талантам, а також підтримку „зеленої“ енергетики і багато іншого — все це частина величезних колективних зусиль союзників і партнерів з всього світу», — заявив Сунак. Конференція, присвячена відновленню України, наразі проходить у Лондоні. «Саме тому ми започатковуємо Український бізнес-компакт, щоб приватний сектор міг пообіцяти свою підтримку відновленню та реконструкції України», — додав прем'єр-міністр Британії. Нагадаємо, у Британії за новим законодавством міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі росіяни, які потрапили під санкції, зможуть жертвувати заморожені кошти на відновлення України.
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