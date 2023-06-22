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22 червня 2023, 16:05 Читать на русском

Якщо банкомат спочатку видаватиме картку, а потім гроші, клієнти можуть забувати гроші — Приватбанк

Приватбанк має найбільшу банкоматну мережу в Україні — близько 6 тис. штук. При цьому банкомати Приватбанку працюють за таким алгоритмом: спочатку людина отримує готівку, а потім свою картку. Про це пише фінансовий журналіст Олена Лисенко.

Приватбанк має найбільшу банкоматну мережу в Україні — близько 6 тис. штук.
Фото: ukrinform.ua

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Як працюють банкомати Привату

Такого порядку дій дотримуються небагато банків. Більшість налаштувала свої банкомати інакше — ті спочатку видають картку (ймовірно, щоб люди їх не забували), а після — готівку.

У Приватбанку вважають свій формат видачі готівки (спочатку гроші, потім картка) оптимальним. Там вважають, що людина може піти від банкомату без грошей.

«Якщо ми спочатку видаватимемо картку, а потім гроші, то клієнти можуть почати забирати картку, а гроші — забувати. Погодьтеся, це досить реальний кейс, особливо коли ви звикли до такого порядку: завершили операцію у банкоматі, забрали картку та йдете далі», — наголосив член правління Приватбанку із роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

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Відомо, що більшість банків спочатку видають людям картку і лише після цього гроші. У тому числі Ощадбанк, Укрсиббанк, Сенс Банк та ін. Може, тому українці так часто забувають картки в приватівських банкоматах (через те, що часто стикаються з іншою послідовністю): 2 тис. випадків на день на 6 тис. банкоматів — це виходить, у кожному третьому банкоматі забувається хоча б одна картка на добу.

Говорячи про 2 тис. забутих карток, Дмитро Мусієнко зауважив, що близько 60% забутих карток банку вдається повертати власникам. Оскільки є функція дзвінка забудькуватому клієнту. Але одразу визнав, що така можливість (дзвінка) є лише у клієнтів Привату. Якщо картку випустив інший банк, у нього такого шансу не буде. Він залишиться без карти.

Скільки забутих, вилучених та повернутих карток

«Після того, як ви забули картку, банкомат переходить у режим очікування, який триває до початку обслуговування наступного клієнта. Також додатково, якщо було забуто картку Приватбанку, ми намагаємося додзвонитися до власника картки та попросити його повернутися до банкомату, щоб забрати картку. Для власників карток інших банків це зробити неможливо, оскільки у нас відсутній контактний номер телефону. Далі, ви повинні ввести PIN-код картки та банкомат поверне її. Якщо клієнт не скористався можливістю повернути картку, банкомат безповоротно забирає картку, і вона надалі знищується», — розповів Мусієнко.

Він повідомив, що у 2021 році в банкоматах Приватбанку було забуто близько 1 млн карток, а після повернуто близько 600 тис. Показники минулого року запропонували залишити за дужками через початок широкомасштабної війни.

Безкоштовний перевипуск

За словами Мусієнка, картку можна повернути або безкоштовно перевипустити, а от повернути гроші, може, вже не вдасться.

Водночас відомо, що не всі банки пропонують людям безкоштовний повторний випуск картки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zevs1
zevs1
22 червня 2023, 16:27
#
Что было первым курица или яйцо,

примерно такая же история сначала карта а потом деньги, или наоборот сначала деньги а потом карта.
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